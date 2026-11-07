Efemérides hoy 7 de noviembre: Perú conmemora el Día Internacional contra la Violencia, el Acoso y el ciberacoso en la Escuela

Un grupo de estudiantes señala a un compañero sentado en el suelo, en una recreación sobre la problemática del acoso en los colegios de Perú.

Guardar

El 7 de noviembre reúne episodios de la historia peruana vinculados con la política, la infraestructura urbana y las telecomunicaciones. La fecha recuerda las muertes de Manuel José de Salazar y Baquíjano en 1850 y de Miguel Iglesias Pino de Arce en 1909, además de la inauguración del puente Nicolás Dueñas en Lima en 1966. Este año, la efeméride coincide con una conversación vigente sobre la seguridad de niños y adolescentes en las aulas y en los entornos digitales.

La conmemoración de mayor alcance internacional es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La jornada se celebra cada primer jueves de noviembre desde 2020, por lo que en 2026 tuvo lugar el 5 de noviembre y no el 7. La cercanía de ambas fechas permite poner el foco en un problema que afecta el derecho a la educación, la salud y el bienestar de los estudiantes.

PUBLICIDAD

La violencia escolar puede adoptar formas físicas, verbales, psicológicas y sexuales. El acoso reiterado entre pares también se traslada a redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos y otros canales digitales. El ciberacoso amplía la exposición de las víctimas fuera del horario de clases, facilita la difusión de contenidos ofensivos y puede afectar la asistencia, el rendimiento y la salud mental.

Un médico informa a los familiares de un paciente en el pasillo de una guardia hospitalaria de salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unesco plantea que la prevención debe involucrar a toda la comunidad educativa

La jornada internacional busca que los Estados, las escuelas, las familias y los propios estudiantes adopten medidas de prevención y respuesta. La Unesco sostiene que cada alumno debe acceder a un ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y libre de violencia. El planteo abarca la identificación temprana de agresiones, la atención a quienes las padecen y la formación de docentes para intervenir sin revictimizar.

PUBLICIDAD

El lema de 2026, “Cada estudiante, a salvo y con bienestar: de la promesa a la práctica”, vincula la seguridad escolar con el acompañamiento psicosocial, la inclusión y la protección digital. La propuesta apunta a que los protocolos no queden limitados a documentos administrativos y se traduzcan en acciones cotidianas dentro de los establecimientos educativos.

Las estrategias de prevención incluyen canales confidenciales para comunicar casos, reglas claras sobre el uso de dispositivos y redes, capacitación para docentes y equipos directivos, y espacios de diálogo con las familias. También resulta necesario distinguir los conflictos ocasionales del acoso sistemático, que implica una relación de poder desigual y agresiones repetidas. La respuesta debe contemplar a la víctima, a los testigos y a quien ejerce la violencia, con medidas educativas y de protección adecuadas.

PUBLICIDAD

Una docente explica pautas de seguridad digital frente a una pantalla interactiva ante un grupo de estudiantes de secundaria en un aula con un cartel de la Unesco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos muertes políticas que marcaron el 7 de noviembre en Perú

El 7 de noviembre de 1850 murió en Lima Manuel José de Salazar y Baquíjano, político y militar nacido en la capital peruana el 24 de diciembre de 1777. Integró el primer Congreso Constituyente y participó en la formación de las primeras instituciones republicanas. También fue miembro de la Suprema Junta Gubernativa que asumió el Poder Ejecutivo en 1822, tras la salida de José de San Martín.

Salazar y Baquíjano firmó el Acta de Independencia de 1821 y ocupó distintos cargos públicos durante las primeras décadas republicanas. Fue prefecto de Lima, diputado y senador. Presidió el Senado en cuatro oportunidades, entre 1845 y 1849. Su trayectoria atravesó una etapa de conflictos políticos y militares, en la que el país buscaba consolidar sus estructuras institucionales luego de la independencia.

PUBLICIDAD

La misma fecha recuerda la muerte de Miguel Iglesias Pino de Arce, ocurrida en Lima en 1909. Nacido en Celendín, Cajamarca, el 11 de junio de 1830, participó en la Guerra del Pacífico. Su nombre quedó asociado al Grito de Montán, una proclama difundida el 31 de agosto de 1882 que planteó la necesidad de iniciar negociaciones de paz tras la derrota peruana en el conflicto.

El expresidente Miguel Iglesias murió en 1909, recordado por su rol decisivo en el Tratado de Ancón y por liderar la reconstrucción nacional tras años de conflicto. (BNP)

El puente Nicolás Dueñas conectó Lima y San Martín de Porres desde 1966

Iglesias asumió responsabilidades políticas durante uno de los períodos más complejos de la historia peruana. Tras su renuncia en 1885, se exilió en España. Años después regresó al país y fue elegido senador por Cajamarca. Sus restos fueron trasladados a la Cripta de los Héroes, en el Cementerio Presbítero Maestro, donde permanecen junto a los de otros protagonistas de la Guerra del Pacífico.

PUBLICIDAD

El 7 de noviembre de 1966 fue inaugurado el puente Nicolás Dueñas, una obra construida por la Municipalidad de Lima entre 1965 y 1966. La estructura une la urbanización Perú, en San Martín de Porres, con el sector industrial cercano a las avenidas Argentina y Colonial, en el Cercado de Lima. Su habilitación buscó facilitar el tránsito entre ambas zonas y ordenar los desplazamientos sobre el río Rímac.

En febrero de 2017, el aumento del caudal del río afectó sectores cercanos al puente. La Contraloría General de la República advirtió entonces que la caída de paños del muro de contención y las deficiencias detectadas en trabajos preventivos podían comprometer la operación de la vía. El organismo precisó que el riesgo estaba asociado a la protección ribereña y a los efectos de las lluvias sobre el cauce.

PUBLICIDAD

El Puente Nicolás Dueñas, inaugurado el 7 de noviembre de 1966, consolidó la unión entre el Cercado y San Martín de Porres, fortaleciendo la red vial capitalina. (USIL)

Entel Perú amplió la red telefónica nacional desde fines de la década de 1960

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (Entel Perú) fue creada el 9 de noviembre de 1969, mediante el Decreto Ley 17881, para administrar los servicios públicos de telecomunicaciones del país. La entidad incorporó al Comité Interino de Telecomunicaciones Internacionales, responsable de la estación terrena vía satélite de Lurín, que había comenzado a operar ese mismo año. Su actividad se concentró en la telefonía de larga distancia nacional e internacional y en la atención de localidades fuera de Lima.

Indecopi investigaba por las llamadas spam a la compañía de telecomunicaciones, y esta no respondió a tiempo sus requerimientos de información. - Crédito Andina

La creación de la empresa ocurrió en una etapa en la que el acceso al teléfono era limitado y las comunicaciones dependían de redes con capacidad reducida. Durante las décadas de 1970 y 1980, Entel Perú extendió la infraestructura mediante la instalación de centrales automáticas, sistemas de transmisión y equipos que reemplazaron parte de la tecnología analógica. El proceso permitió incorporar conexiones en ciudades que hasta entonces tenían un servicio restringido.

PUBLICIDAD

ENTEL

En septiembre de 1988, la empresa suscribió un convenio para instalar 40.000 líneas telefónicas en 19 ciudades del país. Cuatro años después, firmó otro contrato para sumar 65.000 líneas en 32 ciudades, con el objetivo de ampliar la capacidad de la red. Entel Perú mantuvo sus operaciones hasta 1994, cuando el Estado privatizó la compañía junto con la Compañía Peruana de Teléfonos.