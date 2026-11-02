Machu Picchu cambia las condiciones para recorrer sus rutas alternas: nuevos horarios para montañas y una ruta adicional desde enero de 2027

Perú lanza red nacional para proteger Sitios de Patrimonio Mundial frente al cambio climático. (Foto: Agencia Andina)

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El Ministerio de Cultura aprobó cambios en las condiciones de visita turística a la ciudad inca de Machu Picchu, con nuevas disposiciones para quienes desean recorrer sus rutas alternas. La modificación establece horarios específicos de ingreso, permanencia y retorno para algunos de los principales recorridos del complejo arqueológico.

La medida responde a una evaluación sobre los tiempos que necesitan los visitantes para trasladarse desde el acceso principal hasta los puntos de control de las montañas. Según los documentos técnicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, los turnos actuales no permiten completar los recorridos dentro de los horarios establecidos.

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La nueva disposición también incorpora la ruta de la Gran Caverna como una alternativa para los visitantes durante la temporada alta. Esta opción forma parte del Circuito 3 y se suma a los recorridos habilitados para distribuir el tránsito de turistas dentro del santuario histórico.

Los cambios fueron oficializados mediante la Resolución Ministerial N.° 000407-2026-MC, publicada el domingo 1 de noviembre en el diario oficial El Peruano. Las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que las personas con boletos para noviembre y diciembre de 2026 deberán respetar las condiciones anteriores.

Montaña Machupicchu y Waynapicchu tendrán nuevos horarios de ingreso

Con esta medida, el Circuito 3 vuelve a contar con sus tres rutas habilitadas: Waynapicchu, Gran Caverna y Huchuypicchu. Difusión

Uno de los principales cambios establece que el acceso a las rutas de la Montaña Machupicchu y la Montaña Waynapicchu estará permitido hasta las 10:00 horas. Además, los visitantes deberán abandonar la cima de ambas montañas como máximo a las 12:00 horas.

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Para la ruta alterna 1-A, correspondiente a la Montaña Machupicchu, el tiempo promedio del recorrido desde el ingreso hasta la salida del punto de control será de cuatro horas. Los visitantes podrán permanecer dos horas y media adicionales en la Llaqta de Machupicchu, desde el ingreso, con un tiempo máximo total de seis horas y media.

En el caso de Waynapicchu, identificada como ruta alterna 3-A, el recorrido tendrá una duración promedio de tres horas entre el ingreso y la salida del punto de control. También se permitirá una visita adicional de dos horas y media a la ciudad inca. El tiempo máximo establecido para ambas actividades será de cinco horas y media.

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La resolución precisa que el retorno desde la cima de Waynapicchu deberá cumplirse hasta las 12:00 horas. Esta disposición también alcanza a quienes recorran la Montaña Machupicchu.

Gran Caverna se incorpora como ruta alterna durante la temporada alta

La modificación del artículo 12 del reglamento incorpora la ruta 3-C Gran Caverna entre las opciones de visita turística. Su habilitación corresponde a la temporada alta y establece como hora máxima de ingreso las 10:00 horas.

El recorrido tendrá una duración promedio de cuatro horas entre el ingreso y la salida del punto de control. Asimismo, los visitantes deberán retornar desde la Gran Caverna como máximo a las 12:00 horas.

Esta alternativa forma parte del Circuito 3, de acuerdo con el numeral 15.6 del artículo 15 del reglamento. Su incorporación busca contribuir a la distribución de los visitantes dentro del complejo arqueológico, sin modificar el aforo autorizado para Machu Picchu.

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La propuesta recibió opinión técnica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que no formuló objeciones sobre la incorporación de esta ruta ni sobre la redistribución del flujo turístico.

Intipunku y Puente Inca mantienen sus tiempos de recorrido

Machu Picchu cae en visitas y ahora peruanos y extranjeros prefieren visitar atractivos más cerca a Lima. - Crédito Andina

El nuevo texto del reglamento también conserva las rutas alternas 1-C Intipunku y 1-D Puente Inka, con sus respectivos tiempos de visita.

La ruta hacia Intipunku permite recorrer el Camino Inca desde la ciudadela hasta la Puerta del Sol. El trayecto de ida y vuelta tiene una duración aproximada de dos horas.

Por su parte, la ruta Puente Inca comienza en los andenes superiores del sector agrícola, ubicado al noroeste de la Casa del Guardián, y permite llegar hasta el puente. Su recorrido completo requiere alrededor de una hora.

Ambas opciones forman parte de las cinco rutas alternas contempladas en el artículo modificado, junto con Montaña Machupicchu, Montaña Waynapicchu y Gran Caverna.

Visitantes deberán cumplir requisitos para acceder a las rutas

El Ministerio de Cultura mantiene una serie de condiciones obligatorias para quienes elijan estos recorridos. El desplazamiento por las rutas alternas será voluntario y los visitantes deberán contar con buenas condiciones físicas.

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Además, será necesario adquirir el boleto correspondiente para ingresar a la Llaqta de Machupicchu. Cada persona tendrá que registrarse en el punto de control respectivo al inicio y al término de su recorrido.

La resolución también establece que los visitantes deberán respetar la capacidad de carga y los turnos de ingreso determinados mediante la resolución ministerial que aprueba el aforo anual.

La habilitación de nuevas rutas alternas o el establecimiento de otras opciones deberá realizarse mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), con la opinión del Mincetur.

Cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027

FOTO DE ARCHIVO: Una vista general de la ciudadela inca de Machu Picchu se ve en Cusco, Perú. 2 de diciembre 2014. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil/Archivo

La Resolución Ministerial N.° 000407-2026-MC establece que las nuevas condiciones comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027. Los boletos adquiridos para fechas de visita hasta el 31 de diciembre de 2026 conservarán las reglas anteriores del artículo 12.

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El Ministerio de Cultura tomó esta decisión debido a que las entradas para noviembre y diciembre de 2026 ya fueron adquiridas conforme a los horarios vigentes antes de la modificación.

La disposición también encarga a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco coordinar con la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones la actualización de la plataforma TuBoleto.

La configuración deberá incluir los nuevos horarios y turnos de acceso a las rutas alternas antes del inicio de la venta de entradas correspondientes a 2027. De esta manera, el sistema deberá reflejar las condiciones establecidas para los recorridos de Montaña Machupicchu, Waynapicchu y Gran Caverna.

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