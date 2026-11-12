Papa León XIV reivindica el quechua, el aimara y las lenguas amazónicas como parte de la identidad del Perú

El Papa León XIV comparte sus profundos sentimientos al regresar al Perú, agradeciendo a la Presidenta y a su gente por la cálida bienvenida. Un emotivo discurso sobre la conexión personal, la fe compartida y la alegría de ser parte de la nación peruana.

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El papa León XIV dedicó un espacio de su primer discurso ante las autoridades peruanas a reconocer la diversidad cultural y lingüística del Perú. Durante su intervención en el Gran Teatro Nacional, el pontífice recordó que la historia del país está formada por pueblos con diferentes tradiciones y lenguas, muchas de las cuales continúan transmitiéndose de generación en generación.

En uno de los pasajes de su mensaje, mencionó expresamente al quechua, el aimara y las lenguas de la Amazonía como parte de la memoria histórica nacional.

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“El Perú tiene una historia milenaria, formada por pueblos de diversas lenguas y tradiciones. Parte de esa historia sigue contándose en quechua, aimara y en las lenguas de la Amazonía”, manifestó.

La declaración puso en primer plano el valor de las lenguas originarias, que representan no solamente medios de comunicación, sino también formas de transmitir conocimientos, costumbres, memoria colectiva y maneras de comprender el mundo.

Pope Leo gestures beside Peru's President Keiko Fujimori after addressing authorities, members of civil society and the diplomatic corps at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Las distintas herencias que forman la identidad peruana

El pontífice también recordó que la identidad peruana se ha construido a partir de diferentes encuentros culturales a lo largo de los siglos.

“A ella se han unido, con el paso de los siglos, otras herencias, entre ellas la afroperuana y la asiático-peruana, que también han contribuido a formar la identidad del país”, señaló.

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Su reflexión reconoció que el Perú es una sociedad diversa, cuya historia no puede explicarse desde una sola tradición.

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León XIV también hizo referencia al encuentro entre la fe cristiana y las culturas originarias, y citó al papa Benedicto XVI, quien destacó la formación de una rica cultura cristiana en América Latina.

“Hace casi quinientos años, el anuncio del Evangelio abrió un capítulo decisivo de esa historia”, expresó.

A continuación, recordó la importancia de Santa Rosa de Lima, a quien identificó como la primera flor de santidad latinoamericana.

“Basta recordar que la primera flor de santidad latinoamericana llevó el nombre de Rosa, y que esa Rosa era peruana”, manifestó.

Pope Leo XIV is accompanied by Peru's President Keiko Fujimori during a welcome ceremony at the Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

La unidad nacional también se construye desde las diferencias

Otro de los puntos importantes de su discurso estuvo relacionado con la convivencia entre las distintas identidades culturales del Perú.

“Las regiones del Perú conservan tradiciones propias y cada una aporta algo distinto a la vida nacional”, afirmó.

El pontífice sostuvo que la unidad no significa eliminar las diferencias, sino permitir que cada comunidad encuentre un espacio para expresar su historia y sus convicciones.

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“La unidad de un pueblo se fortalece cuando esas diferencias encuentran su lugar y cada persona contribuye desde su propia historia y sus convicciones”, añadió.

Un vistazo a la caravana del Papa León XIV al transitar por las avenidas de Lima, un momento de gran expectativa y alegría para los peruanos.

En esa misma reflexión, recordó las prácticas de solidaridad que encontró durante sus años de servicio pastoral en el país, como las faenas comunales, la ayuda entre familias y la hospitalidad.

Estas expresiones, según el Papa, representan formas cotidianas de construir comunidad y demostrar amor por la patria.

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