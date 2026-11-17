La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza un enlace nocturno desde la ciudad de Shenzhen, China, durante la conferencia matutina oficial. En la transmisión, acompañada por una intérprete de lengua de señas, detalla su participación en el foro económico de la APEC y sus reuniones de trabajo con el mandatario chino Xi Jinping y representantes internacionales, abordando temas de cooperación bilateral, desarrollo e inversión.

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La presidenta Claudia Sheinbaum describió como “muy impresionante” a Shenzhen, la ciudad del sur de China que alberga la cumbre de líderes de la APEC, durante una conexión a la mañanera de este martes 17 de noviembre de 2026, realizada desde el balcón de su hotel.

En Shenzhen eran las 21:30 horas, con 14 horas de diferencia respecto a México. La mandataria agradeció a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, por encargarse de las labores del Gobierno federal y de la conferencia matutina durante su ausencia.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre Shenzhen?

Claudia Sheinbaum señala que la localidad, antes un pueblo pesquero, actualmente concentra compañías de electrónica, tecnología e inteligencia artificial, a partir de las áreas especiales promovidas por Deng Xiaoping en China. REUTERS/Maxim Shemetov

Sheinbaum explicó que Shenzhen es uno de los polos de desarrollo de las zonas económicas estratégicas definidas en China desde 1980. Recordó que, en ese entonces, el país tenía una economía completamente cerrada y que el presidente Deng Xiaoping decidió abrir ciertas zonas especiales.

De acuerdo con la mandataria, la localidad era un pequeño pueblo de pescadores y hoy cuenta con edificios muy altos y empresas de electrónica, tecnología e inteligencia artificial. Anticipó que dará más detalles en los próximos días.

Cómo surgió la zona económica especial

La presidenta mexicana sostuvo reuniones con Xi Jinping y Mark Carney en el foro asiático, mientras busca diversificar alianzas sin comprometer las negociaciones comerciales con Washington, su principal socio económico

La Zona Económica Especial de Shenzhen fue establecida por el Gobierno chino el 26 de agosto de 1980, a propuesta de Deng Xiaoping, y fue una de las cuatro primeras junto con Zhuhai, Shantou y Xiamen.

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Según la cadena china CGTN, el PIB de la ciudad en 1985 fue 14 veces el de 1980, y Deng Xiaoping afirmó tras visitarla en 1984 que su experiencia validaba la política de zonas especiales.

La agenda del martes: APEC, Xi Jinping y Mark Carney

La presidenta atribuye esa cifra al modelo de la cuarta transformación, aunque no se ha precisado si el informe citado en la mañanera corresponde al documento difundido por medios locales. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

La presidenta resumió así sus actividades del día:

Foro económico de la APEC: habló del Plan México durante entre 10 y 12 minutos. Repasó lo ocurrido desde 2018 y las inversiones en carreteras, generación eléctrica, transmisión, distribución y puertos.

Reunión con Xi Jinping: tras un saludo, se realizó una reunión de gabinetes de ambos países. Sheinbaum estuvo acompañada por los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Energía y Turismo, y expuso la intención de estrechar la relación en materia tecnológica, científica y turística.

Encuentro con Mark Carney: el primer ministro de Canadá ya visitó México. Sheinbaum afirmó que el comercio y las inversiones entre ambos países han aumentado desde el plan de acción acordado hace poco más de un año.

El dato del Banco Mundial

Durante la conexión, Sheinbaum se refirió al reporte del Banco Mundial presentado un día antes en la mañanera. Según dijo, indica que poco más de 17 millones de personas salieron de la pobreza gracias al modelo económico de la llamada cuarta transformación.

Medios locales reportaron que el informe Macro Poverty Outlook proyecta una reducción de 17.3 millones de personas en pobreza monetaria entre 2018 y 2026, de 43.9 a 26.6 millones, cifra difundida el 13 de noviembre por el titular de Agricultura. Hasta el momento no se precisó si es el mismo documento presentado en la conferencia.

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Medios de verificación han señalado en ocasiones anteriores diferencias metodológicas en comparaciones oficiales con datos del Banco Mundial, según el umbral de ingreso utilizado.

¿Qué sigue en la gira?

La reunión de gabinetes entre las delegaciones mexicana y china puso sobre la mesa una agenda de cooperación científica y tecnológica, en un momento en que las potencias redefinen sus zonas de influencia en el mundo. (Go Nakamura/Pool Foto vía AP)

Sheinbaum adelantó que este miércoles se reunirá con el presidente de Vietnam y visitará un hospital inteligente, por su interés en colaborar con China en temas de salud. También sostendrá una breve reunión con el presidente de Estados Unidos. Después habrá actividades de la reunión de líderes de la APEC.

Para el jueves está prevista la reunión de líderes, tras la cual regresará a México para estar en el desfile del 20 de noviembre. Dijo esperar conectarse nuevamente a la mañanera.

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Contexto de la gira

De acuerdo con reportes, la presidenta participa en la 33ª Reunión de Líderes de la APEC, en lo que sería su primera visita a China. El encuentro reúne a representantes de las 21 economías del foro.

México será sede de la cumbre de líderes en 2028, según lo acordado por las economías miembro en 2025. Marcelo Ebrard permanecerá en territorio chino para abordar la agenda comercial bilateral.

Previo al viaje, medios reportaron que Sheinbaum descartó una reunión bilateral con Donald Trump, cuya asistencia a la cumbre estaba prevista, y que negó que su encuentro con Xi afecte las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

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En su mensaje, la mandataria agradeció a quienes siguieron la visita y a los integrantes del gabinete que atienden la agenda nacional. La información sobre los resultados de las reuniones con Xi Jinping y Carney se limita, por ahora, a lo expresado por la propia presidenta.