Fenómeno El Niño en Perú: cómo obtener agua potable del aire y del mar ante una posible escasez hasta 2027

Pobladores de la costa norte de Perú observan el funcionamiento de un generador atmosférico de agua potable instalado para prevenir el desabastecimiento ante el Fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca de 7 millones de personas podrían ver comprometido su acceso al agua potable en Perú ante el avance del Fenómeno Mega Niño, cuya magnitud extraordinaria se prolongaría hasta febrero de 2027, según las proyecciones más recientes. La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene activa la alerta por este evento climático, cuyo impacto podría afectar el abastecimiento de agua en distintas zonas del país.

El riesgo identificado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en un análisis basado en datos censales, ha reforzado la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento. En ese contexto, tecnologías como los generadores atmosféricos y los desalinizadores emergen como alternativas capaces de complementar el suministro convencional de agua en hogares, empresas y comunidades.

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Riesgo climático y extracción de agua del aire

El fenómeno climático que atraviesa el país ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua potable frente a eventos de gran magnitud. Frente a este escenario, los generadores atmosféricos capturan la humedad presente en el aire y la convierten en agua mediante un proceso de filtrado multietapa, lo que les permite producir el recurso sin depender directamente de fuentes superficiales como ríos o lagunas. Su funcionamiento, no obstante, requiere energía eléctrica para operar.

La cantidad de agua que estos equipos pueden generar depende de las condiciones ambientales de cada lugar. Los niveles de humedad y temperatura influyen de manera directa en su rendimiento, por lo que la producción puede variar de forma considerable según la ubicación geográfica y el clima predominante en cada zona del país.

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Desalinización y aplicaciones

La segunda alternativa tecnológica consiste en los desalinizadores, equipos que emplean procesos como la ósmosis inversa para separar las sales del agua de mar y convertirla en agua apta para el consumo humano. Esta tecnología resulta particularmente útil en zonas costeras, viviendas de playa y operaciones que cuentan con acceso directo al litoral.

Ambas soluciones pueden emplearse en distintos contextos, desde viviendas, hoteles e instalaciones industriales, hasta lugares de difícil acceso donde las redes convencionales no llegan con regularidad. También pueden funcionar como respaldo durante emergencias, aunque la capacidad de cada equipo debe seleccionarse en función del consumo y las condiciones específicas de cada espacio.

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Fuente adicional de abastecimiento

Los generadores atmosféricos y los desalinizadores se plantean como fuentes adicionales de agua que brindan mayor autonomía ante posibles interrupciones del suministro convencional. Su implementación, sin embargo, no reemplaza la conexión ni el servicio que prestan las redes públicas de agua potable, sino que opera como un complemento ante escenarios de escasez.

“Cada lugar tiene necesidades distintas en cuanto al acceso al agua. Por eso, es importante considerar las condiciones del entorno y el uso que se le dará para identificar qué tecnología puede responder mejor a esas necesidades”, señaló Christian Israel, especialista en innovación y cofundador de TerraNova. El especialista subrayó que la elección entre ambas tecnologías depende de un análisis previo de las condiciones de cada ubicación, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más flexible del recurso hídrico ante los efectos del fenómeno climático.

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