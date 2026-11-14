Papa León XIV bendecirá un árbol en Pucallpa: Se trata de una especie emblema del Amazonas

Papa León XIV bendecirá al árbol de shihuahuaco en Pucallpa.

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El papa León XIV llegará este domingo 15 de noviembre a Pucallpa con una actividad que trasladará la atención hacia el bosque: bendecirá y regará un árbol de shihuahuaco, especie ligada a la biodiversidad y a la conservación de la Amazonía peruana. El acto formará parte de su encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos.

La agenda prevé que el pontífice arribe desde Cusco alrededor de las 14:30 horas. A las 15:00 se reunirá en el malecón Puerto Callao, frente a la laguna de Yarinacocha, con misioneros, misioneras y delegaciones indígenas. Luego celebrará misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, desde las 16:45.

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Gesto retoma un mensaje sobre el cuidado de la Amazonía

El gesto retoma un videomensaje difundido el 17 de marzo, dirigido a la VI Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), que se realizó en Bogotá. Entonces, el papa usó la imagen del shihuahuaco para referirse al cuidado de la naturaleza y a las amenazas de la explotación y el deterioro ambiental.

Según la referencia expuesta por el pontífice, el árbol crece lentamente, puede superar los mil años y alcanzar varias decenas de metros.

Su copa alberga flora y fauna, mientras su presencia contribuye a la captura y al almacenamiento de carbono. En Perú, la especie integra ecosistemas que ofrecen alimento y refugio a numerosas especies de la selva.

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Rocío Espinosa, cofundadora, directora y CFO de ARBIO Perú, sostuvo que la decisión de usar esa especie tiene una dimensión ambiental y social.

“Que el papa León XIV haya elegido la imagen del shihuahuaco para transmitir un mensaje sobre el cuidado de la creación es muy significativo. Este árbol representa mucho más que una especie forestal: es un ecosistema que brinda refugio y sostiene la vida de numerosas especies. Que el Santo Padre lo bendiga y riegue constituye un gesto que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de proteger estos gigantes naturales. Preservarlo significa también defender la biodiversidad y el futuro de nuestra Amazonía. Desde ARBIO buscamos que más personas se involucren en esta causa y puedan sumarse a su conservación mediante la adopción de un árbol”, afirmó.

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La organización impulsa el Programa Árboles Madre, una iniciativa de conservación que busca poner atención sobre las amenazas que enfrenta el shihuahuaco. La plantación y bendición previstas para Pucallpa ocurrirán durante el encuentro en Yarinacocha, antes del traslado del papa a La Videnita para la misa programada esa tarde a las 16:45 horas.

Un fotomontaje combina la figura del papa León XIV en oración con la plaza de armas y la catedral de Pucallpa ante su visita pastoral a Ucayali.

Domingo 15 de noviembre: Itinerario completo

07:50 horas: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

10:00 horas: llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete.

10:30 horas: encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman.

11:45 horas: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

13:05 horas: salida en avión desde Cusco hacia Pucallpa.

14:30 horas: llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.

15:00 horas: encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

16:45 horas: santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.

19:05 horas: salida en avión desde Pucallpa hacia Lima.

20:20 horas: llegada a la Base Aeronaval del Callao.