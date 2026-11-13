Perú

Gino Pesaressi oficializa relación con influencer Zaelita: así reaccionó Gonzalo Torres, su supuesto “padre”

El exintegrante de 'Esto es guerra' oficializó su romance con la influencer a través de un video donde ambos se dieron un beso, mientras el propio Gonzalo Torres tomó con humor las bromas sobre un supuesto parentesco

Composición con una pareja con gafas de sol al aire libre, un beso en un bar y un recuadro con un hombre caracterizado con una nariz roja
Gino Pesaressi y la creadora Zaelita confirman su vínculo sentimental en redes sociales, hecho que comentó con humor el actor Gonzalo Torres.
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Gino Pesaressi volvió a apostar por el amor y sorprendió a sus seguidores al confirmar una nueva relación sentimental con la creadora de contenido conocida como Zaelita. El exintegrante de ‘Esto es guerra’, de 38 años, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que ambos aparecen durante una salida a un bar, entre sonrisas y gestos cariñosos, hasta protagonizar un beso frente a la cámara que terminó por confirmar los rumores sobre su vínculo.

La propia influencer dejó en claro que la relación va en serio al revelar, a través de una publicación, la fecha exacta en que comenzó su historia con el modelo. “06/11”, escribió junto a un emoji de corazón, en referencia al 6 de noviembre como el inicio formal del romance.

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El anuncio llega tras dos relaciones previas del modelo

Pesaressi había señalado a finales de 2024 que se encontraba soltero, luego de poner fin a su breve relación con la bailarina Valeria Gonzales, con quien solía mostrarse en distintos eventos públicos. Antes de esa etapa, el modelo también fue vinculado con la expareja Samantha Batallanos. Su relación más duradera fue con Mariana Vértiz, madre de su hija Gia, vínculo que terminó en 2018 y tras el cual no se le había conocido públicamente otra relación sentimental hasta la reciente confirmación con Zaelita.

La publicación de Pesaressi generó una ola de comentarios entre los usuarios, quienes celebraron el nuevo romance y destacaron la complicidad que ambos mostraron en las imágenes. “Se les ve lindos, ojalá les vaya muy bien y conecten”, “No sabía que eran pareja, pero me encantan” y “Mis nuevos rojos favoritos” fueron algunos de los mensajes que acompañaron la publicación en redes sociales.

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Quién es Zaelita y su vínculo de broma con ‘Gonzalete’

Zaelita es una creadora de contenido que conduce el pódcast de sátira política ‘Ponte Serio’ en YouTube, junto a otros compañeros. La influencer reúne cerca de 150.000 seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas en las que comparte comentarios sobre la coyuntura nacional, además de consejos y recomendaciones de belleza.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los internautas sobre la creadora de contenido es su supuesto parentesco con el actor Gonzalo Torres, recordado por interpretar a ‘Gonzalete’ en la serie ‘Pataclaún’. Esta asociación surgió como una broma en redes sociales a partir de cierto parecido físico entre ambos, situación que Zaelita decidió seguir e incluso llegó a caracterizar al personaje en sus plataformas digitales. Sin embargo, no existe un vínculo familiar real entre la influencer y el actor.

Gonzalo Torres tomó con humor la noticia del romance

El propio Gonzalo Torres se sumó a las bromas sobre su supuesta paternidad en el pódcast ‘Los Malditos Podcast’, donde fue consultado directamente por el conductor Daniel Marquina sobre la nueva relación de quien, en tono de broma, describen como su “hija”. “Una pena que le digan que es mi hija, porque la verdad que Zaelita está superguapa, una chica muy guapa de verdad”, comentó el actor entre risas.

El actor Gonzalo Torres comentó con humor el romance entre Gino Pesaressi y la creadora de contenido Zaelita durante su participación en una emisión de pódcast. Tras confirmarse la relación sentimental de la pareja en redes sociales, los conductores bromearon sobre el supuesto parentesco ficticio entre el actor y la influencer, generado previamente por usuarios digitales. El clip recopila imágenes de la pareja, declaraciones en video y fragmentos de la conversación en cabina. Video: Instagram Los Malditos Podcast

Consultado sobre su opinión del nuevo novio de Zaelita, Torres continuó con el chiste y evaluó a Pesaressi como si se tratara de un yerno. “Su novio es también un chico muy, muy guapo también. Le falta un diente nomás, ya lo vi acá”, respondió el actor, comentario que generó las risas tanto del conductor del pódcast como de los presentes en la grabación.

Marquina también aprovechó el segmento para bromear sobre la relación entre Torres y la influencer, al señalar en tono jocoso que Zaelita, pese a su supuesto parentesco, no se habría acercado a saludar al actor durante un encuentro previo. Ante ello, Torres respondió con humor, al sugerir que su hija ficticia podría sentir vergüenza por sus propias posturas públicas, en una dinámica que ambos mantuvieron durante todo el segmento dedicado al tema.

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