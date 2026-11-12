Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 12 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Últimas actualizaciones
Dos sismos consecutivos sacuden la provincia de Huancayo, en Junín
Dos sismos de magnitud 3.4 y 3.3 se registraron durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre en la región Junín, con apenas tres minutos de diferencia. Según el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer movimiento telúrico ocurrió a la 01:00 a. m. con una magnitud de 3.4 y epicentro ubicado a 14 kilómetros al norte del distrito de Huasicancha, en la provincia de Huancayo.
El segundo temblor se produjo a la 01:03 a. m. con una magnitud de 3.3, localizándose a 14 kilómetros al noroeste de Huasicancha. Ambos eventos sísmicos presentaron una profundidad superficial de 11 kilómetros y fueron percibidos de forma leve por la población local, alcanzando una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, las autoridades locales no reportan daños materiales ni personales.
El último sismo se ubicó a 31 kilómetros al suroeste de Lurín
El temblor ocurrió en las coordenadas -12,51 de latitud y -77,03 de longitud. La intensidad II en Lurín corresponde a una percepción leve del movimiento, según la escala que utiliza el Censis para describir sus efectos en la población.
Los sismos con epicentros próximos a la costa de Lima pueden percibirse de forma distinta según la distancia, el tipo de suelo y las condiciones de cada vivienda o edificio. La profundidad también influye en la manera en que las ondas sísmicas se sienten en las localidades aledañas.
Perú se encuentra sobre una zona de contacto entre placas tectónicas
Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica y volcánica que bordea gran parte del océano Pacífico. Frente a la costa peruana, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana, un proceso geológico conocido como subducción.
Ese contacto entre placas acumula tensión en el subsuelo. Cuando la energía supera la resistencia de las rocas, se libera mediante ondas que pueden generar sismos de distinta magnitud. La actividad no se limita al litoral: también hay movimientos asociados a fallas geológicas en los Andes y la Amazonía.
La percepción de un temblor depende de varios factores. Entre ellos figuran la magnitud, la profundidad del foco sísmico, la cercanía del epicentro y las características del terreno. Un movimiento profundo puede sentirse en una extensión amplia, mientras que uno superficial puede causar una percepción mayor cerca de su punto de origen.
La placa de Nazca avanza bajo la placa Sudamericana
La placa de Nazca es una estructura oceánica que se encuentra frente a las costas de Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Su desplazamiento hacia el este provoca que se introduzca bajo la placa Sudamericana, sobre la que se asienta el territorio peruano.
El proceso ocurre de manera constante, aunque no uniforme. En algunos sectores, la fricción impide el desplazamiento continuo entre las placas y genera acumulación de tensión. La liberación repentina de esa energía puede producir movimientos telúricos con distintas características.
La subducción también está relacionada con la formación de la cordillera de los Andes y con la actividad volcánica de la región andina. Por ese motivo, las instituciones dedicadas a la gestión del riesgo recomiendan que las familias cuenten con medidas de prevención y rutas de evacuación definidas.
En un edificio, la prioridad es protegerse durante el movimiento
Durante un terremoto, las personas que viven en departamentos deben evitar correr hacia las escaleras, los ascensores o las salidas mientras el suelo se mueve. La recomendación es ubicarse en una zona segura previamente identificada y alejada de ventanas, balcones, espejos, lámparas, estantes y objetos que puedan caer.
Si existe una mesa resistente o una estructura firme, se aconseja proteger la cabeza y el cuello debajo o junto a ella. Una mochila, un cojín o los brazos pueden reducir la exposición a golpes por desprendimientos. El uso de ascensores debe evitarse durante toda la emergencia.
Cuando termina el movimiento, la evacuación debe realizarse de forma ordenada y por las rutas previstas. Las personas deben mantenerse lejos de fachadas, postes, cables eléctricos, muros y edificios con daños visibles. Si el inmueble presenta grietas o desprendimientos, no se recomienda regresar hasta que se evalúen sus condiciones.
La mochila de emergencia debe responder a las necesidades de cada familia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar zonas seguras en viviendas, colegios, oficinas y otros espacios de uso frecuente. Las rutas de salida deben mantenerse libres de obstáculos y conducir a un punto de encuentro fuera del inmueble.
Cada plan familiar debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicamentos o asistencia permanente. Los simulacros permiten comprobar si las puertas, pasillos y salidas son accesibles ante una eventual evacuación.
La mochila de emergencia puede incluir agua potable, alimentos no perecibles, linterna, pilas, radio portátil, cargador externo, botiquín, medicamentos personales, ropa de abrigo, productos de higiene, copias de documentos y dinero en efectivo. En hogares con bebés o personas con dietas especiales, también deben incorporarse pañales y alimentos adecuados.
Sismo en Junín
Un sismo de magnitud 3,3 se registró a la 01:03 del 12 de noviembre, con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, región Junín, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel II-III en Huasicancha.
Sismo en Junín
Un sismo de magnitud 3,4 se registró a la 01:00 del 12 de noviembre a 14 kilómetros al norte de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, región Junín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel II-III en Huasicancha.
Tras un sismo, se deben revisar posibles daños en la vivienda
Una vez finalizado un temblor, las familias deben comprobar si existen fugas de gas, filtraciones de agua o fallas en las instalaciones eléctricas. Ante una situación de riesgo, se debe cortar el suministro correspondiente si es seguro hacerlo y solicitar apoyo de los servicios de emergencia.
Los Bomberos atienden emergencias a través del 116, mientras que el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) recibe llamadas en el 106. Las personas también deben seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de que se ordene una evacuación preventiva.
El monitoreo del IGP continúa con el análisis de los movimientos registrados en el país. La información oficial sobre magnitud, profundidad, epicentro e intensidad permite conocer las características de cada evento y adoptar medidas de prevención ante la actividad sísmica.