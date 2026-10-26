Tensión por renovables: MINEM podría desfinanciar nuevas centrales eólicas y solares en futuro Reglamento de Contrataciones

La propuesta de la SPR restringe el acceso de centrales operativas a las licitaciones de corto y mediano plazo del sistema eléctrico.

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La Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que modifique el proyecto de Reglamento de Contrataciones de Electricidad para el Suministro de los Usuarios Regulados de la Ley N.º 32249, con el fin de que las licitaciones de largo plazo se destinen solo a nuevos proyectos de generación.

De acuerdo con la organización, permitir que centrales que ya operan en el sistema compitan por contratos de hasta 15 años puede cerrar el acceso al financiamiento de nuevos proyectos, incluidos los solares y eólicos.

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¿Cómo funcionan las licitaciones de electricidad en Perú?

Para empezar, debemos entender cómo funcionan las licitaciones de electricidad en Perú. Una empresa generadora produce energía a partir de gas natural, agua, viento o radiación solar, que luego vende a una distribuidora para atender hogares, comercios y pequeñas industrias.

Estas “ventas” se realizan mediante concursos en los que las distribuidoras contratan el suministro que necesitarán en los próximos años y las generadoras presentan sus ofertas. Los contratos pueden ser de corto, mediano o largo plazo.

La organización considera que el reglamento será determinante para que parte de esa cartera consiga financiamiento y pueda incorporarse al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

La Ley N.º 32249, que llegó para modernizar la Ley N° 28832, estableció que las licitaciones de largo plazo deben convocarse con una anticipación mínima de tres años y pueden derivar en contratos de hasta 15 años.

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Las de mediano plazo requieren dos años de anticipación y duran hasta cinco años, mientras que las de corto plazo deben convocarse con un año de anticipación y permiten contratos de hasta tres años.

Ahora, el reglamento debe precisar cómo se aplicarán estas contrataciones, así como las condiciones bajo las cuales las distribuidoras podrán comprar energía, potencia o ambas de forma conjunta. Pero el diablo está en los detalles.

SPR pide que contratos de 15 años sean solo para nuevos proyectos

Que las licitaciones de largo plazo todavía permitan la participación de centrales ya operativas supone un desincentivo para las nuevas inversiones, según Riquel Mitma, vicepresidente de la SPR.

El ejecutivo sostuvo que esas plantas mantienen una ventaja relevante frente a proyectos que aún deben asegurar financiamiento, construir infraestructura e iniciar operaciones.

Según Riquel Mitma, con la reserva podrían competir centrales solares, eólicas, hidroeléctricas, de biomasa, geotermia o una térmica a gas, siempre que impliquen nueva capacidad de generación.

De acuerdo con Mitma, los contratos de hasta 15 años cumplen una función distinta a los de corto y mediano plazo. Una nueva central necesita asegurar ingresos futuros para acceder a créditos y financiar su construcción, algo que —según explicó— no puede respaldarse con contratos de tres o cinco años.

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“Las licitaciones de largo plazo están enfocadas a atraer nuevas inversiones”, dijo a Infobae. A su juicio, si una central ya instalada obtiene esos contratos, desplaza a proyectos que podrían añadir nueva capacidad de generación al sistema.

Una solar puede construirse en alrededor de tres años y una eólica entre cuatro y cinco, mientras que una hidroeléctrica puede requerir entre siete y diez debido a la complejidad de obras, permisos y relación con comunidades, sostuvo.

El portafolio hoy en ejecución es casi 100% renovable

La precisión resulta relevante por la composición de la cartera de generación eléctrica del país. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado que Perú cuenta con 33 proyectos en ejecución hacia 2036.

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Estos proyectos representan inversiones de USD 6.500 millones y más de 5.000 MW de nueva capacidad. Sin embargo, de ese total, 11 son solares, 5 eólicos, 16 hidroeléctricos y solo 1 corresponde a una central térmica a gas natural.

Es decir, 32 iniciativas son renovables si se considera a las hidroeléctricas dentro de esa categoría. Mitma descarta que reservar las licitaciones de largo plazo para proyectos nuevos pueda beneficiar, en la práctica, a esas tecnologías.

“La condición no es que sean renovables, sino que sean proyectos nuevos”, afirmó. “Si hay una planta térmica, que entre, porque el Perú lo que necesita es nueva generación eficiente”.

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El Ministerio de Energía y Minas registra 33 proyectos en ejecución hacia 2036 con inversiones por 6.500 millones de dólares.

¿Quiénes quedarían fuera?

De prosperar el pedido de la SPR, las centrales ya operativas de las principales generadoras del país solo podrían competir en los contratos de corto y mediano plazo.

La medida alcanzaría a activos como las térmicas Kallpa y Las Flores, de Kallpa Generación; ChilcaUno y ChilcaDos, de ENGIE Energía Perú; y Ventanilla, Santa Rosa I y Santa Rosa II, de Orygen Perú, además de hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares que ya se encuentren conectados al sistema.

SPR señala que el país cuenta con una cartera de 247 proyectos de energías renovables y sistemas de almacenamiento, con una potencia nominal de 49.644 MW y una inversión estimada de USD 46.859 millones.

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De ese universo, alrededor de USD 12.000 millones en iniciativas podrían avanzar en el mediano plazo, según la asociación. “El futuro energético del Perú, queramos o no, es renovable”, sentenció Mitma.