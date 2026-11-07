Perú

Perú busca reforzar las alertas frente al fenómeno El Niño con tecnología satelital y cooperación internacional

Ante Naciones Unidas, el Perú destacó el potencial de la observación terrestre y el monitoreo oceánico y atmosférico para identificar zonas vulnerables y mejorar la respuesta ante emergencias. La iniciativa cobra especial relevancia frente a los riesgos climáticos previstos para 2026 y 2027

Sala de conferencias con delegados sentados frente a pupitres con micrófonos, pantallas individuales y dos pantallas grandes en la pared del fondo
Delegados de varios países participan en la sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el uso pacífico del espacio ultraterrestre en Nueva York.
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La información obtenida desde el espacio podría convertirse en una herramienta cada vez más importante para anticipar inundaciones, sequías y otros desastres asociados al fenómeno El Niño. Frente a los riesgos climáticos que enfrenta el Perú, el Gobierno busca fortalecer la cooperación internacional para aprovechar los datos satelitales en la prevención de emergencias y la protección de las poblaciones vulnerables.

Esta posición fue planteada por el representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, Carlos Pareja, durante una intervención ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General, en Nueva York, donde se discutió la cooperación internacional para la utilización pacífica del espacio ultraterrestre.

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El diplomático destacó que la observación terrestre, el monitoreo oceánico y atmosférico, y los sistemas de alerta temprana basados en información satelital pueden contribuir a identificar amenazas antes de que sus consecuencias afecten gravemente a la población.

La propuesta cobra relevancia ante los escenarios relacionados con el fenómeno El Niño 2026-2027, cuyos posibles impactos sobre la agricultura, la pesca, la disponibilidad de agua y la infraestructura constituyen una de las principales preocupaciones de las autoridades peruanas.

Un hombre de traje gris y corbata roja revisa documentos en un escritorio con un micrófono y una placa con la palabra Perú
El diplomático Carlos Pareja expone la postura del Perú sobre cooperación satelital y prevención de desastres en la sede de las Naciones Unidas.

¿Cómo pueden los satélites ayudar a prevenir desastres en el Perú?

Las imágenes satelitales permiten observar cambios en el territorio, identificar áreas expuestas a inundaciones, seguir la evolución de determinadas condiciones ambientales y aportar información para evaluar los daños después de una emergencia.

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Su utilidad no se limita a registrar lo ocurrido. Combinadas con información meteorológica, hidrológica y estudios de riesgo, estas herramientas pueden ayudar a las autoridades a identificar zonas vulnerables y orientar intervenciones preventivas.

En el Perú, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) cuenta con el satélite PeruSAT-1, cuyas imágenes de alta resolución son utilizadas para distintas aplicaciones, incluida la gestión del riesgo de desastres.

PeruSAT-1 es el único satélite propiedad del gobierno peruano y opera desde el año 2016. (Foto: Agencia Andina)
PeruSAT-1 es el único satélite propiedad del gobierno peruano y opera desde el año 2016. (Foto: Agencia Andina)

En octubre, CONIDA y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) acordaron fortalecer sus mecanismos de coordinación para facilitar el acceso a imágenes satelitales históricas y actuales, priorizando los puntos críticos y las zonas expuestas a peligros.

El objetivo es mejorar el análisis territorial y disponer de información que contribuya a las decisiones de prevención, especialmente frente a los escenarios asociados a El Niño.

Perú comparte información satelital para responder a emergencias internacionales

Durante su exposición ante Naciones Unidas, Pareja también destacó la incorporación de CONIDA como contribuyente a la Carta Internacional sobre el Espacio y las Grandes Catástrofes, una iniciativa que reúne capacidades de observación satelital de distintas organizaciones para apoyar a los países afectados por desastres.

A través de este mecanismo, el Perú puede proporcionar imágenes obtenidas desde el espacio para facilitar la evaluación de daños y la respuesta ante emergencias.

Agencia Espacial del Perú publica imágenes inéditas del planeta Tierra captadas por su propio satélite
Las imágenes difundidas por CONIDA forman parte de una campaña para promover el conocimiento y la valoración del territorio peruano a través de la observación satelital. - CONIDA

La participación peruana ya tuvo una aplicación concreta en agosto de 2026, cuando CONIDA puso imágenes del satélite PeruSAT-1 a disposición del mecanismo internacional para apoyar las labores de respuesta frente a las inundaciones registradas en Nepal.

Esta iniciativa está orientada principalmente a la atención de desastres una vez ocurridos, mientras que el uso preventivo de imágenes y datos satelitales requiere su integración con los sistemas nacionales de monitoreo y alerta temprana.

Cooperación con la NASA y los Acuerdos Artemis

El representante peruano también resaltó los avances del país en los espacios internacionales de gobernanza espacial.

Entre ellos figura la realización, en mayo de 2026, del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis, que convirtió al Perú en el primer país de América Latina en acoger este encuentro sobre los principios para la exploración y utilización pacífica del espacio.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la NASA durante la presentación de la misión Artemis III de la NASA en un evento en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, EE. UU., el 9 de junio de 2026. REUTERS/Antranik Tavitian/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la NASA durante la presentación de la misión Artemis III de la NASA en un evento en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, EE. UU., el 9 de junio de 2026. REUTERS/Antranik Tavitian/Foto de archivo

Los Acuerdos Artemis, impulsados por Estados Unidos en 2020, promueven la cooperación científica, la transparencia, la asistencia mutua y el uso responsable del espacio ultraterrestre. El Perú se adhirió a esta iniciativa en mayo de 2024.

Según la información presentada por Pareja, a inicios de octubre CONIDA copresidió con la NASA una reunión de representantes principales de los países participantes de los Acuerdos Artemis, realizada durante el Congreso Astronáutico Internacional.

Aunque estos encuentros tienen un alcance más amplio que la prevención de desastres, forman parte de los esfuerzos para ampliar la cooperación científica y tecnológica del Perú.

Para las autoridades peruanas, el desafío consiste en trasladar esa participación internacional a aplicaciones concretas que mejoren la capacidad del país para anticipar riesgos.

En ese contexto, la intervención ante Naciones Unidas planteó que el aprovechamiento de la tecnología espacial debe responder a necesidades de la población, particularmente en países expuestos a fenómenos naturales recurrentes como el Perú.

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