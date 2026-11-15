Papa León XIV celebrará una misa en Pucallpa este 15 de noviembre: horario, lugar y cómo asistir a la ceremonia

El papa León XIV presidirá una misa este domingo 15 de noviembre a las 16.45 en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay. El ingreso es gratuito y requiere entrada con código QR gestionada por Joinnus. (Andina)

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La Villa Deportiva Regional de Ucayali, La Videnita, será el escenario de la misa que el papa León XIV presidirá este domingo 15 de noviembre en Pucallpa. El recinto, ubicado en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, está acondicionado para recibir a unas 70.000 personas.

Las entradas son gratuitas y se distribuyeron a través de la plataforma Joinnus. Quienes no cuenten con boleto podrán seguir la celebración en tres pantallas gigantes que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo instalará en puntos estratégicos de la ciudad. La señal también estará disponible en TVPerú y en las plataformas digitales de Vatican Media.

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Horario de la ceremonia y actividades previas del pontífice

La agenda del papa en Ucayali empezará a las 14:30 con su arribo a Pucallpa. Una hora después participará en un encuentro amazónico y, tras presidir la eucaristía, partirá rumbo a Lima a las 19:05 (Andina)

La celebración eucarística comenzará a las 16.45 del domingo 15 de noviembre. Antes de la misa, el pontífice tendrá una jornada intensa en la región. Su arribo al aeropuerto de Pucallpa está previsto para las 14.30, y a las 15.00 sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, en el Bulevar de Yarinacocha. Concluida la eucaristía, León XIV partirá rumbo a Lima a las 19.05.

El programa fue publicado por el Vicariato Apostólico de Pucallpa, organismo que también estableció las condiciones de ingreso al recinto y los horarios de apertura de los accesos. Los asistentes deben tener en cuenta que el traslado desde el centro de la ciudad hacia el distrito de Manantay puede demandar tiempo adicional por la concentración de fieles y las restricciones vehiculares previstas en los alrededores de La Videnita.

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La misa forma parte de la primera visita apostólica de León XIV al Perú. La elección de Pucallpa como sede de la celebración eucarística central en la Amazonía sitúa a Ucayali en el corazón de una jornada que convoca a fieles de distintas regiones del país.

Lugar: La Videnita, en el distrito de Manantay

La Villa Deportiva Regional de Ucayali concentrará la celebración eucarística de León XIV. Quienes no tengan entrada podrán seguir la ceremonia en tres pantallas gigantes que se instalarán en puntos estratégicos de la ciudad. (Andina)

La Villa Deportiva Regional de Ucayali, popularmente llamada La Videnita, es el escenario elegido para la celebración. El recinto se encuentra en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, y fue acondicionado para albergar a unas 70.000 personas llegadas desde distintos puntos de la región amazónica y del territorio nacional.

Quienes viajen desde el centro de Pucallpa deben planificar el recorrido con margen suficiente. Las autoridades y los organizadores de la visita papal informarán sobre rutas habilitadas, desvíos y restricciones de circulación vehicular en el entorno del estadio. Se recomienda consultar los comunicados oficiales del Vicariato Apostólico de Pucallpa y de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo antes de salir.

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Para quienes no consigan lugar en el interior del recinto, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo anunció en sus redes sociales la instalación de tres pantallas gigantes en puntos estratégicos de la ciudad. La jornada completa también será transmitida en directo por TVPerú y por las plataformas digitales de Vatican Media.

Cómo asistir: entradas, accesos y recomendaciones de seguridad

Los asistentes deberán presentar su DNI y el código QR de su boleto para superar los controles de seguridad. Las entradas son personales e intransferibles, por lo que las autoridades advierten que no deben comprarse a terceros. (Andina)

El ingreso a La Videnita es gratuito, pero exige registro previo. Las entradas se distribuyeron a través de Joinnus, según informó la Agencia Andina. Para obtener el boleto fue necesario crear una cuenta en la plataforma con un correo electrónico, seleccionar el evento y elegir el sector disponible. Los cupos para el encuentro previo en Yarinacocha se agotaron, aunque se habilitaron espacios amplios para la misa en La Videnita.

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Cada entrada digital incluye un código QR y los datos personales del titular. Los boletos son personales e intransferibles: las autoridades advierten que no deben adquirirse a terceros, ya que los datos del documento deben coincidir con los registrados en el boleto. El Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para pasar los filtros peatonales.

El Vicariato Apostólico de Pucallpa estableció que las puertas del recinto abrirán a las 10.00. Los organizadores recomiendan presentarse desde esa hora para completar los controles de seguridad con anticipación y evitar contratiempos antes del inicio de la celebración a las 16.45. Cada entrada especifica la puerta de ingreso asignada al titular: es indispensable identificarla antes de llegar al recinto para agilizar el acceso.

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Entre las recomendaciones generales para los asistentes figuran llegar con tiempo suficiente, respetar las indicaciones del personal de seguridad, portar el DNI en todo momento y verificar en los comunicados oficiales cualquier modificación de último momento en los accesos o en la circulación vehicular alrededor de La Videnita.