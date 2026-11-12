Perú

Papa León XIV: Machu Picchu habilitará 1.100 entradas adicionales al día por la visita papal

El Ministerio de Cultura elevó el aforo de Machu Picchu a 5.600 visitantes diarios entre el 16 y el 19 de noviembre, debido al aumento de visitantes previsto tras el recorrido de León XIV

Las campanas de la Basílica Catedral y de la Compañía de Jesús resonaron en el centro histórico de Cusco tras la llegada del papa León XIV al Perú. El repique fue una muestra de "esperanza y alegría" por la próxima visita del santo padre a la ciudad imperial. Fuente: Noticias en Cusco / Facebook

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El Ministerio de Cultura autorizó el ingreso de 1.100 visitantes adicionales por día a Machu Picchu entre el 16 y el 19 de noviembre, a raíz de la mayor demanda turística prevista tras la visita del papa León XIV a Perú. La medida elevará de 4.500 a 5.600 el aforo diario de la Llaqta o Ciudad Inka durante esas cuatro jornadas.

La decisión fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 000414-2026-MC, firmada el 10 de noviembre por el ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado. El incremento tendrá carácter excepcional, temporal y se aplicará por única vez.

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En total, la medida habilitará 4.400 cupos adicionales durante el período autorizado. Las entradas se pondrán a disposición a través de la plataforma estatal TuBoleto, con la distribución de rutas, circuitos y horarios que rige en los períodos de temporada alta.

Papa León XIV
Papa León XIV en Perú. Los 4.400 cupos adicionales para ingresar a la ciudadela incaica se habilitaron en la plataforma estatal TuBoleto.

El incremento comenzará después de la agenda papal en Cusco

La visita de papa León XIV a Perú fue declarada de interés nacional y contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El pontífice tiene prevista una actividad en Cusco el domingo 15 de noviembre, antes de su traslado hacia la región amazónica de Ucayali.

Aunque la agenda del Santo Padre en Cusco concluye antes, el Gobierno Regional del Cusco solicitó ampliar el aforo de Machu Picchu para los días posteriores ante la expectativa de un aumento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco emitió una opinión técnica favorable, aunque limitó la ampliación a los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre. El informe estableció que la aplicación de la medida deberá ir acompañada de un monitoreo sobre sus eventuales efectos en la conservación del sitio arqueológico.

Visita del papa León XIV a Peru
El Gobierno peruano declaró de interés nacional la visita oficial del papa León XIV a cinco regiones del país. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

La capacidad volverá a 4.500 visitantes desde el 20 de noviembre

La resolución precisa que el incremento no modifica de forma permanente la capacidad de carga de Machu Picchu ni constituye un precedente para futuras ampliaciones. Desde el 20 de noviembre, el límite diario volverá a ser de 4.500 visitantes, salvo en los períodos de temporada alta ya establecidos por el Ministerio de Cultura.

Durante los cuatro días autorizados, se aplicará el denominado aforo dinámico de temporada alta. Este sistema reparte a los visitantes en circuitos y franjas horarias para ordenar el recorrido por la ciudadela y reducir la concentración de personas en sectores específicos.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu deberán coordinar con las entidades involucradas en el manejo turístico. También tendrán que elaborar un informe técnico tras la culminación de la medida, con los resultados del monitoreo y una evaluación del estado de conservación de la Llaqta.

Los pasajes a Cusco cuestan entre S/ 70 y S/ 200, según el servicio y el nivel del bus que elija el pasajero.
Las entidades del Parque Arqueológico Nacional elaborarán un informe técnico sobre los efectos del aforo en la conservación del sitio.

El regalo de Chile al papa que incluyó una referencia a Machu Picchu

En octubre de 2025, durante una audiencia en el Vaticano, el presidente de Chile, Gabriel Boric, regaló al papa León XIV un ejemplar de Alturas de Macchu Picchu, el poema de Pablo Neruda incluido en Canto General.

La entrega fue leída como un gesto hacia Perú, por la ciudadanía peruana del pontífice y sus años de trabajo pastoral en el país. Boric también le obsequió la Cantata de los Derechos Humanos, el libro Vicaría de la Solidaridad, una experiencia sin fronteras y una camiseta de Los Cóndores, la selección chilena de rugby.

“Alturas de Machu Picchu”: el regalo del presidente de Chile al papa León XIV con un guiño al Perú

Un patrimonio mundial con límites de visita regulados

Machu Picchu fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1983. La Unesco lo reconoció como patrimonio mixto, cultural y natural, por su arquitectura, su planificación urbana, su paisaje y la biodiversidad de su entorno andino-amazónico.

El Santuario Histórico cerró 2025 con 1.542.350 visitantes, una cifra todavía inferior al récord de 1.585.262 ingresos de 2019. Durante los primeros ocho meses de 2026, el sitio recibió 961.809 turistas, según cifras difundidas sobre el flujo de visitas.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) inició este año un nuevo estudio técnico sobre capacidad de carga y límite de cambio aceptable. El análisis buscará actualizar los criterios para definir el número de personas que puede recibir el santuario sin afectar su patrimonio cultural y natural.

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