Perú

ENFEN emite alerta ante el calentamiento del mar: ¿Hasta cuándo se prolongarían los efectos de El Niño en Perú?

La comisión multisectorial mantuvo la alerta ante anomalías crecientes en el Pacífico y pidió atender los avisos ante posibles episodios de lluvia moderada a fuerte en el norte

Un reporte informativo de Latina Noticias aborda la actualización de pronósticos de la comisión ENFEN respecto al fenómeno de El Niño costero. La presentadora detalla el incremento de la temperatura del mar en la costa peruana y la previsión de precipitaciones por encima de lo normal en diversas regiones.
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La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) actualizó sus previsiones y señaló que el Niño Costero podría conservar una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027. El escenario responde al aumento sostenido de la temperatura superficial del mar frente a la costa de Perú, una condición que ya altera el clima, eleva las temperaturas del aire y anticipa una mayor probabilidad de lluvias en varias zonas del país durante los próximos meses.

Según el comunicado de la comisión, las anomalías cálidas en el océano Pacífico presentan una tendencia ascendente. Esa evolución se concentra frente al litoral peruano, en la región Niño 1+2, que abarca el área marítima más cercana a la costa. El pronóstico establece que la fase extraordinaria se extendería hasta enero y que, después, el evento disminuiría a una categoría fuerte hasta el inicio del otoño de 2027.

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La alerta por El Niño costero permanece vigente ante la posibilidad de impactos sobre la población, la infraestructura y las actividades productivas. El calentamiento del mar modifica los patrones de lluvia, afecta la disponibilidad y calidad de los recursos pesqueros y eleva la temperatura en las ciudades costeras. Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas para ajustar las proyecciones conforme avance la temporada cálida.

Transmisión televisiva con un comunicado técnico oficial, un mapa térmico del océano Pacífico, dos gráficos de barras y un cintillo inferior
Un informe del ENFEN proyecta la persistencia de condiciones cálidas asociadas a El Niño costero en el litoral de Perú hasta el otoño de 2027.

La costa peruana registraría temperaturas superiores a los valores habituales

El incremento de la temperatura del mar ya tiene efectos sobre el ambiente costero. La Enfen prevé que la temperatura del aire se mantenga muy por encima de sus valores climáticos normales en todo el litoral, con la posibilidad de que se registren nuevos récords de calor durante el verano de 2027. La situación exige medidas de prevención frente a los efectos del calor en la salud, el abastecimiento de agua y el funcionamiento de los servicios urbanos.

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Una máquina remueve lodo en una calle frente a varios trabajadores con trajes amarillos, con un rótulo de noticias en la parte inferior
Maquinaria pesada y operarios retiran lodo de una vía durante un reporte televisivo sobre las previsiones del fenómeno climático en Perú.

En Lima, las temperaturas durante la primavera se ubican entre 26 °C y 28 °C, valores que reflejan la persistencia de condiciones cálidas en la franja costera. El comportamiento térmico altera la dinámica habitual de una estación que suele presentar registros más moderados. La sensación de calor puede intensificarse en distritos con alta densidad urbana y menor presencia de áreas verdes, sobre todo durante las horas de mayor radiación solar.

Dos personas con uniforme recogen agua del suelo con palas y baldes, en una transmisión de televisión con un rótulo de noticias
Dos trabajadores municipales retiran agua acumulada con baldes durante una transmisión informativa sobre los efectos del fenómeno de El Niño costero en Perú.

El fenómeno también genera preocupación en sectores vinculados con el mar. Los cambios en la temperatura superficial pueden desplazar especies, modificar la distribución de los recursos y condicionar las faenas de pesca. A ello se suman los efectos que el calor puede tener sobre la agricultura, debido a una mayor demanda de riego y a la alteración de los ciclos de algunos cultivos. El seguimiento técnico busca anticipar esos impactos y facilitar decisiones de prevención en las zonas expuestas.

Se esperan lluvias por encima de lo normal en el norte y centro del país

Para lo que resta de 2026, la comisión prevé un aumento de las precipitaciones por encima de los niveles normales en la costa norte, la costa central y la sierra noroccidental. El pronóstico contempla una evolución progresiva de las lluvias conforme se aproxime el verano, etapa que suele concentrar los mayores acumulados en varias regiones. Las condiciones cálidas del mar pueden favorecer episodios de precipitación más frecuentes e intensos en áreas vulnerables.

Un camión cisterna volcado en una corriente de agua y lodo, con un hombre sobre la estructura y un cintillo informativo en la base
Un camión cisterna permanece atrapado en una corriente de lodo y piedras debido a las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño costero.

En el norte, podrían presentarse lluvias localizadas de moderada a fuerte intensidad. Estos eventos pueden elevar el caudal de ríos y quebradas, afectar caminos rurales y urbanos, causar aniegos y comprometer viviendas asentadas en zonas de riesgo. Las autoridades recomendaron a la población revisar los avisos meteorológicos e hidrológicos, identificar rutas seguras y adoptar medidas de precaución ante la posibilidad de emergencias vinculadas con las precipitaciones.

La proyección para el verano de 2027 mantiene la expectativa de lluvias sobre lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra noroccidental. En cambio, en la sierra sur, la sierra centro-oriental y sectores de la Amazonía, las precipitaciones se mantendrían entre valores normales e inferiores a los habituales. La Enfen emitirá nuevas actualizaciones conforme disponga de información sobre la evolución del océano y la atmósfera.

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