El fenómeno El Niño extraordinario se extenderá en Perú hasta julio de 2027, según informe

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Lima, 13 nov (EFE).- El fenómeno climático de El Niño, que impacta a las costas de Ecuador y del norte de Perú, se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y con un debilitamiento progresivo hasta julio del próximo año, según informó este viernes la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú.

El último informe de esta comisión señaló que El Niño en el Pacífico central continuaría con una magnitud muy fuerte hasta febrero próximo, iniciando posteriormente un declive que llevaría a una condición neutra en junio de 2027.

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El Enfen subrayó que el calentamiento del mar se mantiene en gran parte del Pacífico tropical, alcanzando su máxima intensidad en la superficie frente a la costa peruana.

En tal sentido, el informe estimó que las precipitaciones, desde este mes a enero próximo, continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte occidental, costa central y sierra central occidental, lo que incrementa la ocurrencia de los episodios de moderada a fuerte intensidad, en particular en la costa norte.

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Por otro lado, en la sierra sur oriental, la sierra centro oriental y la Amazonía de Perú, las lluvias serían de normales a inferiores; y en la región del lago Titicaca, limítrofe con Bolivia, se esperan precipitaciones "inferiores a lo normal", lo cual configura la sequía que suele provocar también este fenómeno climático.

Para los meses del verano en Perú, de enero a marzo de 2027, las lluvias se mantendrían por encima de lo normal a lo largo de toda la costa, la sierra norte occidental y central occidental, siendo más intensas en la costa norte.

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A su vez, en la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la región amazónica se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

El informe del Enfen señaló que el nivel del mar se mantendría por encima de su nivel medio en todo el litoral, con una mayor elevación en la zona norte.

Igualmente, durante diciembre y enero próximos se prevé una mayor probabilidad de ocurrencia de oleajes anómalos provenientes del norte, potencialmente de mayor impacto, sin descartar la presencia de oleajes provenientes del sur.

La Comisión mantiene el monitoreo continuo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrobiológicas y biológicas-pesqueras para actualizar sus perspectivas, hasta el próximo comunicado oficial que se emitirá el 30 de noviembre. EFE