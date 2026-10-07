Perú

Mincetur destina S/ 5,7 millones para impulsar a más de 1.000 artesanos de todo el Perú

La séptima edición de “Somos Artesanía 2026” entregó subvenciones para mejorar talleres, ampliar oportunidades comerciales y promover la participación de emprendimientos en mercados nacionales e internacionales

La iniciativa estableció dos modalidades de apoyo según las necesidades de los negocios artesanales.
La iniciativa estableció dos modalidades de apoyo según las necesidades de los negocios artesanales. Foto: WordPress
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reconoció a los ganadores de la séptima edición de “Somos Artesanía 2026”, iniciativa que este año destinó S/ 5,7 millones para respaldar a 1.035 unidades económicas artesanales de distintas regiones del país.

La ceremonia de premiación se desarrolló en el Parque Temático Max Inga, en Chulucanas, Piura, localidad reconocida por su tradición ceramista. Durante el evento, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, resaltó el aporte de los artesanos y señaló que reconocer su trabajo significa valorar “su talento, su esfuerzo y su decisión de seguir apostando por la artesanía”.

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¿Cómo se distribuyeron los recursos de “Somos Artesanía 2026”?

El programa contempló dos mecanismos de apoyo dirigidos a diferentes necesidades de los emprendimientos artesanales. El primero estuvo orientado a mejorar directamente las condiciones de trabajo de los talleres, mientras que el segundo buscó ampliar sus oportunidades comerciales.

Mediante “Fortalece tu taller de artesanía”, un total de 1.000 establecimientos recibió una subvención individual de S/ 5.000. En conjunto, esta modalidad representó una inversión de S/ 5 millones, destinada al fortalecimiento de sus condiciones productivas.

El ministro del Mincetur resaltó además el vínculo de la artesanía con la identidad cultural y la economía de las comunidades.
El ministro del Mincetur resaltó además el vínculo de la artesanía con la identidad cultural y la economía de las comunidades. Foto: ¿Y tú qué planes?

Por su parte, “Gestiona tu estrategia comercial” otorgó S/ 20.000 a cada uno de sus 35 ganadores, con una inversión acumulada de S/ 700.000. Los recursos permitirán promover su presencia en ferias, ruedas de negocios y plataformas comerciales nacionales e internacionales, además de contribuir a la adecuación turística de sus talleres.

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Mincetur busca fortalecer la actividad artesanal

Durante la ceremonia, Valencia sostuvo que el respaldo estatal al sector debe continuar más allá de la entrega de las subvenciones. “Nuestros artesanos no estarán solos”, enfatizó el ministro, al señalar que el objetivo es que el programa represente “un verdadero impulso para fortalecer la actividad artesanal de nuestro país”.

El titular del Mincetur también destacó la relación entre la actividad artesanal, la identidad cultural y el desarrollo económico de las localidades. “Cuando fortalecemos nuestra artesanía, preservamos nuestra identidad, dinamizamos nuestras economías locales y fortalecemos también el turismo del Perú”, sostuvo Valencia.

Asimismo, remarcó la necesidad de que las oportunidades lleguen a los territorios donde se conservan los conocimientos y las tradiciones vinculadas a la artesanía. Bajo ese enfoque, el programa busca respaldar a quienes mantienen vigentes estas expresiones culturales en sus comunidades.

A través de “Fortalece tu taller de artesanía”, 1.000 establecimientos obtuvieron una subvención de S/ 5.000 cada uno
A través de “Fortalece tu taller de artesanía”, 1.000 establecimientos obtuvieron una subvención de S/ 5.000 cada uno. Foto: difusión

Piura concentra parte importante de los beneficiarios

En la edición 2026, Piura registró 111 ganadores y recibió S/ 600.000 en subvenciones. Dentro de esta región, Chulucanas concentró 47 beneficiarios, mientras que Catacaos sumó 41. Además, el 68% de los beneficiarios piuranos son mujeres.

La actividad contó con la participación de la viceministra de Turismo, Liz Chirinos Cuadros; la vicegobernadora de Piura, Quemnedy Adimary Rojas Castillo; el alcalde provincial de Morropón-Chulucanas, Richard Baca Palacios; y la directora general de Artesanía, Julia Caldas Ramírez, además de los artesanos reconocidos.

Como parte de su visita a Chulucanas, el ministro también acudió a la Sala Interpretativa “Papa León XIV”, ubicada en la Catedral de Chulucanas. Este espacio está vinculado con la Ruta de León, iniciativa que busca poner en valor el patrimonio cultural y religioso de Piura.

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