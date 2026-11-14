Perú

¿Cuándo se celebra el Día de la Parrilla Peruana y qué ingredientes suele llevar?

La celebración busca reivindicar una tradición gastronómica que combina carnes marinadas, anticuchos, productos de las tres regiones del país y salsas elaboradas con ingredientes locales

La parrilla peruana se distingue por sus macerados, menudencias y acompañamientos, que varían según los ingredientes de cada región
La parrilla peruana se distingue por sus macerados, menudencias y acompañamientos, que varían según los ingredientes de cada región. Foto: cortesía
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El Día de la Parrilla Peruana se celebra cada primer domingo de diciembre. En 2026, la fecha corresponde al domingo 6 y busca destacar una preparación que combina carnes, productos regionales y técnicas de distintas tradiciones culinarias. La parrilla peruana no se limita a los cortes de res; también incorpora pescados, mariscos, aves, tubérculos y salsas elaboradas con ajíes.

Su variedad la diferencia de otros estilos en los que predomina la carne sazonada únicamente con sal. En el Perú, el sabor depende también de los macerados, las menudencias y los acompañamientos. Los ingredientes cambian según la zona, por lo que una parrilla costeña puede ser distinta de otra preparada en la sierra o la Amazonía.

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El origen de una celebración dedicada a la parrilla peruana

La fecha comenzó a celebrarse en 2019, por iniciativa de restaurantes y cocineros como Mis Costillitas, El Rocoto, Mishkina y Puerto Azul. Posteriormente, recibió el respaldo de instituciones como el Servicio de Parques de Lima (Serpar). La propuesta buscó reivindicar una identidad parrillera propia, diferenciada de las escuelas argentina, uruguaya y norteamericana.

Esta tradición reúne influencias prehispánicas y afroperuanas, además de aportes de las cocinas criolla, china y amazónica. Entre sus expresiones están la cocción de carnes de camélidos con ají y el aprovechamiento de vísceras en preparaciones como los anticuchos. La elección de un domingo de diciembre también responde a su vínculo con las reuniones familiares y el inicio de las celebraciones de fin de año.

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La celebración surgió en 2019 por iniciativa de restaurantes y cocineros peruanos, con el propósito de distinguir la parrilla nacional de otros estilos internacionales.
La celebración surgió en 2019 por iniciativa de restaurantes y cocineros peruanos, con el propósito de distinguir la parrilla nacional de otros estilos internacionales. Foto: Jamea Perú

Carnes, menudencias y aderezos: qué suele llevar

Una parrilla peruana puede combinar cortes de res como bife ancho, bife angosto, cuadril, churrasco, asado de tira y picaña. También son habituales el cerdo y el pollo, en preparaciones como chuletas, panceta, costillas adobadas y presas deshuesadas. La oferta puede completarse con chorizos parrilleros y morcilla.

Las menudencias aportan uno de los sellos de la brasa criolla. Los anticuchos de corazón de res suelen acompañarse con rachi, choncholí, pancita y mollejitas de pollo. Muchas carnes se maceran con ají panca, ají amarillo o mirasol, ajo, pimienta, comino y orégano. A esta mezcla también pueden incorporarse vinagre, cerveza o sillao. Durante la cocción, algunas piezas se pincelan con el aderezo mezclado con aceite.

En la Amazonía, las preparaciones pueden incluir mishkina, una mezcla de palillo, ajo y especias, además de sachaculantro. Estos ingredientes aportan un perfil diferente a las carnes y permiten incorporar productos característicos de la gastronomía de esa región.

Papas, tubérculos y salsas acompañan la carne

Entre las guarniciones figuran papas amarillas, blancas y nativas, que pueden sancocharse antes de dorarlas sobre la parrilla. También se sirven choclo serrano, camote y yuca. Algunas preparaciones incluyen olluco y plátano maduro o bellaco asado directamente sobre las brasas.

La parrilla peruana puede incluir cortes de res, cerdo y pollo, además de chorizos parrilleros y morcilla.
La parrilla peruana puede incluir cortes de res, cerdo y pollo, además de chorizos parrilleros y morcilla. Foto: Instagram

La fuente puede completarse con ensaladas frescas o sarza criolla, preparada con cebolla roja, ají limo, culantro, limón y sal. Para acompañar las carnes se ofrecen cremas como la huancaína, elaborada con ají amarillo y queso fresco; la ocopa arequipeña, que incorpora huacatay y maní; y la salsa de rocoto. También pueden encontrarse ají de pollería, crema de cocona y versiones de chimichurri con ají limo o rocoto.

Las variantes cambian según la región

En la costa, la parrilla puede combinar res y anticuchos con pulpo, calamares, langostinos o pescado. Estas opciones suelen acompañarse con papas cóctel, choclo y espárragos, además de aderezos de ají panca, ajo y hierbas. La incorporación de productos marinos amplía la selección más allá de las carnes tradicionales.

En la sierra se preparan cordero, alpaca, cuy, trucha y res, junto con papas nativas, ocopa o uchucuta. En la selva se incorporan cecina, paiche y doncella, además de pollo regional y chorizo amazónico. Estas preparaciones pueden servirse con plátano asado, yuca, fariña y ají de cocona.

Festival reunirá propuestas parrilleras antes de la fecha central

El sábado 21 de noviembre se realizará Parriland 2026 en el Parque de Exposiciones de Magdalena del Mar, antes de la celebración del Día de la Parrilla Peruana. El festival reunirá 13 propuestas gastronómicas que combinan referentes argentinos, cocinas locales y preparaciones de otras influencias. La actividad está programada entre las 12:00 y las 22:00 horas.

También es común incluir anticuchos en la parrilla peruana.
También es común incluir anticuchos en la parrilla peruana. Foto: YouTube

Entre los establecimientos participantes figuran El Charrúa, La Tranquera, Costumbres Argentinas, Locos por el Asado, Fin del Mundo y La Cuadra de Salvador. También estarán Don Eduardo, de José Luis “Chiki” Castro; Kobe, especializada en wagyu; y Tomo, con preparaciones de inspiración nikkei. La oferta incluye cortes como bife de chorizo, bife ancho, vacío, bondiola y picaña wagyu, además de anticuchos y platos con costilla de cerdo.

El programa contempla una colaboración entre El Jefe e Isolina. José del Castillo y Stefano Zapatier presentarán un asado de tira con frijoles y arroz. Asimismo, el espacio Jardín de Fuegos, desarrollado con la Sociedad Peruana de Parrilleros, mostrará técnicas de cocción con jaulas, asadores y túneles. La jornada también contará con música en vivo de artistas como Tierra Sur, La Mente, Los Fabulosos Primos y Crazy Dizzy.

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