Perú

Papa León XIV bendecirá un árbol en Pucallpa: Se trata de una especie emblema del Amazonas

El pontífice bendecirá y regará un ejemplar de esta especie amazónica durante su encuentro con misioneros y representantes de pueblos originarios en Yarinacocha

Papa León XIV bendecirá al árbol de shihuahuaco en Pucallpa.
Papa León XIV bendecirá al árbol de shihuahuaco en Pucallpa.
Guardar

El papa León XIV llegará este domingo 15 de noviembre a Pucallpa con una actividad que trasladará la atención hacia el bosque: bendecirá y regará un árbol de shihuahuaco, especie ligada a la biodiversidad y a la conservación de la Amazonía peruana. El acto formará parte de su encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos.

La agenda prevé que el pontífice arribe desde Cusco alrededor de las 14:30 horas. A las 15:00 se reunirá en el malecón Puerto Callao, frente a la laguna de Yarinacocha, con misioneros, misioneras y delegaciones indígenas. Luego celebrará misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, desde las 16:45.

PUBLICIDAD

Gesto retoma un mensaje sobre el cuidado de la Amazonía

El gesto retoma un videomensaje difundido el 17 de marzo, dirigido a la VI Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), que se realizó en Bogotá. Entonces, el papa usó la imagen del shihuahuaco para referirse al cuidado de la naturaleza y a las amenazas de la explotación y el deterioro ambiental.

Según la referencia expuesta por el pontífice, el árbol crece lentamente, puede superar los mil años y alcanzar varias decenas de metros.

Su copa alberga flora y fauna, mientras su presencia contribuye a la captura y al almacenamiento de carbono. En Perú, la especie integra ecosistemas que ofrecen alimento y refugio a numerosas especies de la selva.

PUBLICIDAD

Rocío Espinosa, cofundadora, directora y CFO de ARBIO Perú, sostuvo que la decisión de usar esa especie tiene una dimensión ambiental y social.

“Que el papa León XIV haya elegido la imagen del shihuahuaco para transmitir un mensaje sobre el cuidado de la creación es muy significativo. Este árbol representa mucho más que una especie forestal: es un ecosistema que brinda refugio y sostiene la vida de numerosas especies. Que el Santo Padre lo bendiga y riegue constituye un gesto que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de proteger estos gigantes naturales. Preservarlo significa también defender la biodiversidad y el futuro de nuestra Amazonía. Desde ARBIO buscamos que más personas se involucren en esta causa y puedan sumarse a su conservación mediante la adopción de un árbol”, afirmó.

La organización impulsa el Programa Árboles Madre, una iniciativa de conservación que busca poner atención sobre las amenazas que enfrenta el shihuahuaco. La plantación y bendición previstas para Pucallpa ocurrirán durante el encuentro en Yarinacocha, antes del traslado del papa a La Videnita para la misa programada esa tarde a las 16:45 horas.

Fotomontaje de un pontífice orando junto a una plaza con el letrero de Pucallpa y una catedral de fondo bajo un cielo con nubes
Un fotomontaje combina la figura del papa León XIV en oración con la plaza de armas y la catedral de Pucallpa ante su visita pastoral a Ucayali.

Domingo 15 de noviembre: Itinerario completo

  • 07:50 horas: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.
  • 10:00 horas: llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete.
  • 10:30 horas: encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman.
  • 11:45 horas: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.
  • 13:05 horas: salida en avión desde Cusco hacia Pucallpa.
  • 14:30 horas: llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.
  • 15:00 horas: encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.
  • 16:45 horas: santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.
  • 19:05 horas: salida en avión desde Pucallpa hacia Lima.
  • 20:20 horas: llegada a la Base Aeronaval del Callao.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúPucallpaAmazonas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gol y doblete de Sofía Oxandabarat para el 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por la final ida de la Liga Femenina 2026

La delantera uruguaya volvió a aparecer en el segundo tiempo para ampliar la ventaja en el clásico disputado en el estadio Monumental

Gol y doblete de Sofía Oxandabarat para el 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por la final ida de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Con doblete de Sofía Oxandabarat y otro de Stephanie Lacoste, el cuadro de Ate dio el primer golpe ante su gente. El partido de vuelta será el domingo 22 de noviembre en Matute desde las 11:00 horas locales

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Rodrigo Vilca se sincera con su hinchaje por Alianza Lima tras ser titular en la selección peruana: “Me gusta este estadio”

El mediocampista reveló su gusto por el estadio Alejandro Villanueva y aseguró que es “aliancista”, pese a su paso por Universitario de Deportes

Rodrigo Vilca se sincera con su hinchaje por Alianza Lima tras ser titular en la selección peruana: “Me gusta este estadio”

Fenómeno El Niño en Perú: cómo obtener agua potable del aire y del mar ante una posible escasez hasta 2027

La Comisión Multisectorial del ENFEN prevé que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria y afecte a cerca de 7 millones de personas en distintas zonas del país

Fenómeno El Niño en Perú: cómo obtener agua potable del aire y del mar ante una posible escasez hasta 2027

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1

La quinta jornada tendrá dos duelos de alto voltaje: San Martín vs Alianza Lima y Universitario vs Regatas Lima. Revisa cómo se mueven las ubicaciones en la etapa inicial del campeonato

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Kike Suero expresa su tristeza por la poca asistencia de amigos y público al velorio de ‘Mondonguito’: “Se olvidaron de ti”

Kike Suero expresa su tristeza por la poca asistencia de amigos y público al velorio de ‘Mondonguito’: “Se olvidaron de ti”

‘Mondonguito’ y su última morada: ¿dónde será enterrado los restos del cómico de la calle?

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora es el velatorio del cómico ambulante?

Rosa Fuentes se sincera tras reconciliarse con Paolo Hurtado: “Ya no tengo esa ilusión del ‘hasta siempre’”

Cachay lamenta la muerte de ‘Mondonguito’ desde Estados Unidos: “Me duele en el alma no haberme despedido de él”

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Gol y doblete de Sofía Oxandabarat para el 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por la final ida de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Rodrigo Vilca se sincera con su hinchaje por Alianza Lima tras ser titular en la selección peruana: “Me gusta este estadio”