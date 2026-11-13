Papa León XIV en Perú: discurso completo durante su encuentro con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional

El papa León XIV sostiene un muñeco de león con prendas andinas durante su encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. (Vatican Media)

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El papa León XIV se reunió con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, donde compartió un mensaje centrado en la fe, la vocación y la amistad con Jesús. Durante su intervención, invitó a los asistentes a reflexionar sobre sus aspiraciones, los desafíos que enfrentan y el rumbo que desean darle a sus vidas.

El pontífice también abordó el sufrimiento juvenil, la incertidumbre sobre el futuro y el temor a equivocarse. Ante estas dificultades, pidió a los jóvenes acudir a Jesús, hablarle con sinceridad y buscar el apoyo de las personas que los acompañan. Además, los animó a cultivar sus talentos, luchar por sus sueños y no vivir condicionados por las expectativas de los demás.

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En otro momento, León XIV explicó que seguir a Cristo no significa renunciar a la felicidad, sino descubrir una vocación al servicio de los demás. También destacó el valor de la amistad con Jesús como fundamento de relaciones humanas más auténticas. Al finalizar, invitó a los asistentes a confiar en Cristo y repitió junto a ellos la oración: «Jesús, en ti confío».

El papa León XIV encabeza una vigilia juvenil celebrada en el Estadio Nacional durante su visita oficial a Perú.

Discurso completo del papa León XIV en el Estadio Nacional

¡Buenas noches Lima!, ¡el Callao!, ¡el Carabayllo!, ¡Estarán de de Lurín y Chosica! Buenas noches a todos. Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza; pues hoy aquí en el Estadio Nacional son ustedes el signo de esperanza.

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¡Qué alegría encontrarme con ustedes! Gracias por este recibimiento tan afectuoso. Agradezco las palabras del Cardenal Castillo y las preguntas que los jóvenes me han dirigido, así como la sinceridad con que Joao, Emily y sor Luzbinda nos han abierto sus corazones. Lo que nos han contado me ofrece la ocasión de compartir con ustedes una escena del Evangelio de san Juan.

Un día, Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos cuando vio pasar a Jesús. Señalándolo, dijo: «Este es el Cordero de Dios» (1,36). Al escuchar esto, los dos comenzaron a caminar detrás de Él. El Señor, al darse cuenta de que lo seguían, los miró y les preguntó: «¿Qué buscan?» (v. 38). ¡Qué hermosa pregunta! Son las primeras palabras de Jesús que aparecen en este Evangelio. Quisiera que cada uno de ustedes escuchara esa pregunta como si Jesús se la hiciera hoy: ¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?

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Miles de personas asisten con luces encendidas a la vigilia juvenil con el papa León XIV en el Estadio Nacional durante su visita a Perú.

No tengan prisa por responder. Hay preguntas que nos acompañan durante mucho tiempo. Piensen en aquello que más los entusiasma, en las personas que aman y en los sueños por los que estarían dispuestos a luchar. Piensen también en esas inquietudes que a veces les roban el sueño y en lo que les gustaría cambiar. Jesús se interesa por todo ello, porque se interesa por ustedes.

Hay una palabra que puede ayudarnos a comprender esa búsqueda: pasión. La utilizamos para hablar de aquello que amamos intensamente, que despierta nuestro entusiasmo y nos mueve a entregar lo mejor de nosotros mismos. Pero también nos recuerda el sufrimiento, las experiencias que parecen apagar nuestras ganas de seguir adelante. Hay jóvenes que se sienten solos, incluso estando acompañados. Otros cargan con el dolor de una pérdida o con la incertidumbre acerca de su futuro. A veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué parece guardar silencio cuando más lo necesitamos.

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Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Recordemos entonces cómo el Bautista presentó a Jesús: «Este es el Cordero de Dios». Aquellos discípulos todavía no podían comprender lo que anunciaba ese nombre. Más adelante descubrirían su significado a la luz de la Pasión del Señor, que entregó su vida en la cruz. Jesús también conoció la angustia y la oscuridad del sufrimiento. Desde la cruz llegó a exclamar: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mc 15,34). Cristo, en medio de aquel sufrimiento, siguió amando. Él no quiso la cruz; quiso nuestra salvación: por amor a nosotros, aceptó cargar con ella hasta el final. Así, aquel instrumento de muerte se convirtió, por su entrega, en el lugar donde se manifestó su amor apasionado, capaz de vencer a la muerte.

Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar. Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder. Busquen también la compañía de quienes los quieren: hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga. La fe nos sostiene en ese camino y nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra. ¡Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello! Cultiven sus talentos, descubran la riqueza de su cultura, atrévanse a emprender proyectos generosos. El Papa Francisco recordaba que esa «inquietud insatisfecha» puede impulsarnos a tomar la vida en nuestras manos y hacernos responsables de una misión (cf. Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 138). No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera.

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Volvamos ahora a los dos discípulos. A la pregunta de Jesús respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?». Y Él les dijo: «Vengan y vean» (Jn 1,38-39). ¡Qué respuesta tan sencilla! Aquellos hombres querían conocer a Jesús, compartir algo de su vida. El Señor no les explicó de antemano todo lo que les esperaba. Para comenzar, bastaba con aceptar aquella invitación. Así comienza también la vocación, la segunda palabra que quisiera compartir con ustedes. Todos nos preguntamos qué hacer con nuestra vida y a quién vale la pena entregarle lo mejor de nosotros. Hay respuestas que sólo descubrimos cuando nos atrevemos a caminar con Jesús. San Pablo nos recuerda que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo (cf. Ef 1,4). ¡Antes de que existiéramos, ya éramos amados por Él!

El papa León XIV saluda a miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro centrado en la vocación y la fe. (Vatican Media)

A veces nos preguntamos si seguir la voluntad de Dios implica renunciar a nuestros sueños. De ese temor puede nacer una sospecha todavía más peligrosa: creer que Dios nos priva de algo y que, para disfrutar plenamente de la vida, necesitamos experimentar también el pecado (cf. Gn 3,5). Queridos amigos, quisiera que grabaran en su corazón aquellas palabras del Papa Benedicto XVI: «el mal envenena siempre» (Homilía, 8 diciembre 2005). ¡No se dejen engañar! ¿Cómo nos daría felicidad aquello que nos hace daño? Dios conoce nuestros deseos más profundos, incluso mejor que nosotros mismos. Él ha puesto en nosotros el deseo de amar y ser felices, y quiere llevarlo a su plenitud.

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Como sucedió con los primeros discípulos, muchas veces todo comienza con una invitación sencilla: la de un amigo, una experiencia de servicio o el encuentro con alguien cuya vida nos hace preguntarnos qué importa de verdad. También las historias que hemos escuchado esta tarde comenzaron con una invitación. Lo importante es aprender a reconocer la voz del Señor. Por eso, queridos jóvenes, reserven momentos de silencio ante el Santísimo para encontrarse con Él. Háblenle de sus proyectos y déjense interrogar por su Palabra. No tengan miedo de preguntarle qué espera de ustedes. A algunos los llamará al sacerdocio o a la vida consagrada; a otros, los llamará al matrimonio y a formar una familia. Todos están llamados a poner sus capacidades al servicio de los demás.

Quizá alguno piense que ha cometido demasiados errores o que ya es tarde para comenzar de nuevo. Y yo quisiera decirle: mira a Jesús. Él conoce tu historia y sigue invitándote a caminar con Él. No necesitas tener resuelto todo tu futuro para responderle. Da el paso que hoy puedas dar. Confía en su amor y permite que te acompañe. Muchas veces el Señor nos va mostrando el camino mientras lo recorremos.

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El papa León XIV saluda con las manos juntas a los jóvenes congregados en el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro con universitarios. (Vatican Media)

El Evangelio continúa con un detalle precioso: aquellos discípulos «se quedaron con Él aquel día» (Jn 1,39). San Juan recuerda incluso la hora: eran aproximadamente las cuatro de la tarde. Aquel encuentro había dejado una huella que el paso de los años no pudo borrar. ¡Se quedaron con Jesús! Así comenzó una relación que crecería mientras compartían el camino. Y así llegamos a la tercera palabra que quisiera confiarles: amistad. También nuestra vocación crece cuando aprendemos a permanecer junto al Señor, a escucharlo y a compartir con Él nuestras alegrías y preocupaciones. Con el tiempo, aquellos discípulos descubrirían hasta dónde llegaba su amor. Durante la Última Cena, Jesús les diría: «A ustedes los llamo amigos» (15,15). Y aquella misma noche pronunciaría unas palabras que quedarían cumplidas la tarde del viernes santo: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos» (v. 13).

¡Ese es el Amigo que los llama! Cultiven esa amistad en la oración, en la Eucaristía y en la escucha de su Palabra. Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como Él. De nuestra amistad con Cristo nace también una amistad más verdadera con los demás, que busca sinceramente su bien, sabe perdonar y permanece fiel, especialmente en las dificultades. ¡Qué hermoso es encontrar amigos que nos hacen crecer y nos acercan a Dios!

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La Iglesia nace y vive de esa amistad con Cristo. En ella encontramos hermanos que nos ayudan a seguir adelante. Todos necesitamos que alguien nos escuche, que nos anime cuando faltan las fuerzas o que sencillamente permanezca a nuestro lado. Por eso, no crean que siempre deben mostrarse fuertes, especialmente quienes coordinan grupos o acompañan a otros. Déjense cuidar. Recuerden que también Jesús, en Getsemaní, quiso tener cerca a sus amigos en la hora de la angustia (cf. Mt 26,38). No tengan miedo de confiarles sus penas y de buscar en ellos el sostén que necesitan.

El papa León XIV recorre en el papamóvil el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro con miles de jóvenes y universitarios. (Vatican Media)

Hay un último detalle del Evangelio que quisiera mencionar. Después de aquel encuentro, Andrés fue a buscar a su hermano Simón para decirle: «Hemos encontrado al Mesías» (Jn 1,41) y lo llevó a conocer a Jesús. ¡Hagan ustedes lo mismo! Piensen especialmente en quienes atraviesan momentos difíciles. Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida. No tengan miedo de hablar de Jesús y de mostrar con su vida cuánto bien les hace su amistad.

Queridos jóvenes, escuchen la invitación de Jesús y atrévanse a seguirlo. Quisiera repetirles hoy que el Señor «no quita nada, y lo da todo» (Benedicto XVI, Homilía en la Misa de inicio del Ministerio petrino, 24 abril 2005). ¡Fíense de Cristo! Confíen en Él como en un verdadero amigo, que los conoce, los ama y nunca los abandona. Esa confianza hará crecer cada día su amistad. Pidámosle al Señor, por intercesión de la Virgen María y de los santos peruanos, que aumente cada día esa confianza, que nos ayude a vivir con pasión nuestra vocación y a permanecer siempre en su amistad. Entonces digamos juntos una sencilla oración que nos ayude a confiar cada día más en Jesús. Les invito a repetir conmigo:

Jesús, en ti confío.

Jesús, en ti confío.

Jesús, en ti confío.

¡Ven, Señor Jesús!

Ven a mi corazón,

ven a mi familia,

ven a mi comunidad.

¡Ven pronto a mi vida!

¡Ven pronto, Señor!