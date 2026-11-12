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El pescado a lo macho es uno de los platos más populares de la gastronomía marina peruana. Se prepara con un filete de pescado frito o dorado, cubierto con una salsa espesa y ligeramente picante elaborada con ají amarillo, ají panca, tomate y una variedad de mariscos como langostinos, calamares, conchas y choros.

Es una preparación ideal para disfrutar en familia, especialmente si te gustan los sabores del mar. Aprende a preparar esta receta de pescado a lo macho en casa, con ingredientes fáciles de conseguir y siguiendo un procedimiento sencillo.

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Receta de pescado a lo macho

Rendimiento: 4 porcionesPreparación: 20 minutosCocción: 30 minutosTiempo total: 50 minutos

Ingredientes

Para el pescado

4 filetes de pescado blanco (corvina, lenguado, merluza o tilapia)

½ taza de harina sin preparar

1 huevo

Jugo de ½ limón

½ cucharadita de ajo molido

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal para freír

Para la salsa a lo macho

200 g de langostinos limpios

150 g de calamares cortados en aros

150 g de conchas de abanico

100 g de choros cocidos, opcional

1 cebolla roja picada en cuadraditos

2 dientes de ajo molidos

2 cucharadas de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca molido

2 tomates picados y sin semillas

½ taza de caldo de pescado

½ taza de leche evaporada

2 cucharadas de pasta de tomate

1 cucharada de harina o maicena disuelta en un poco de agua, si es necesario

1 cucharada de culantro picado

½ cucharadita de orégano seco

Sal, pimienta y comino al gusto

Aceite vegetal

Para acompañar

2 tazas de arroz blanco cocido

4 papas sancochadas o fritas

Rodajas de limón

Culantro picado para decorar

Preparación del pescado a lo macho paso a paso

1. Sazonar los filetes de pescado

Lava y seca cuidadosamente los filetes de pescado con papel absorbente. Colócalos en un recipiente y agrega el jugo de limón, el ajo molido, la sal y la pimienta.

Deja reposar durante aproximadamente 10 minutos para que absorban los condimentos.

2. Freír el pescado

Bate el huevo en un plato y coloca la harina en otro recipiente. Pasa cada filete primero por el huevo y después por la harina, cubriendo ambos lados.

Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe los filetes a fuego medio hasta que estén dorados por ambos lados y completamente cocidos en el interior.

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Retíralos y colócalos sobre papel absorbente. Reserva.

3. Preparar el aderezo de la salsa

En una sartén amplia o una olla, calienta un poco de aceite vegetal. Agrega la cebolla picada y sofríe hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo molido, el ají amarillo y el ají panca. Cocina durante unos minutos, removiendo constantemente para que los ingredientes desarrollen su sabor.

Añade los tomates picados y la pasta de tomate. Cocina hasta que el tomate se deshaga parcialmente y se forme una base de salsa.

4. Incorporar los mariscos

Agrega los calamares, los langostinos y las conchas de abanico. Mezcla con el aderezo y cocina brevemente.

Incorpora el caldo de pescado y el orégano. Deja cocinar hasta que los mariscos estén en su punto, evitando prolongar demasiado la cocción para que no queden duros.

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Si utilizas choros previamente cocidos, incorpóralos hacia el final.

5. Darle cremosidad a la salsa

Vierte la leche evaporada y mezcla suavemente. Agrega el culantro picado y sazona con sal, pimienta y una pizca de comino.

Si deseas una salsa más espesa, incorpora poco a poco la harina o maicena previamente disuelta en agua fría. Cocina unos minutos hasta conseguir una consistencia cremosa.

Evita hervir intensamente la salsa después de añadir la leche para conservar su textura.

6. Servir el pescado a lo macho

Coloca un filete de pescado frito en cada plato y cúbrelo generosamente con la salsa de mariscos.

Acompaña con arroz blanco, papas sancochadas o fritas y unas rodajas de limón. Finalmente, decora con culantro picado.

Consejos para preparar un buen pescado a lo macho

Escoge un pescado firme: la corvina, el lenguado y la merluza son buenas alternativas porque mantienen su textura durante la fritura.

No sobrecocines los mariscos: los langostinos y calamares necesitan una cocción controlada para conservar su suavidad.

Prepara un buen aderezo: cocina bien los ajíes, el ajo y la cebolla antes de agregar los mariscos.

Controla el espesor: agrega el caldo poco a poco y utiliza maicena disuelta si necesitas una salsa más consistente.

Sirve inmediatamente: el pescado conserva mejor su textura crujiente cuando se cubre con la salsa justo antes de llevarlo a la mesa.

Preguntas frecuentes sobre el pescado a lo macho

¿Qué pescado se utiliza para preparar pescado a lo macho?

Se pueden utilizar pescados de carne blanca y firme como corvina, lenguado, merluza o tilapia. Lo importante es que el filete mantenga su estructura durante la fritura.

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¿Qué mariscos lleva el pescado a lo macho?

La receta suele incluir langostinos, calamares, conchas de abanico y choros. También puedes incorporar pulpo cocido u otros mariscos según tu preferencia.

¿Cómo hacer una salsa a lo macho más picante?

Puedes aumentar la cantidad de ají amarillo o agregar un poco de rocoto molido. Incorpóralo gradualmente hasta conseguir el nivel de picante deseado.

¿Se puede preparar pescado a lo macho sin leche evaporada?

Sí. Puedes utilizar un poco más de caldo de pescado y espesar la salsa con maicena disuelta en agua. La preparación tendrá una textura menos cremosa, pero conservará su sabor.

¿Con qué se acompaña el pescado a lo macho?

Los acompañamientos más habituales son arroz blanco, papas fritas o sancochadas, limón y, en algunas presentaciones, yuca o ensalada fresca.