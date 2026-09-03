Terror en Piura: cuatro personas fueron asesinadas a balazos por sicarios en un solo día

Un día de terror se vivió en Piura, donde cuatro personas fueron brutalmente asesinadas en distintos puntos de la región. Un taxista fue acribillado frente a un hospital, un joven fue atacado cerca de su casa en Sullana, y un padre y su hijo fueron ultimados en una parcela. - América Noticias

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La violencia volvió a golpear a la región Piura. En un solo día, cuatro personas fueron asesinadas a balazos en hechos registrados en Castilla, Sullana y la carretera Piura-Chiclayo. Entre las víctimas hay un taxista atacado frente a un hospital, un joven padre de familia y un hombre que fue ultimado junto a su padre dentro de una vivienda.

Taxista fue acribillado frente a un hospital

Líder Lizana Campos se encontraba a bordo de su taxi frente al Hospital Regional Cayetano Heredia de EsSalud, en el distrito de Castilla, cuando fue sorprendido por un sicario.

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El sujeto se acercó al vehículo y le disparó directamente. El taxista recibió cinco impactos de bala y murió en el lugar. Tras el ataque, el asesino corrió hacia un automóvil que lo esperaba a pocos metros y escapó.

“El carro lo estaba esperando en la esquina”, relató un testigo que presenció los momentos posteriores al crimen.

El móvil del asesinato todavía es investigado. Entre las hipótesis no se descarta que Lizana Campos haya sido víctima de extorsión, aunque esta posibilidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Joven de 20 años fue asesinado cerca de su casa

Muertes por homicidios y accidentes de tránsito durante enero 2025. (Foto: Andina)

En Sullana, otra familia quedó de luto tras el asesinato de Andy Silva Juárez, un joven de apenas 20 años y padre de un niño pequeño.

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El crimen ocurrió en el asentamiento Jorge Basadre, en el distrito de Bellavista, cuando Silva se encontraba cerca de su vivienda. De acuerdo con vecinos y compañeros de trabajo, el joven se desempeñaba como repartidor de gaseosas para una empresa frutícola y de bebidas de la zona.

Silva fue interceptado por sujetos que le dispararon a quemarropa. Gravemente herido, fue trasladado de emergencia al Hospital de Especialidades de Sullana, ubicado en el sector oeste. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, murió debido a la gravedad de sus heridas.

El asesinato generó indignación entre los vecinos, mientras Sullana enfrenta una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a la población.

Padre e hijo fueron asesinados dentro y frente a su vivienda

El tercer hecho ocurrió en la carretera Piura-Chiclayo, en el sector Villa Sol, minutos antes de las 9:00 a. m. Las víctimas fueron identificadas como Mauro Solano Chacón, de 64 años, y su hijo Hilton Mauro Solano Campos, de 38.

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Según el reporte del área de Homicidios de la Divincri Piura, los agentes encontraron a Mauro Solano Chacón tendido boca abajo en el frontis de la vivienda. El hombre presentaba tres impactos de proyectil en el rostro.

Al ingresar al inmueble, los policías encontraron el cuerpo de su hijo. Hilton Solano Campos había recibido cuatro disparos, que impactaron en la cabeza y la espalda.

De acuerdo con la información policial, Hilton Solano registraba una denuncia por violencia familiar y afrontaba un proceso penal por el presunto delito de microcomercialización de drogas. Estos antecedentes forman parte de las diligencias, pero no determinan por sí solos el móvil del doble asesinato.

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Los cuatro homicidios registrados en distintos puntos de Piura son investigados por la Policía.