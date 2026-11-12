Cobertura en vivo
EN VIVO
Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 12 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento ocurrió a las 23:43 del miércoles, con una profundidad de 40 kilómetros e intensidad II en la zona limeña

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.

Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
13:03 hsHoy

Dos sismos consecutivos sacuden la provincia de Huancayo, en Junín

Dos sismos de magnitud 3.4 y 3.3 se registraron durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre en la región Junín, con apenas tres minutos de diferencia. Según el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer movimiento telúrico ocurrió a la 01:00 a. m. con una magnitud de 3.4 y epicentro ubicado a 14 kilómetros al norte del distrito de Huasicancha, en la provincia de Huancayo.

El segundo temblor se produjo a la 01:03 a. m. con una magnitud de 3.3, localizándose a 14 kilómetros al noroeste de Huasicancha. Ambos eventos sísmicos presentaron una profundidad superficial de 11 kilómetros y fueron percibidos de forma leve por la población local, alcanzando una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, las autoridades locales no reportan daños materiales ni personales.

Fotografía satelital de Perú con un punto rojo en la costa central y un círculo azul con ondas sísmicas en la esquina inferior derecha.
Una vista satelital del territorio de Perú señala la región de Lima mediante un punto rojo junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:00 hsHoy

El último sismo se ubicó a 31 kilómetros al suroeste de Lurín

El temblor ocurrió en las coordenadas -12,51 de latitud y -77,03 de longitud. La intensidad II en Lurín corresponde a una percepción leve del movimiento, según la escala que utiliza el Censis para describir sus efectos en la población.

Los sismos con epicentros próximos a la costa de Lima pueden percibirse de forma distinta según la distancia, el tipo de suelo y las condiciones de cada vivienda o edificio. La profundidad también influye en la manera en que las ondas sísmicas se sienten en las localidades aledañas.

Mapa de la costa de Lima con un punto rojo en el mar, un sismógrafo, una brújula, una regla, libretas y una mochila de emergencia.
Un mapa cartográfico de la costa central del Perú sitúa el epicentro de un sismo frente a Lurín junto a instrumentos de registro y una mochila de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:37 hsHoy

Perú se encuentra sobre una zona de contacto entre placas tectónicas

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica y volcánica que bordea gran parte del océano Pacífico. Frente a la costa peruana, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana, un proceso geológico conocido como subducción.

Ese contacto entre placas acumula tensión en el subsuelo. Cuando la energía supera la resistencia de las rocas, se libera mediante ondas que pueden generar sismos de distinta magnitud. La actividad no se limita al litoral: también hay movimientos asociados a fallas geológicas en los Andes y la Amazonía.

La percepción de un temblor depende de varios factores. Entre ellos figuran la magnitud, la profundidad del foco sísmico, la cercanía del epicentro y las características del terreno. Un movimiento profundo puede sentirse en una extensión amplia, mientras que uno superficial puede causar una percepción mayor cerca de su punto de origen.

Corte transversal que muestra una placa oceánica bajo una continental, círculos rojos de ondas sísmicas, un barco y volcanes en la superficie
El desplazamiento de la placa de Nazca bajo la Sudamericana acumula energía sísmica y genera actividad volcánica en el litoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:08 hsHoy

La placa de Nazca avanza bajo la placa Sudamericana

La placa de Nazca es una estructura oceánica que se encuentra frente a las costas de Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Su desplazamiento hacia el este provoca que se introduzca bajo la placa Sudamericana, sobre la que se asienta el territorio peruano.

El proceso ocurre de manera constante, aunque no uniforme. En algunos sectores, la fricción impide el desplazamiento continuo entre las placas y genera acumulación de tensión. La liberación repentina de esa energía puede producir movimientos telúricos con distintas características.

La subducción también está relacionada con la formación de la cordillera de los Andes y con la actividad volcánica de la región andina. Por ese motivo, las instituciones dedicadas a la gestión del riesgo recomiendan que las familias cuenten con medidas de prevención y rutas de evacuación definidas.

Infografía explicativa con esquemas de la subducción de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego del Pacífico y la formación de los Andes.
Una infografía explica cómo la subducción de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana causa los frecuentes sismos y la formación de los Andes en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:46 hsHoy

En un edificio, la prioridad es protegerse durante el movimiento

Durante un terremoto, las personas que viven en departamentos deben evitar correr hacia las escaleras, los ascensores o las salidas mientras el suelo se mueve. La recomendación es ubicarse en una zona segura previamente identificada y alejada de ventanas, balcones, espejos, lámparas, estantes y objetos que puedan caer.

Mochila abierta con agua, radio, linterna y botiquín sobre una mesa, frente a cuatro personas que caminan hacia la salida.
Una mochila con provisiones básicas en primer plano complementa la práctica de evacuación de una familia hacia el punto de reunión exterior durante un simulacro de sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si existe una mesa resistente o una estructura firme, se aconseja proteger la cabeza y el cuello debajo o junto a ella. Una mochila, un cojín o los brazos pueden reducir la exposición a golpes por desprendimientos. El uso de ascensores debe evitarse durante toda la emergencia.

Cuatro personas caminan de espaldas hacia una puerta abierta siguiendo una línea amarilla trazada sobre el suelo de un pasillo.
Una familia realiza un ejercicio de evacuación en su vivienda en Perú siguiendo una ruta señalizada en el piso hacia la salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando termina el movimiento, la evacuación debe realizarse de forma ordenada y por las rutas previstas. Las personas deben mantenerse lejos de fachadas, postes, cables eléctricos, muros y edificios con daños visibles. Si el inmueble presenta grietas o desprendimientos, no se recomienda regresar hasta que se evalúen sus condiciones.

06:26 hsHoy

La mochila de emergencia debe responder a las necesidades de cada familia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar zonas seguras en viviendas, colegios, oficinas y otros espacios de uso frecuente. Las rutas de salida deben mantenerse libres de obstáculos y conducir a un punto de encuentro fuera del inmueble.

Mochila abierta con botellas de agua, botiquín, linterna, radio, alimentos enlatados, documentos y distintivos de Indeci e IGP en el suelo.
Una mochila de emergencia abierta reúne provisiones recomendadas por el Indeci en el interior de una vivienda tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada plan familiar debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicamentos o asistencia permanente. Los simulacros permiten comprobar si las puertas, pasillos y salidas son accesibles ante una eventual evacuación.

Una mochila abierta contiene agua, latas, linterna, radio, cargador, botiquín, dinero y documentos frente a una señal de zona segura.
Una mochila de emergencia reúne provisiones de agua, alimentos no perecibles, botiquín y equipos básicos frente a una ruta de evacuación interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia puede incluir agua potable, alimentos no perecibles, linterna, pilas, radio portátil, cargador externo, botiquín, medicamentos personales, ropa de abrigo, productos de higiene, copias de documentos y dinero en efectivo. En hogares con bebés o personas con dietas especiales, también deben incorporarse pañales y alimentos adecuados.

06:15 hsHoy

Sismo en Junín

Un sismo de magnitud 3,3 se registró a la 01:03 del 12 de noviembre, con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, región Junín, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel II-III en Huasicancha.

06:14 hsHoy

Sismo en Junín

Un sismo de magnitud 3,4 se registró a la 01:00 del 12 de noviembre a 14 kilómetros al norte de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, región Junín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel II-III en Huasicancha.

06:13 hsHoy

Tras un sismo, se deben revisar posibles daños en la vivienda

Una vez finalizado un temblor, las familias deben comprobar si existen fugas de gas, filtraciones de agua o fallas en las instalaciones eléctricas. Ante una situación de riesgo, se debe cortar el suministro correspondiente si es seguro hacerlo y solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Pantallas de computadora con sismogramas y un mapa costero sobre un escritorio con teclados, documentos impresos y un cuaderno.
Varios monitores del Instituto Geofísico del Perú presentan registros sismográficos y la ubicación del epicentro de un sismo frente a las costas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Bomberos atienden emergencias a través del 116, mientras que el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) recibe llamadas en el 106. Las personas también deben seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de que se ordene una evacuación preventiva.

Sismógrafo con aguja sobre papel milimetrado con trazo oscilante, pantalla digital al fondo y mapa con un punto rojo iluminado.
Un sismógrafo del IGP registra oscilaciones sobre papel continuo junto a un mapa que señala un movimiento telúrico frente a la costa de Ilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo del IGP continúa con el análisis de los movimientos registrados en el país. La información oficial sobre magnitud, profundidad, epicentro e intensidad permite conocer las características de cada evento y adoptar medidas de prevención ante la actividad sísmica.

Temas Relacionados

IGPINDECISismosSismos en PerúTemblorperu-noticias

Últimas noticias

Carlos Alcántara confiesa que estuvo en depresión por las críticas a su película ‘Asu Mare 4′: “Me retiro, ya no puedo más”

El actor reveló como vivió la polémica sobre la dirección de su última película y la reacción que tuvo ante los comentarios

Carlos Alcántara confiesa que estuvo en depresión por las críticas a su película ‘Asu Mare 4′: “Me retiro, ya no puedo más”

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

La programación contempla una reunión con los obispos, una liturgia en la catedral, un discurso público y una vigilia juvenil en el Estadio Nacional, prevista para las 18:00 horas de este jueves

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

El técnico brasileño realizó su primera práctica de fútbol en la Videna y alineó dos equipos de cara al partido ante la ‘verde’ por la fecha FIFA 2026

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

Perú es una fiesta de fe y esperanza por el papa León XIV: las imágenes de cómo viven los peruanos su visita

La multitud acompañó el recorrido de Robert Prevost con banderas peruanas y vaticanas, vivas y expresiones de fe durante su desplazamiento por la capital limeña

Perú es una fiesta de fe y esperanza por el papa León XIV: las imágenes de cómo viven los peruanos su visita

Papa León XIV: Machu Picchu habilitará 1.100 entradas adicionales al día por la visita papal

El Ministerio de Cultura elevó el aforo de Machu Picchu a 5.600 visitantes diarios entre el 16 y el 19 de noviembre, debido al aumento de visitantes previsto tras el recorrido de León XIV

Papa León XIV: Machu Picchu habilitará 1.100 entradas adicionales al día por la visita papal

ÚLTIMAS NOTICIAS

Milei designó a Ramiro Anzit Guerrero al frente de Asuntos Penitenciarios: los desafíos que tendrá en su nueva gestión

Milei designó a Ramiro Anzit Guerrero al frente de Asuntos Penitenciarios: los desafíos que tendrá en su nueva gestión

Carlos Bianco: “El mensaje del Papa es exactamente lo contrario a lo que hace el gobierno nacional, podrían tomar nota”

Pablo Semán analizó el impacto político de la visita de León XIV: Milei, el peronismo y la irrupción de la compasión como valor social

Así era la vida de Paolo El Rockero, quien murió a los 68 años: entre el último posteo en sus redes y un presente en Tandil lejos del foco mediático

El conmovedor mensaje de Natalia Lobo a 7 años de atravesar un cáncer de colon: “Una puerta a la sanación”

INFOBAE AMÉRICA

La junta de Florida podría permitir el ingreso de algunos estudiantes indocumentados a universidades públicas

La junta de Florida podría permitir el ingreso de algunos estudiantes indocumentados a universidades públicas

La audición que Eric Dane desperdició por culpa de las drogas: “¿Es esto quien quieres ser?”

Nvidia evalúa desplazar a Jensen Huang: quiénes son los favoritos para reemplazarlo

La Corte de Apelaciones mantiene la condena de 30 años al líder del asalto al Fuerte Paramacay

Por qué el cambio climático y El Niño provocaron la muerte de casi 2.000 aves marinas en las costas de California

DEPORTES

El atípico contrato que firmó Vojvoda tras su salida de Racing: no recibirá salario y tres partidos definirán su futuro

El atípico contrato que firmó Vojvoda tras su salida de Racing: no recibirá salario y tres partidos definirán su futuro

Quién era Alix Small, la campeona de culturismo que superó la anorexia y murió a los 26 años

Racing Bulls confirmó a sus pilotos para la Fórmula 1: cuál es la única butaca disponible para 2027 y la figura que está en riesgo de ser reemplazada

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad