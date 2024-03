Falleció Raúl Espinoza, cómico ambulante conocido como ‘Care Chancho’

Murió Raúl Espinoza, el popular cómico ambulante conocido como ‘Care Chancho’

En el mundo de los cómicos ambulantes es difícil recordar el nombre de pila de los artistas que en más de una oportunidad nos han robado una sonrisa. Este es el caso de Raúl Espinoza, el reconocido cómico ambulante a quien popularmente se le llamaba ‘Care Chancho’, quien además de robar sonrisas a sus seguidores, daba alegrías con sus bromas.

Te puede interesar: Jesús Barco envió emotivo mensaje a la hija mayor de Melissa Klug por culminar la carrera de Derecho

Lamentablemente, el artista de la calle dejó de existir este lunes 11 de marzo a primeras horas del día, según dio a conocer el comediante ‘Cholo Seferino’. Del mismo modo, el hijo del humorista reconfirmó la noticia en sus redes sociales con un corto, pero emotivo mensaje con el que se despedía de su padre.

A través de su cuenta de Facebook, ‘Chanchito Jr. Oficial’, publicó una instantánea con su progenitor y se despidió de él. “Te extrañaré mucho maestro, amigo, papá”.

Murió Raúl Espinoza, cómico ambulante conocido como 'Care Chancho'

Algunos cómicos como Cholo Seferino y Dany Rosales se pronunciaron en sus redes sociales y se despidieron con emotivos mensajes de su colega.

“Hoy me dieron una triste noticia, hoy nos dejó un gran artista en la comedia, Raúl Espinoza más conocido como Care Chancho, un amigo, compañero y una gran persona. No es adiós, sino un hasta luego amigo. Mis más sinceras condolencias a la familia”, fue lo escrito por Cholo Seferino.

Murió Raúl Espinoza, cómico ambulante conocido como 'Care Chancho'

Por su parte, Dany Rosales también le dedicó un sentido mensaje mediante sus historias de Instagram evidenciando el dolor por esta pérdida. “Vuela alto amigo y guárdame un espacio allá arriba para poder armar un ruedo en el cielo y hacer reír a Dios”, se lee en el post.

Murió Raúl Espinoza, cómico ambulante conocido como 'Care Chancho'

El popular ‘Chino Risas’ también se pronunció y se despidió de su colega. Le envió un mensaje y lamentó que se haya ido de este mundo. “Se nos fue uno de los mejores comediantes que vi, Raúl Espinoza (cara de chancho) mi causa vuela alto papi lindo, descansa en paz”, se lee en el post junto a una fotografía de ambos.

Chino Risas se despide de Raúl Espinoza, conocido como Care Chancho.

¿Cómo se encontraba la salud de Raúl Espinoza?

Desde el 2018, el humorista Raúl Espinoza, conocido como ‘Care Chancho’, ha atravesado por difíciles momentos de salud que han impactado profundamente tanto su carrera artística como su vida personal. Fue en aquel año cuando Espinoza reveló públicamente estar lidiando con un pequeño tumor cerebral, una condición que le provocó pérdida de fuerza en sus extremidades y dificultades para hablar.

Te puede interesar: Magaly Medina critica audios de Alberto Otárola y hace fuerte comparación: “Es como tener a un ’Domínguez’ de Premier”

El año siguiente, en 2019, el comediante experimentó parálisis en las piernas debido a una hernia, situación que lo obligó a usar una silla de ruedas para desplazarse. Este evento marcó un antes y un después en su vida, enfrentándose a caídas frecuentes y a la pérdida de independencia física. “Me he caído como tres veces. Me he caído sentado, en una de esas quería levantarme y no podía. (La parálisis comenzó) primero el brazo, comenzaban a caerme las cosas, los vasos...Que me disculpe el público, no quiero que me vean así”, expresó Espinoza.

Raúl Espinoza presentaba problemas de salud antes de partir. (América Tv)

Los orígenes de sus problemas de movilidad se remontan al año 2015, cuando especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación diagnosticaron a Espinoza con una hernia discal. Este diagnóstico fue el presagio de la progresiva parálisis que años después afectaría gravemente su calidad de vida. Afortunadamente, a principios de 2019, fue sometido a una cirugía en el hospital María Auxiliadora que le permitió recuperar parte de la movilidad en sus brazos, aunque los médicos le indicaron que necesitaría el apoyo de un andador para caminar.