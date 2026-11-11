Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 11 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó tres movimientos telúricos registrados el 10 de noviembre en Loreto, Huánuco y Piura. El de mayor magnitud alcanzó los 4,5 grados y tuvo su epicentro a 104 kilómetros al sur de Sechura

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.

Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.

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Vista satelital de Perú con límites trazados en blanco, tres círculos rojos en el territorio y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú señala ubicaciones en las regiones de Piura, Huánuco y Loreto mediante marcadores rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los últimos sismos reportados por el IGP ocurrieron en Loreto, Huánuco y Piura

El primer reporte, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0776, corresponde a un sismo de magnitud 3,7 que ocurrió a las 05:35:51 horas. El epicentro se localizó a 41 kilómetros al sur de Barranca, en Datem del Marañón, Loreto, con una profundidad de 15 kilómetros. La intensidad fue de II-III en Barranca.

El segundo movimiento ocurrió a las 07:23:45 horas y tuvo una magnitud de 4,1. El IGP ubicó su referencia a 15 kilómetros al oeste de Huánuco, en la región del mismo nombre. El evento se produjo a una profundidad de 124 kilómetros, una característica que puede reducir la percepción en algunas zonas cercanas al epicentro.

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El tercer sismo fue el de mayor magnitud de la jornada. Alcanzó los 4,5 grados, ocurrió a las 15:37:14 horas y tuvo como referencia un punto situado a 104 kilómetros al sur de Sechura, en Piura. El reporte indicó una intensidad de II-III en Sechura, un nivel que suele percibirse de forma leve dentro de viviendas o edificios.

Un sismógrafo digital con pantalla verde, una tira de papel con ondas impresas, una mano sobre una perilla y un mapa de Perú en la pared.
Un sismógrafo del Centro Sismológico Nacional imprime el registro de un sismo en la costa central de Perú junto a una pantalla de medición técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú se encuentra en una zona de alta actividad geológica debido a su ubicación en el borde occidental de América del Sur. Frente a su costa se produce el contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso que acumula energía en el subsuelo y puede liberarla mediante sismos.

Pantallas con mapas de Perú, círculos concéntricos en el mar, consolas de computación y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Las pantallas de una sala de control del Instituto Geofísico del Perú registran la actividad sísmica en el territorio nacional y un epicentro frente a Sechura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica no se concentra en un único punto del país. Los movimientos pueden ocurrir frente al litoral, en áreas andinas o en sectores de la Amazonía. Su percepción depende de factores como la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro y el tipo de suelo de cada localidad.

Los sismos de menor magnitud forman parte de la dinámica geológica habitual del territorio peruano. Sin embargo, el historial sísmico del país exige que las familias, instituciones y empresas cuenten con planes de prevención para responder ante un evento de mayor intensidad.

Mapa físico-político de la costa peruana con la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego en rojo, logo del IGP y fecha 25 de junio de 2026.
Un mapa físico-político conceptual resalta la costa peruana, la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego del Pacífico, con el logo del IGP y la fecha 25 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué existe la placa de Nazca?

La placa de Nazca es una placa oceánica situada bajo el océano Pacífico oriental, frente a las costas de Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Se desplaza hacia el este y se introduce debajo de la placa Sudamericana en un fenómeno conocido como subducción.

Ese desplazamiento ocurre de manera lenta, aunque constante. La fricción entre ambas placas puede impedir que el movimiento sea continuo en determinados sectores. Cuando la tensión acumulada supera la resistencia de las rocas, se produce una liberación de energía que genera un sismo.

La subducción también está vinculada con la formación de la cordillera de los Andes y con la presencia de volcanes en la región andina. Por esa razón, los especialistas insisten en que la prevención debe formar parte de la preparación cotidiana de la población.

Infografía con diagramas del proceso de subducción de placas tectónicas y mapas con los epicentros de sismos en el territorio de Perú.
Una infografía de Infobae detalla cómo el avance de la placa de Nazca a unos 8 centímetros por año origina la actividad sísmica en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede hacer si hay un terremoto y vivo en un edificio?

Durante un terremoto, quienes viven en departamentos deben evitar correr hacia las escaleras o los ascensores mientras el movimiento está en curso. La prioridad es protegerse de objetos que puedan caer, como lámparas, estantes, vidrios o elementos decorativos.

Se recomienda ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, lejos de ventanas, balcones y muebles altos. Si es posible, se debe buscar refugio debajo de una mesa resistente o junto a una estructura firme, con la cabeza y el cuello protegidos.

  • Mantener la calma y alejarse de ventanas, espejos y estanterías.
  • No usar ascensores ni intentar bajar por las escaleras durante el movimiento.
  • Proteger la cabeza y el cuello con los brazos, una mochila o un cojín.
  • Identificar previamente las rutas de evacuación del edificio.
  • Evacuar solo cuando concluya el sismo y si las autoridades lo indican.
  • No regresar al inmueble si presenta grietas, desprendimientos o daños visibles.
Un grupo de personas camina por un pasillo con carteles verdes de ruta de evacuación y salida de emergencia hacia una puerta gris.
Varias personas recorren el pasillo de un edificio público en Perú según la señalética de ruta de evacuación que las guía hacia la salida de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia permite cubrir necesidades básicas durante las primeras horas posteriores a un sismo. Debe permanecer en un lugar accesible, conocido por todos los integrantes del hogar y revisarse de forma periódica para reemplazar productos vencidos.

El contenido puede variar según la cantidad de personas, las edades y las necesidades médicas de cada familia. En viviendas con bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, es necesario incorporar artículos específicos y medicamentos de uso habitual.

  • Agua embotellada y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil y pilas adicionales.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
  • Mascarillas, alcohol, jabón, toallas húmedas y papel higiénico.
  • Copias de documentos personales dentro de una bolsa impermeable.
  • Abrigo, manta, silbato, cargador portátil y dinero en efectivo.
  • Llaves de repuesto, encendedor y artículos para bebés o mascotas.
Mochila abierta con botellas de agua, comida enlatada, linterna, radio portátil, botiquín rojo, pastillas, documentos, silbato y llaves.
Una mochila de emergencia equipada con víveres, botiquín y radio portátil permanece sobre una mesa frente al amanecer en una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones se deben considerar cuando ocurre un sismo?

La primera medida consiste en conservar la calma y aplicar el plan de emergencia familiar. Las personas deben alejarse de ventanas y objetos inestables, protegerse en una zona segura y evitar desplazamientos que puedan provocar caídas o accidentes.

Cuando termine el movimiento, se debe verificar si hay heridos, cortar el suministro de gas y electricidad si existen daños o fugas, y evacuar hacia una zona segura. También es importante mantenerse informado a través de fuentes oficiales y no difundir rumores sobre posibles nuevos eventos.

Una persona agachada bajo una mesa de madera con las manos en la nuca, junto a una mochila azul y naranja y una botella de agua.
Una persona se resguarda bajo una mesa de madera y protege su cabeza en una vivienda equipada con una mochila para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En áreas costeras, un sismo fuerte o prolongado puede requerir una evacuación preventiva hacia zonas altas ante la posibilidad de un tsunami. La población debe conocer las rutas señalizadas, seguir las indicaciones de las autoridades y mantener despejadas las salidas de emergencia.

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