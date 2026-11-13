Papa León XIV llega hoy 13 de noviembre a Chiclayo: hora exacta, recibimiento y recorrido del papamóvil en Pimentel

La Fuerza Aérea del Perú realizó vuelos de reconocimiento y ensayos en helicópteros MI-17 para preparar el traslado del papa León XIV desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La misión está programada para el sábado 14 de noviembre y contempla un recorrido aéreo de aproximadamente 40 minutos.

Guardar

El papa León XIV regresará este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad de Lambayeque donde desarrolló una parte importante de su labor pastoral como obispo. Su visita forma parte de la agenda apostólica que cumple en el Perú y tendrá como uno de sus momentos centrales una multitudinaria misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, a la que se espera que acudan miles de fieles de distintas regiones.

La jornada comenzará temprano. El Santo Padre partirá desde Lima a las 7:40 a. m. y su llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, está programada para las 9:10 a. m. Allí será recibido por representantes de la Iglesia y autoridades locales, en una ceremonia que también contempla expresiones culturales propias de la región.

PUBLICIDAD

Después de su arribo, el pontífice se trasladará hasta las Pampas de Pimentel, donde presidirá la celebración eucarística prevista para las 10:30 a. m. Uno de los momentos más esperados será su ingreso en el papamóvil, que utilizará para recorrer el área habilitada para la misa y acercarse a los asistentes. Sus demás desplazamientos por la ciudad se realizarán en una caravana cerrada, por lo que no debe confundirse el recorrido dentro de la explanada con una ruta pública por las calles de Chiclayo.

La expectativa por su retorno tiene un significado especial para los habitantes de Lambayeque. León XIV mantuvo durante años un vínculo cercano con esta comunidad y, antes de convertirse en pontífice, acompañó a sus parroquias y participó en distintas actividades religiosas y sociales. Por ello, su presencia es esperada como un reencuentro con una ciudad que conserva recuerdos de su etapa como obispo.

PUBLICIDAD

A person holds an image of Pope Leo as people gather the day before Pope Leo's Mass at the Pampas de Pimentel, in Pimentel, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Angela Ponce

¿A qué hora llega el papa León XIV a Chiclayo este viernes 13 de noviembre?

El papa León XIV llegará a Chiclayo a las 9:10 a. m. de este viernes 13 de noviembre, de acuerdo con el programa oficial de su visita apostólica al Perú. El vuelo partirá desde la Base Aérea del Callao a las 7:40 a. m. y tendrá como destino la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque.

Su arribo marcará el inicio de una jornada que combinará actividades religiosas, encuentros con representantes de la Iglesia y reuniones con integrantes de la comunidad universitaria. La misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel será el principal acontecimiento de la mañana y reunirá a fieles que llegarán desde diferentes puntos del país.

PUBLICIDAD

El nuevo papa, Leon XIV, es nacionalizado peruano y mando un mensaje a Chiclayo, ciudad de Lambayeque, y la puso en los ojos del mundo. - Crédito Andina

¿A qué hora está programado el arribo del papa León XIV a Chiclayo?

El aterrizaje está programado para las 9:10 a. m. La agenda establece que el vuelo saldrá de Lima a las 7:40 a. m., por lo que las autoridades y los representantes eclesiásticos se preparan para recibir al pontífice durante las primeras horas de la mañana.

Tras la ceremonia de bienvenida, León XIV continuará con el desplazamiento hacia las Pampas de Pimentel. En ese lugar está prevista la misa para las 10:30 a. m., una celebración que se proyecta como uno de los encuentros religiosos más concurridos de su visita al norte del país.

La organización ha dispuesto medidas para facilitar el ingreso de los asistentes y mantener el orden durante la jornada. Por ello, quienes tengan previsto acudir deben considerar los horarios de apertura, las indicaciones del personal encargado y los controles establecidos en los accesos.

PUBLICIDAD

Una ilustración recrea a Robert Prevost con sotana papal frente a la catedral de Chiclayo, junto a un retrato de su etapa previa como obispo de la diócesis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué aeropuerto aterrizará el Santo Padre?

El papa León XIV aterrizará en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, ubicada en Chiclayo. Este es el punto de llegada consignado en el programa oficial para su traslado desde Lima, por lo que no corresponde identificarlo como el terminal comercial de pasajeros de la ciudad.

En esta instalación se realizará la recepción protocolar del pontífice, con la participación de representantes de la Iglesia y autoridades civiles. Posteriormente, la comitiva continuará hacia las Pampas de Pimentel, donde se desarrollará la actividad religiosa principal de la mañana.

El papa León llega en el papamóvil para presidir una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa a Perú —donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo— al Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

¿Quiénes recibirán al papa León XIV a su llegada a Lambayeque?

El recibimiento contará con representantes de la Iglesia católica, autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque y de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, además de una delegación de niños. La bienvenida incluirá también una presentación artística de marinera norteña, una de las expresiones culturales más representativas de la región.

PUBLICIDAD

La ceremonia busca destacar el vínculo que el pontífice mantiene con Lambayeque y el significado de su retorno a la ciudad donde ejerció como obispo. La participación de niños y artistas locales formará parte del homenaje preparado para recibirlo.

El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, expresó la emoción que representa este encuentro para la comunidad religiosa de la región: “Recibir al Santo Padre en esta tierra que él tanto ama es una gracia inmensa; Chiclayo lo espera con el corazón abierto, con la alegría sencilla de nuestra gente y con la fe viva de una Iglesia que recuerda su cercanía, su escucha y su entrega pastoral durante tantos años”.

PUBLICIDAD

El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, al hablar este viernes, 9 de mayo, durante una rueda de prensa acerca del nombramiento del papa León XIV, en Chiclayo (Perú). EFE/Paolo Aguilar

¿Cuál será el primer recorrido del pontífice tras aterrizar?

Tras aterrizar en la Base Aérea N.° 6 Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, el papa León XIV iniciará su desplazamiento terrestre hacia las Pampas de Pimentel, donde presidirá una misa multitudinaria. La ruta fue confirmada por la Diócesis de Chiclayo y comprende varias avenidas y calles de la provincia de Chiclayo.

El recorrido comenzará por la avenida Fitzcarrald y continuará por la avenida Víctor Raúl hasta llegar a la avenida Gran Chimú. Luego, el pontífice avanzará por la prolongación Grau e ingresará al distrito de Monsefú por las calles Venezuela y Carlos Conroy. Posteriormente, seguirá por la carretera hacia Santa Rosa, la avenida Mariscal Castilla y finalmente la vía que conduce a las Pampas de Pimentel.

PUBLICIDAD

La Diócesis de Chiclayo invitó a los fieles a ubicarse a lo largo de estas vías para saludar al Santo Padre durante su desplazamiento, siempre respetando las disposiciones de seguridad y las indicaciones del personal encargado.

Un detalle importante es que León XIV no recorrerá estas calles en el papamóvil. El responsable de los traslados de la visita papal, el sacerdote Hugo Gabriel Sánchez Romero, precisó que este primer trayecto se realizará en otro vehículo. El papamóvil será utilizado posteriormente, dentro de las Pampas de Pimentel, donde el pontífice recorrerá los diferentes sectores de la explanada para acercarse a los asistentes.

PUBLICIDAD

El Papa León XIII se dirige a las autoridades, miembros de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, acompañado por la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en el Gran Teatro Nacional durante su viaje de 12 días a Sudamérica, de regreso al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo, en Lima, Perú, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

¿Dónde podrán ubicarse los fieles para saludar al Papa?

Los fieles podrán congregarse en la explanada de las Pampas de Pimentel, escenario de la misa multitudinaria que celebrará León XIV. La organización anunció que el ingreso será gratuito y que las puertas del recinto se abrirán desde las 8:00 p. m. del jueves 12 de noviembre hasta las 8:00 a. m. del viernes 13.

Aunque se habilitó un registro previo mediante la plataforma Joinnus, la Agencia Andina informó que también podrán ingresar las personas que no completaron su inscripción, siempre que respeten los controles de seguridad y las disposiciones establecidas por los organizadores. Por ello, no debe presentarse el código QR como un requisito obligatorio para todos los asistentes.

Quienes sí realizaron su inscripción deben revisar los datos de sus entradas y seguir las indicaciones correspondientes. La organización busca ordenar el ingreso de los peregrinos y evitar aglomeraciones durante las horas previas a la celebración.

La recomendación para los asistentes es llegar con anticipación, atender las indicaciones del personal de seguridad y considerar que, una vez cerrado el acceso a las 8:00 a. m., no se permitirá el ingreso al recinto. La misa comenzará a las 10:30 a. m., por lo que las autoridades han dispuesto un margen de tiempo para organizar a los participantes antes de la llegada del pontífice.

La explanada será también el lugar donde los fieles podrán observar el paso del Papa en el papamóvil. Este recorrido se desarrollará dentro del espacio de la celebración, por lo que quienes quieran saludarlo deberán ubicarse en las zonas habilitadas y respetar las disposiciones del operativo.

El papa saluda a una multitud desde un vehículo abierto en un recorrido nocturno por Lima

¿Cómo será el recibimiento de León XIV en la ciudad donde fue obispo?

El retorno del papa León XIV a Chiclayo tendrá un recibimiento marcado por la fe, la cultura y la memoria de su etapa como obispo. Además de la bienvenida protocolar en la base aérea, la jornada incluirá una presentación de marinera norteña y la participación de niños, quienes formarán parte del homenaje preparado para el pontífice.

En las Pampas de Pimentel, la celebración religiosa tendrá un carácter multitudinario y contará con la presencia de imágenes veneradas en distintas localidades. Entre ellas destaca la Cruz de Motupe, uno de los símbolos religiosos más representativos de Lambayeque, además de otras imágenes que acompañarán esta jornada de encuentro y devoción.

La misa también reunirá a cientos de cantores y representantes de comunidades católicas que participarán en la celebración. Para muchos asistentes, la presencia del Papa tiene un significado que va más allá de una actividad dentro de su agenda oficial: representa el regreso de una figura que conoció de cerca la realidad de la región y mantuvo contacto con sus habitantes durante su labor pastoral.

Pope Leo waves to faithful as he leaves after a prayer vigil with young people and university students during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, at the National Stadium in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Una de las personas que conserva ese recuerdo expresó: “Para nosotros sigue siendo nuestro padre Robert, el obispo que nos visitaba en los caseríos y nos acompañaba en los momentos más difíciles; verlo regresar como Papa es una bendición que jamás olvidaremos”.

La jornada continuará después de la misa. A las 12:40 p. m., el pontífice realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, ubicada en el distrito de La Victoria. Más tarde, a las 4:30 p. m., sostendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde también está prevista la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen.

A las 5:45 p. m., León XIV se reunirá con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). Finalmente, a las 7:00 p. m., participará en una cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, con quienes compartirá un momento de fraternidad.

Así, el regreso del Santo Padre a Lambayeque tendrá una agenda que combina celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades vinculadas con la comunidad que acompañó durante su etapa como obispo. La misa en las Pampas de Pimentel será el punto central de una jornada que permitirá a miles de fieles reencontrarse con León XIV en la región que conserva una parte importante de su historia pastoral.

Pope Leo departs the National Stadium after a prayer vigil with young people and university students during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno