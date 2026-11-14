Día Mundial de la Diabetes: cómo detectar lesiones en la retina antes de sufrir una pérdida irreversible de visión

El control de la glucosa y los exámenes de la retina permiten prevenir la pérdida de visión asociada a la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millones de personas con diabetes podrían estar perdiendo la visión sin advertirlo. Así lo señala el doctor Héctor Palacios Herrera, médico oftalmólogo especialista en Retina y Vítreo, quien advierte que los niveles elevados de glucosa en sangre pueden deteriorar los vasos sanguíneos de la retina de forma progresiva, incluso cuando el paciente aún ve con normalidad. El riesgo se extiende también a quienes desconocen que padecen la enfermedad, en quienes las lesiones oculares pueden desarrollarse sin ninguna señal de alerta previa.

Según el especialista, cuando finalmente aparecen síntomas como visión borrosa, manchas oscuras o imágenes distorsionadas, el daño ocular ya podría ser irreversible. Esta advertencia cobra relevancia en el marco del Día Mundial de la Diabetes, fecha que busca generar conciencia sobre las complicaciones de una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

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Un especialista examina los ojos de una paciente con una lámpara de hendidura durante una evaluación para prevenir daños en la retina vinculados con la diabetes. (Difusión)

Diabetes sin diagnóstico y falta de controles

De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF), 251,7 millones de adultos viven con diabetes sin saberlo, una cifra que representa el 42,8% del total de personas que padecen esta enfermedad a escala global. En el Perú, el panorama no es distinto: el Ministerio de Salud (Minsa) reporta más de 2,8 millones de personas con diabetes, de las cuales uno de cada cuatro casos todavía no ha sido diagnosticado.

El problema no se limita a quienes ignoran su condición. Palacios Herrera, oftalmólogo de la Clínica Retinium, señala que alrededor de 6 de cada 10 personas con diabetes nunca se han realizado un examen de fondo de ojo, una evaluación fundamental para detectar lesiones en la retina antes de que se manifiesten los primeros síntomas. “Esto es preocupante porque la diabetes puede avanzar durante años sin que el paciente lo sepa y causar daños en la retina. Así, una persona puede creer que ve con normalidad cuando ya presenta lesiones oculares”, advirtió el especialista.

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Un oftalmólogo explica a un paciente los resultados de un examen ocular durante una consulta orientada a prevenir daños en la retina. (Difusión)

Daños oculares causados por la diabetes

Entre las principales afecciones vinculadas a esta enfermedad figura la retinopatía diabética, que daña los vasos sanguíneos de la retina y puede derivar en hemorragias y pérdida de visión central. La diabetes, además, duplica el riesgo de desarrollar cataratas y aumenta la probabilidad de glaucoma, una enfermedad que afecta el nervio óptico y puede ocasionar una pérdida irreversible de la visión sin presentar síntomas en sus etapas iniciales.

“Un error frecuente es pensar que, si una persona ve bien, sus ojos están sanos. En pacientes con diabetes esto puede ser especialmente peligroso. La retinopatía puede avanzar sin dar señales y, cuando el daño es severo, algunas lesiones pueden dejar secuelas visuales permanentes”, enfatizó el médico, quien recomendó acudir a un oftalmólogo con formación en Retina y Vítreo para una evaluación especializada.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para la detección temprana

El especialista plantea una serie de medidas orientadas tanto a personas diagnosticadas con diabetes como a quienes aún desconocen padecerla:

No esperar a perder visión para acudir al oftalmólogo, dado que la retinopatía diabética puede avanzar sin síntomas

Solicitar un examen de fondo de ojo, realizado por un oftalmólogo o, en casos de sospecha de retinopatía, por un especialista en Retina y Vítreo

No confundir una simple medición de la vista con una evaluación de la retina, que requiere un examen específico del fondo de ojo

Mantener bajo control la glucosa, la presión arterial y el colesterol, indicadores que inciden en la salud de los vasos sanguíneos

Reconocer señales de alarma como manchas oscuras, cuerpos flotantes, destellos de luz o pérdida repentina de visión, que exigen atención oftalmológica inmediata

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Palacios Herrera resume la premisa central de la prevención visual bajo el concepto de detección temprana y tratamiento precoz, un principio que, según el especialista, puede marcar la diferencia entre conservar la capacidad visual y enfrentar complicaciones oculares irreversibles asociadas a la diabetes.