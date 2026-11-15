Perú

Vía Expresa Sur será cerrada totalmente desde las 7:00 p.m. por misa del papa León XIV en la base Las Palmas

La Municipalidad Metropolitana de Lima extendió el cierre vehicular a sectores de Barranco y Chorrillos además de Surco

Fotomontaje de un pontífice con sotana blanca y cruz pectoral frente a una vista aérea de una avenida en obras y edificios urbanos
La Vía Expresa Sur en Lima permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas. (MML/Agencia Andina)
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La Empresa Municipal Administradora de Peaje (EMAPE) anunció el cierre total de la Vía Expresa Sur desde las 7:00 de la noche de este domingo hasta las 5:00 de la tarde del lunes 16 de noviembre, en el marco de la misa que celebrará el papa León XIV en la base aérea Las Palmas. Durante ese periodo, la vía quedará habilitada exclusivamente para el tránsito peatonal.

La medida, difundida a través de las redes sociales de la entidad, busca ordenar el desplazamiento de los fieles que se dirigirán al recinto donde el pontífice oficiará la ceremonia de cierre de su visita apostólica por Perú.

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Fotomontaje de un pontífice que saluda ante una multitud con banderas peruanas, con un altar exterior y una pista aérea con un avión militar.
Una composición visual representa la proyección de la asistencia de fieles a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cierran cuatro puentes peatonales

Según informó EMAPE, los puentes peatonales García García, Vicus, Doña Elsa y Esteban Camere permanecerán cerrados al público durante todo el periodo de restricción. La entidad recomendó a los conductores evitar la zona y planificar sus desplazamientos con anticipación ante la magnitud del operativo.

El cierre se extenderá por 22 horas continuas y busca garantizar la seguridad de los asistentes que circularán a pie por la Vía Expresa Sur rumbo a la base aérea Las Palmas durante la jornada de la misa papal.

Mapa vial con un tramo marcado en rojo, carteles amarillos de cuatro puentes, figuras de vigilantes y logotipos institucionales en los bordes
Un mapa de la empresa municipal EMAPE detalla los tramos y puentes peatonales cerrados en la Vía Expresa Sur de Lima por la misa papal en la base aérea Las Palmas. (MML)

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