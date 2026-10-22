Perú

Siete Regiones: MINEM prevé resolver en noviembre la adenda con Cálidda para llevar gas natural al sur del país

ProInversión estima que las obras de infraestructura iniciarán en 2027 si se cumplen los plazos establecidos. Ampliación de la red alcanzará a 300 mil usuarios en una década

Cálidda - Osinergmin - gas natural
El Ministerio de Energía y Minas prevé definir en noviembre la adenda para llevar gas natural a 15 ciudades de siete regiones.
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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prevé definir en noviembre la adenda que busca extender la distribución de gas natural a 15 ciudades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. La iniciativa, a cargo de Cálidda, permanece bajo evaluación conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, aseguró que el proyecto continuará pese a los cuestionamientos sobre el mecanismo para ampliar el servicio. “Va a ocurrir de todas maneras”, afirmó en una entrevista con Exitosa, al referirse a la masificación del gas natural en las siete regiones.

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La decisión definirá las condiciones que deberá cumplir la empresa concesionaria para ejecutar el proyecto. Shinno indicó que su cartera ya realizó una primera evaluación y que el análisis con el MEF corresponde a una segunda etapa. Según estimó, el proceso debería quedar resuelto dentro de un mes.

El Gobierno proyecta 300 mil usuarios en 10 años

Uno de los cuestionamientos al proyecto está relacionado con las proyecciones de demanda. El Minem estima que la expansión podría alcanzar 300 mil usuarios en 10 años.

Shinno defendió esa meta con una comparación con la expansión de Cálidda en Lima. Según señaló, cuando la compañía inició operaciones en la capital, tenía una proyección de 65 mil usuarios, mientras que actualmente supera los 2 millones.

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El ministro también indicó que el programa BonoGas financiaría las conexiones internas de gas natural en viviendas, de acuerdo con la situación socioeconómica de los hogares. El subsidio busca reducir una de las barreras de acceso al servicio: el costo de la instalación dentro de los domicilios.

Guillermo Shino - MINEM
El ministro Guillermo Shinno ratificó la continuidad del plan de masificación pese a las objeciones sobre el mecanismo contractual.

La adenda contempla 2.510 kilómetros de redes y nueve plantas de regasificación

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que la modificación al contrato de distribución de gas natural de Lima y Callao contempla la construcción de 2.510 kilómetros de redes, dos estaciones de recepción y regulación de gas, conocidas como City Gate, y nueve plantas satelitales de regasificación.

La entidad emitió una opinión favorable sobre la propuesta luego de evaluar distintas alternativas. Su posición es que la adenda permitiría acelerar la expansión del servicio mediante inversión privada, sin que el Estado asuma el financiamiento de la infraestructura.

ProInversión recordó que un concurso previo para ejecutar un proyecto cofinanciado por el Estado no recibió ofertas. Una nueva licitación, sostuvo, requeriría más estudios y prolongaría el riesgo de que no aparezcan postores.

Cálidda - Osinergmin - gas natural
La adenda con Cálidda contempla el tendido de 2.510 kilómetros de redes y la instalación de nueve plantas satelitales de regasificación.

El gas para siete regiones integra un paquete de cuatro adendas

La ampliación de gas natural forma parte de un grupo de cuatro adendas a contratos de Asociación Público-Privada (APP) que están en trámite y que, en conjunto, permitirían adelantar inversiones por más de US$ 1.000 millones, de acuerdo con ProInversión.

La cifra no corresponde solo al proyecto de Cálidda. El paquete también incluye la modernización del Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales del Callao, la implementación del tren de pasajeros entre Lima y Chosica y la ampliación del programa Farmacia Vecina de EsSalud.

Por ello, ProInversión no detalló cuánto del monto global corresponde a la expansión de gas natural hacia las siete regiones. La agencia planteó que las cuatro modificaciones contractuales serían financiadas por los respectivos concesionarios.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro, señaló que, si el proceso avanza dentro de los plazos previstos, el despliegue de la infraestructura para gas natural podría comenzar en 2027. La entidad sostiene que el servicio permitiría reducir el gasto energético de hogares, restaurantes y pequeños negocios de las zonas incorporadas.

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