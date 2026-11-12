Papa León XIV pide a las autoridades peruanas garantizar servicios de salud accesibles y fortalecer la medicina preventiva

El Papa indicó que la política puede ser una alta vocación de caridad. La importancia de la escucha activa, la paciencia en el desacuerdo y la búsqueda sincera del bien del país para construir una sociedad más justa y pacífica.

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El papa León XIV aprovechó su encuentro con las autoridades peruanas para poner sobre la mesa uno de los desafíos más importantes del país: garantizar el acceso a los servicios de salud y fortalecer las políticas de prevención. Durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, el Santo Padre dirigió un mensaje a quienes tienen responsabilidades públicas y recordó que el bienestar de una nación también se mide por la capacidad de sus instituciones para proteger la vida de sus ciudadanos.

En uno de los pasajes de su intervención, el pontífice hizo referencia a la importancia del servicio público y a la responsabilidad de las autoridades de respaldar a quienes trabajan por el bienestar de la población. En ese contexto, mencionó expresamente la necesidad de mejorar los servicios sanitarios y fortalecer la medicina preventiva.

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Pope Leo addresses authorities, members of civil society and the diplomatic corps attended by Peru's President Keiko Fujimori (not pictured) at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

“Animo a las autoridades a respaldar esa entrega, facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva. Quienes dedican sus fuerzas a cuidar de otros necesitan también encontrar quién cuide de ellos”, manifestó ante la presidenta de la República y los representantes de las instituciones nacionales.

Sus palabras estuvieron dirigidas tanto a quienes necesitan recibir atención médica como a los profesionales y trabajadores que sostienen diariamente los establecimientos sanitarios. El Papa planteó así una reflexión sobre la responsabilidad del Estado de garantizar servicios adecuados y, al mismo tiempo, cuidar de quienes tienen la misión de atender a los pacientes.

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Papa León comparte reflexiones profundas sobre su rol pastoral, su amor por Perú y la importancia del servicio público como caridad para el bien común. Un mensaje inspirador para todos.

León XIV destaca el valor del servicio público y pide priorizar el bien común

El mensaje del pontífice comenzó con una reflexión sobre el compromiso de las personas que trabajan desde las instituciones públicas. Antes de referirse específicamente a la salud, destacó el valor del servicio a los demás y recordó que la política debe estar orientada a buscar el bien común.

Para sustentar esta idea, citó al papa Francisco y su exhortación apostólica Evangelii gaudium, en la que se reconoce la política como una de las formas más importantes de expresar la caridad.

“El Papa Francisco, que visitó esta querida tierra en 2018, recordó que la política «es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común»”, expresó León XIV.

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Pope Leo attends a welcome ceremony with Peru's President Keiko Fujimori at the Government Palace during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Inmediatamente después, dirigió su atención a las instituciones y a quienes trabajan en ellas, reconociendo que muchas personas desempeñan sus funciones con grandes sacrificios.

La reflexión culminó con su pedido de garantizar servicios de salud accesibles y fortalecer la medicina preventiva. No se trató de una referencia general al bienestar, sino de un llamado concreto a las autoridades para respaldar a quienes cuidan de la población.

El llamado a fortalecer la medicina preventiva

Uno de los conceptos centrales de sus declaraciones fue la medicina preventiva. Esta comprende las acciones destinadas a evitar enfermedades, identificar factores de riesgo y detectar oportunamente problemas de salud antes de que se conviertan en cuadros más complejos.

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Entre estas medidas se encuentran las campañas de vacunación, los controles médicos periódicos, los chequeos preventivos, la promoción de hábitos saludables y la detección temprana de enfermedades crónicas.

El planteamiento del pontífice permite poner en discusión la importancia de que los sistemas sanitarios no concentren todos sus esfuerzos en atender enfermedades cuando ya se encuentran avanzadas, sino que desarrollen estrategias para prevenirlas.

Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

En el caso peruano, este enfoque resulta especialmente relevante para las poblaciones que tienen dificultades para acceder a establecimientos de salud, especialistas y servicios médicos oportunos.

La prevención también requiere acercar los servicios sanitarios a las comunidades, fortalecer el primer nivel de atención y garantizar que las personas puedan realizarse evaluaciones médicas sin enfrentar barreras económicas o geográficas.

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“Quienes dedican sus fuerzas a cuidar de otros necesitan también encontrar quién cuide de ellos”

La segunda parte de la declaración del Papa estuvo dirigida a los trabajadores del sector salud y, en general, a todas las personas que dedican sus esfuerzos al cuidado de los demás.

“Quienes dedican sus fuerzas a cuidar de otros necesitan también encontrar quién cuide de ellos”, expresó.

La frase representa uno de los mensajes más significativos de su intervención, pues reconoce que detrás de cada atención médica existen profesionales y trabajadores que también necesitan respaldo institucional.

Médicos, enfermeras, obstetras, técnicos y personal asistencial cumplen funciones esenciales para garantizar el funcionamiento de los establecimientos sanitarios. Sin embargo, su trabajo también está condicionado por la disponibilidad de recursos, las condiciones laborales y la capacidad de respuesta de las instituciones.

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Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

El llamado de León XIV invita a considerar que fortalecer los servicios de salud implica también respaldar a quienes los hacen posibles.

La tecnología como herramienta para mejorar la atención sanitaria

El pontífice volvió a referirse a la salud cuando abordó los avances de la ciencia y la tecnología. En otro pasaje de su discurso, destacó las posibilidades que ofrecen estas herramientas para acercar servicios a las comunidades que se encuentran lejos de las principales ciudades.

“La ciencia y la tecnología ayudan a anticipar muchos de esos riesgos. Sus avances permiten también mejorar la atención sanitaria y acercar oportunidades educativas a comunidades alejadas”, señaló.

Esta reflexión amplió su planteamiento inicial y puso de relieve la importancia de aprovechar los avances científicos para reducir las desigualdades territoriales.

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La tecnología puede facilitar el acceso a consultas especializadas, mejorar los diagnósticos y contribuir a que los pacientes de zonas alejadas reciban orientación médica sin tener que trasladarse necesariamente a las grandes ciudades.

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Sin embargo, León XIV también recordó que los avances tecnológicos necesitan una orientación responsable y deben permanecer al servicio de la dignidad humana.

El mensaje del Papa ante las autoridades peruanas dejó así una reflexión sobre la responsabilidad del Estado en materia sanitaria: garantizar que los ciudadanos puedan acceder a servicios médicos oportunos, fortalecer la prevención y ofrecer condiciones adecuadas a quienes trabajan diariamente para proteger la vida.