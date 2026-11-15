Perú

Mujer recuerda el día en que el papa León XIV ayudó y bendijo a su hermano con discapacidad en Chiclayo: “Nos devolvió la fe”

Un sacerdote que convivió una década con Robert Prevost lo recordó como una persona cercana, con sentido del humor y capacidad de acompañar a otros en momentos de dolor

Chiclayana detalla el noble gesto que tuvo el papa León XIV con un hermano con discapacidad. (Crédito: Exitosa)
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Hace doce años, cuando aún era párroco en Chiclayo, Robert Prevost, hoy el papa León XIV, se detuvo frente a un niño con discapacidad en un parque infantil y pidió conocer su nombre. El gesto, que entonces pasó casi inadvertido, cobró ahora una nueva dimensión tras la elección del pontífice y el recorrido que realiza por Perú, país donde ejerció su labor pastoral durante años.

La historia fue relatada por Silvia, hermana del niño, identificado como Johnny, en diálogo con el medio Exitosa en las afueras del Grupo Aéreo N.° 6, mientras una multitud aguardaba la partida de la comitiva papal hacia Cusco. Según su testimonio, la familia solía llevar a Johnny al parque para que tuviera contacto con el entorno, en un contexto donde la indiferencia social hacia las personas con discapacidad era habitual.

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León XIV partirá de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, a las 07:50 a. m. rumbo a Cusco. Así concluirá su visita a Lambayeque, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Su llegada a la Ciudad Imperial está prevista para las 10:00 a. m
León XIV partirá de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, a las 07:50 a. m. rumbo a Cusco. Así concluirá su visita a Lambayeque, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Su llegada a la Ciudad Imperial está prevista para las 10:00 a. m. Foto: EFE

“Nos volvió la fe”

De acuerdo con el relato recogido por Exitosa, Prevost cruzó la calle al ver a Silvia, a su hermano y a una prima junto a la silla de ruedas. “¿Cómo se llama tu hermano?”, preguntó, antes de solicitar permiso para bendecirlo. Tras obtener una respuesta afirmativa, realizó una oración y bendijo tanto al niño como a las dos mujeres que lo acompañaban.

“Nos volvió la fe, la alegría, la esperanza de seguir luchando por mi hermano”, relató Silvia al citado medio, al recordar que en ese período Johnny no había sido aceptado en ninguna organización no gubernamental (ONG) que atendiera casos de discapacidad.

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El papa León XIV (i) fue captado este 14 de noviembre al saludar a los asistentes a un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El papa León XIV (i) fue captado este 14 de noviembre al saludar a los asistentes a un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña (Perú). EFE/Paolo Aguilar

De la bendición al reconocimiento oficial

A partir de aquel episodio, según el testimonio difundido por Exitosa, la hermana mayor de Silvia intensificó las gestiones para conseguir asistencia institucional para Johnny. El esfuerzo derivó, con el paso del tiempo, en su incorporación a una ONG y en su reconocimiento oficial por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

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“Él le dijo a mi hermana que no desmaye y que continúen la lucha”, añadió Silvia, al describir las palabras que, según su relato, Prevost dirigió en aquel momento. La familia expresó su gratitud hacia quien hoy conduce la Iglesia Católica como León XIV, al sostener que el episodio representó un punto de inflexión en la búsqueda de apoyo para Johnny.

El relato de Silvia se suma a otros recogidos en la zona durante la visita papal. El padre Martín Palacios, quien convivió una década con Prevost, lo describió ante el mismo medio como una persona cercana, con sentido del humor y capacidad de acompañar a otros en momentos de dolor. Según su testimonio, esa cercanía humana definió su paso por la ciudad antes de su elección como pontífice.

El papa León XIV en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zana, Perú, el 14 de noviembre del 2026. (AP foto/Andrew Medichini)
El papa León XIV en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zana, Perú, el 14 de noviembre del 2026. (AP foto/Andrew Medichini)

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