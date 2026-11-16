¿A qué hora se va el papa León XIV del Perú y cuándo llegará al Vaticano?

El santo padre preside la ceremonia de despedida ante miles de fieles congregados en Santiago de Surco. (Tiziana FABI / AFP)

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La misa de despedida del papa León XIV se celebra en Las Palmas este lunes 16 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, en la Base Aérea ubicada en Santiago de Surco. La ceremonia eucarística es la última actividad pública de su visita apostólica a Perú y reúne a miles de fieles antes de su traslado al Callao.

El pontífice tiene previsto dejar Perú a las 13:45 horas desde la Base Aérea del Callao, sede del Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. El programa divulgado por la Santa Sede establece que llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10:25 horas (4:25 a. m. de Perú). La agenda no precisa a qué hora ingresará posteriormente al Vaticano.

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Antes de la eucaristía, León XIV visitó a las 08:30 horas la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Allí se reunió con el personal y los adultos mayores asistidos por la institución, en uno de los últimos encuentros de su recorrido por el país.

El papa León XIV tiene previsto partir del Perú a las 13:45 horas desde la Base Aérea del Callao, sede del Grupo Aéreo N.° 8. (Andina/César Aquije)

La misa marca el cierre de las actividades públicas

La celebración en la base aérea Las Palmas comenzó a las 10:30 horas y constituye el momento central de la despedida. El santo padre preside la liturgia y pronuncia su última homilía en suelo peruano, tras una gira que incluyó actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La ceremonia se desarrolla bajo un operativo especial de seguridad y control de accesos. La Policía Nacional del Perú desplegó agentes en los alrededores del recinto, mientras las autoridades recomendaron a los asistentes mantenerse en las zonas habilitadas y seguir las indicaciones del personal encargado.

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La misa en la Base Aérea Las Palmas marca la última actividad pública del papa León XIV durante su visita apostólica al Perú (Andina/César Aquije)

Durante la jornada, el transporte público fue reforzado para facilitar la movilización hacia Surco. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso que la Línea 1 del Metro de Lima opere de manera gratuita durante 24 horas, desde las 22:00 del domingo 15 hasta las 22:00 de este lunes.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao habilitó ocho rutas especiales de buses convencionales desde distintos sectores de la capital y el Callao. Los servicios fueron organizados para atender el flujo de personas que acudieron a la misa de cierre.

El traslado al Callao y la partida hacia Roma

Las restricciones de tránsito alrededor de Las Palmas se mantendrán hasta las 20:00 horas. La Municipalidad Metropolitana de Lima informó cierres en sectores de Barranco, Santiago de Surco y Chorrillos, incluidos tramos de la Vía Expresa Sur, las avenidas Los Próceres y Guardia Civil.

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La recomendación para quienes permanezcan cerca de la zona es evitar el uso de vehículos particulares, prever tiempo adicional para los desplazamientos y respetar los cercos policiales. Los asistentes que ya están dentro de la base deben seguir las instrucciones sobre las salidas una vez concluida la liturgia.

El papa León XIV culminó su visita apostólica al Perú tras recorrer Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde sostuvo encuentros con fieles, jóvenes, autoridades, religiosos y comunidades amazónicas. (EFE/DANIEL DAL ZENNARO)

Actividades de papa en Perú

La visita apostólica del papa León XIV al Perú comenzó el miércoles 11 de noviembre con su llegada a la base aérea del Callao. Durante su primera jornada, fue recibido en Palacio de Gobierno, donde se reunió con la presidenta de la República, y posteriormente participó en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Al día siguiente, sostuvo reuniones con los obispos, sacerdotes y religiosos, además de participar en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

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El viernes 13, el santo padre viajó a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo, para celebrar una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel. También visitó la capilla San Óscar A. Romero y mantuvo encuentros con representantes de la Iglesia y la comunidad universitaria. El sábado 14 se trasladó a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde ofició una eucaristía. Asimismo, participó en la coronación de la Virgen Inmaculada y en una jornada de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15, León XIV llegó a Cusco para reunirse con fieles en el parque arqueológico de Saqsaywaman y rezar el Ángelus frente a la Catedral. Luego viajó a Pucallpa, donde compartió un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, antes de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional. En su última jornada, visitó a los adultos mayores de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidió la eucaristía de despedida en la Base Aérea Las Palmas, antes de partir hacia Roma.

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