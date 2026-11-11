Papa León XIV ya vuelva a Perú: sigue EN VIVO el avión que lo trae a Lima y los detalles de su llegada

El avión que transporta al Papa León XIV ha despegado de Argentina, iniciando su viaje apostólico hacia Perú. Sigue la cobertura exclusiva de su partida y el inicio de su gira por Sudamérica.

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El papa León XIV despegó este miércoles desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza a las 14:00 horas y puso rumbo a Lima, donde se espera su arribo para las 17:30 (hora peruana). El vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas, operado en un Airbus A330-200, cubre el último tramo argentino del séptimo viaje apostólico del pontífice fuera de Italia, que lo llevó previamente por Uruguay y cuatro ciudades del territorio nacional.

La partida se produjo tras una intensa jornada que comenzó temprano en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, y culminó con una misa multitudinaria en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a la que asistieron aproximadamente 2,5 millones de fieles, en lo que ya se perfila como la mayor concentración religiosa en Argentina en las últimas décadas.

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La página Flight Radar, que monitorea todos los vuelos a nivel mundial por medio de su radar, sigue en vivo el avión que trae al Santo Padre. El avión de Aerolíneas Argentinas tiene la matrícula ARG1096. Se estima que llegue alrededor de las 17:30 al Grupo Aéreo Número 8, ubicado en la antigua sede del aeropuerto Jorge Chávez.

En este momento, el avión se encuentra sobrevolando Argentina, antes de cruzar la Cordillera de los Andes

Vuelo del papa León XIV al Perú. A esta hora se encuentra sobrevolando territorio argentino

A las 13:30, León XIV presidió en Ezeiza la ceremonia oficial de despedida junto a autoridades del gobierno argentino. Poco después, a las 14:00 en punto, el A330-200 con la inscripción “Pontifex Maximus” en el fuselaje levantó vuelo desde la pista principal del aeropuerto bonaerense y trazó una ruta noroeste en dirección al Pacífico.

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El trayecto cubre aproximadamente 3.100 kilómetros entre Buenos Aires y la capital peruana, con un tiempo de vuelo estimado de alrededor de cuatro horas. Las herramientas de rastreo de vuelos en tiempo real, como Flightradar24 y RadarBox, permiten seguir el desplazamiento de la aeronave pontificia sobre el mapa sudamericano.

Pope Leo XIV blesses a child handed to him from the crowd as he rides in the popemobile on his way to a youth vigil at the Monument of the Spanish in the Palermo neighborhood of Buenos Aires on November 10, 2026. On November 10, in Cordoba, Pope Leo XIV reflected on his recent hospitalization as he urged members of the Argentine Catholic Church to persevere in their pastoral work despite age or illness and to continue "making waves," as his predecessor Francis had urged. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

El A330-200 sobrevuela el noroeste argentino con rumbo al Pacífico

Tras despegar de Ezeiza, el AR1096 tomó altura sobre el conurbano bonaerense y fijó curso hacia el noroeste, cruzando las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. La aeronave alcanza una altitud de crucero que ronda los 10.600 metros (35.000 pies) a una velocidad aproximada de 870 kilómetros por hora.

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El recorrido bordea luego la región del noroeste argentino —con la silueta de las sierras andinas visible desde los asientos de estribor— antes de cruzar el límite con Chile por los pasos del extremo norte y enfilarse hacia el Océano Pacífico. Esta ruta evita el cruce directo sobre la Cordillera de los Andes y permite descender con mayor suavidad hacia el litoral peruano.

Pope Leo XIV gestures upon his arrival to celebrate vespers with bishops and synodal teams at the Metropolitan Cathedral of the Most Holy Trinity of Buenos Aires on November 9, 2026. (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

El vuelo ingresa al espacio aéreo peruano por la costa del Pacífico

Una vez sobre el Pacífico, el AR1096 ajusta su trayectoria hacia el norte y bordea la costa peruana. El avión papal ingresa al espacio aéreo de Perú desde el sur, siguiendo el corredor habitual entre Buenos Aires y Lima, que transita a gran altitud sobre el desierto costero antes de iniciar el descenso final.

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La aproximación al Callao se produce desde el oeste, con el Océano Pacífico de fondo, en una maniobra que los vuelos comerciales destinados al área metropolitana de Lima suelen ejecutar en sentido opuesto al de la costa. El control de tráfico aéreo del Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), situado contiguo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, coordina el descenso final de la aeronave.

Una ilustración en acuarela representa la llegada del papa León XIV a Perú frente a la bandera nacional y una aeronave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

León XIV aterrizará en la base militar del Callao, no en el aeropuerto civil

El avión pontificio no utilizará la terminal internacional de pasajeros de Jorge Chávez, sino las instalaciones militares del Grupo Aéreo N.° 8, ubicadas sobre la avenida Elmer Faucett, en el Callao. Este protocolo, habitual en visitas de jefes de Estado y dignatarios de máximo rango, permite desarrollar la ceremonia de recepción con estrictos controles de seguridad y sin interferencia con el tráfico aéreo comercial.

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El aterrizaje del vuelo AR1096 está previsto para las 17:30 horas, según la agenda difundida por las autoridades peruanas. Lima Airport Partners (LAP), operador del aeropuerto Jorge Chávez, anticipó que entre las 12:00 y las 18:00 se aplicarán medidas especiales de control vehicular sobre Faucett que podrían generar demoras importantes en los accesos al terminal civil.

This photo taken and handout on November 6, 2026 by The Vatican Media shows Pope Leo XIV addressing journalists next to Vatican Press Office spokesperson Matteo Bruni (R) and newly appointed Prefect of Dicastery for Communication, Mexican Maria Montserrat Alvarado, during the flight to Montevideo for a 12 days visit to Uruguay, Argentina and Peru. (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

La bienvenida oficial: protocolo en la base aérea y traslado al Centro Histórico

Tras el aterrizaje, León XIV participará en una ceremonia oficial de bienvenida con autoridades del Estado, representantes de la Conferencia Episcopal Peruana y miembros del cuerpo diplomático acreditados en Lima. El acto se desarrollará dentro del recinto militar antes de que la comitiva inicie su desplazamiento hacia la ciudad.

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El primer tramo del recorrido terrestre se realizará en un vehículo cerrado por las avenidas Elmer Faucett y La Marina, corredor que conecta el Callao con los distritos de San Miguel y Pueblo Libre. Luego la caravana tomará la avenida Brasil con destino a Breña, donde el pontífice abordará el papamóvil en la Basílica María Auxiliadora.

El papa León XIV dirige el rezo semanal del Ángelus desde una ventana del Vaticano, 9 de agosto de 2026. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS

El papamóvil recorrerá el Centro Histórico de Lima antes de llegar a Palacio de Gobierno

Desde la Basílica María Auxiliadora, León XIV continuará el recorrido en el papamóvil, con acceso visual directo para los fieles congregados a lo largo del trayecto. La ruta prevista avanza por las avenidas Bolivia y Garcilaso de la Vega, sigue por Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda hasta desembocar en la Plaza de Armas, desde donde el pontífice ingresará a Palacio de Gobierno.

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La ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno está programada para las 18:15, seguida de una reunión con la presidenta Keiko Fujimori a las 18:45. A las 19:45 está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El papa León XIV camina sobre la alfombra roja junto a una autoridad gubernamental mientras una formación militar le rinde honores en la pista del aeropuerto en Uruguay.

Seis días en Perú: Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco aguardan al pontífice

La visita apostólica al Perú se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluirá actividades en cuatro regiones del país. Tras los actos en la capital, el papa se desplazará a Chiclayo, ciudad con la que lo une una larga vinculación pastoral —allí trabajó como misionero durante años antes de su elección como pontífice—, y luego continuará hacia Pucallpa y Cusco.

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La estadía peruana cerrará con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima. Los vuelos dentro del Perú estarán a cargo de LATAM Airlines, que reemplazará a Aerolíneas Argentinas en el operativo de traslados una vez que el pontífice pise suelo peruano, tal como informó la aerolínea de bandera argentina al anunciar el esquema completo de vuelos para esta etapa del viaje apostólico.