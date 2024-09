Amparo Brambilla recordó que Gisela Valcárcel estuvo al borde de la muerte por grave enfermedad

Amparo Brambilla dio detalles de su amistad con Gisela Valcárcel en el pasado. (Foto: Captura de TV)

Amparo Brambilla, exvedette y actriz cómica, brindó una entrevista en la que recordó momentos clave de su carrera artística y su antigua amistad con Gisela Valcárcel, la popular ‘Señito’. Brambilla reveló detalles sobre la fuerte discusión que puso fin a su relación cercana con la conductora de televisión y la ocasión en que casi pierde la vida debido a graves problemas de salud. Según contó Amparo, estos episodios marcaron un antes y un después en sus vidas y, aunque intentaron retomar su vínculo, finalmente no lograron recuperar la amistad que alguna vez las unió.

La actriz mencionó que la ruptura con Valcárcel ocurrió tras una acalorada discusión en el conocido centro de entretenimiento ‘Jonel’s’. Según Brambilla, este incidente fue el detonante para que ambas siguieran caminos diferentes. “Tuvimos una discusión fuerte y, al final, me abrí. Decidí tomar otro rumbo y poco después me llamaron para debutar en ‘La gata’ como vedette”, explicó en la entrevista con Trome.

No mucho tiempo después de ese distanciamiento, Gisela Valcárcel enfrentó un serio problema de salud que la dejó al borde de la muerte. Amparo, pese a las diferencias, decidió dejar atrás las peleas y visitó a su ex amiga en la clínica.

“Dije ‘fuera peleas’ y fui a verla. Conversamos y pensé que aún podíamos rescatar la amistad que habíamos tenido”, comentó, recordando ese emotivo momento.

A pesar de este intento de reconciliación, la relación entre ambas no volvió a ser la misma. Brambilla relató que tuvo la oportunidad de trabajar junto a Valcárcel tiempo después, pero la idea no fue bien recibida por la producción de GV Producciones, lo que marcó otro punto de tensión entre ellas. “Después de lo que pasó, su entorno ya era otro y no se pudo rescatar la amistad”, señaló.

Con el paso de los años, Amparo Brambilla y Gisela Valcárcel se reencontraron en diferentes ocasiones, especialmente cuando la conductora lanzó su exitoso programa de televisión. Sin embargo, según Brambilla, esos encuentros no fueron suficientes para revivir la cercanía que compartieron en el pasado. “Me hubiera gustado que nuestra amistad se mantuviera, pero ya no fue posible”, lamentó.

A pesar de la distancia que ahora las separa, Amparo Brambilla no guarda rencores y se mostró reflexiva sobre cómo las circunstancias de la vida y las diferentes trayectorias profesionales terminaron alejándolas. “Así es la vida, uno cambia y los caminos también”, concluyó.

¿Quién es Amparo Brambilla?

Amparo Brambilla se convirtió en un ícono de la televisión peruana durante los años 80, gracias a su participación en el popular programa de humor ‘Risas y Salsa’ y sus sensuales actuaciones en los café teatro. Su imponente figura y carisma la hicieron destacar en un medio donde rápidamente se ganó el título de una de las mujeres más deseadas del país. También es recordada por su papel en la película de Los Shapis, “El mundo de los pobres”, donde protagonizó una escena icónica emergiendo del mar en bikini, consolidando su estatus como símbolo de belleza en el Perú.

A pesar de su éxito, Amparo enfrentó varios desafíos personales. Tras años de mantenerse alejada de los medios, sufrió problemas de sobrepeso y depresión, situación que la mantuvo fuera del foco público. Sin embargo, logró sobreponerse a estas dificultades y decidió retomar su carrera, demostrando su fortaleza y resiliencia.

En su regreso a la televisión, Amparo participó en series de gran sintonía, entre ellas ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde interpretó a Vanessa Camacho. Su retorno le permitió reconectarse con el público y reafirmar su lugar en el mundo del espectáculo peruano, consolidando una carrera que ha sabido evolucionar con el tiempo y superar los momentos más difíciles.