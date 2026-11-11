El emotivo mensaje de la torre de control que recibió al papa León XIV en su regreso a Perú: “Bendito el que viene en el nombre del Señor”

Acompáñanos en este emotivo viaje mientras damos la bienvenida al Papa León XIV. Escucha palabras que tocarán tu corazón y fortalecerán tu fe, inspirándonos a vivir como Jesús.

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Cuando el vuelo ARG 1096 de Aerolíneas Argentinas se disponía a aterrizar en el Grupo Aéreo N.° 8 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una controladora aérea de la torre de control transmitió un mensaje de bienvenida dirigido al Santo Padre. El papa León XIV escuchó a bordo de la aeronave el saludo que marcó su regreso a Perú este miércoles 11 de noviembre, poco antes de las 17:00.

“Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los peruanos estamos expectantes por lo que Dios hará a través suyo, por las palabras que pueden tocar muchos corazones y por el mensaje que nos haga volver nuestra mirada a Jesús”, dijo la controladora durante el aterrizaje. “Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poquito más como Jesús. Bienvenido a casa, papa, papá y Papa León XIV. Bienvenida toda la tripulación”, añadió.

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El emotivo mensaje de la torre de control que recibió al papa León XIV en su regreso a Perú: “Le agradece su santidad”

El también recordado padre Roberto llegó procedente de Argentina, donde concluyó una visita de tres días, para iniciar una agenda que se extenderá hasta el 16 de noviembre. La llegada marcó el comienzo de una serie de actividades en Lima y otras ciudades, con encuentros religiosos, institucionales y sociales.

Tras el aterrizaje, la agenda oficial contemplaba una ceremonia de bienvenida, una visita a la presidenta de la República y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El itinerario de León XIV en Perú comprende actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

La primera jornada en Lima continuará el jueves con reuniones con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales. Por la noche, el Papa encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

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Una estatua gigante del papa León durante la ceremonia de inauguración en Callao (Perú), antes de la visita del pontífice, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El viernes se trasladará a Chiclayo, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y se reunirá con integrantes de la Iglesia y del mundo universitario. Al día siguiente viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para presidir otra celebración litúrgica y participar en el cierre del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo concentrará actividades en Cusco, Pucallpa y Lima. En el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular; después, dialogará con misioneros y representantes de pueblos amazónicos en Pucallpa antes de oficiar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

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La visita apostólica culminará el lunes 16 de noviembre. Ese día está prevista una visita a una residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia de despedida en el Callao antes del vuelo rumbo a Roma.

En Argentina y Uruguay pidió reconciliación, solidaridad y cercanía con los fieles alejados

Antes de viajar a Perú, León XIV cerró su recorrido por Argentina con una misa frente a la Basílica de Luján, a la que asistieron más de dos millones de personas, según estimaciones preliminares. En su homilía, pidió reconciliación ante situaciones de pobreza, falta de trabajo, discriminación y rupturas familiares.

El papa León saluda desde el papamóvil a su llegada para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, durante su viaje de 12 días por Sudamérica y en el marco de la primera visita papal a Argentina desde 1987, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

El Papa también visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se reunió con 69 personas privadas de libertad. Luego, en Luján, exhortó a los fieles a “crear puentes de caridad y redes de solidaridad” y recordó la devoción del papa Francisco por la Virgen de Luján.

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En Uruguay, su última misa tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida, ante cerca de 50.000 personas. Allí llamó a los católicos a acercarse a quienes abandonaron la práctica religiosa y destacó el papel de las familias, especialmente de las mujeres, en la transmisión de la fe.

El papa León llega a la Plaza de la Independencia para asistir a una ceremonia de bienvenida con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

La llegada a Lima abre así el tramo peruano de una gira que reunió mensajes sobre reconciliación, solidaridad y transmisión de la fe. La agenda prevé que el pontífice visite cinco ciudades peruanas antes de emprender el regreso al Vaticano.

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