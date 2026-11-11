Perú

¡Bienvenido al Perú, Santo Padre! El Arzobispado de Lima recibe a León XIV con el mismo corazón con que lo despidió Chiclayo

El Arzobispado de Lima recibe hoy a León XIV recordando las palabras con las que monseñor Robert Prevost se despidió de Chiclayo hace tres años. Aquel obispo que partió a Roma en obediencia al Espíritu Santo pisa hoy suelo peruano como papa, cumpliendo la promesa que dejó a sus fieles: que Chiclayo estaría para siempre en el corazón de la Iglesia

Un conmovedor mensaje de despedida del que fue obispo de Chiclayo y hoy regresa como Papa León XIV, compartiendo reflexiones sobre su labor misionera, la fe en Dios y la importancia de seguir el llamado divino. Acompaña este viaje espiritual con imágenes inspiradoras.
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Tres años después de que monseñor Robert Prevost partiera de Chiclayo rumbo a Roma, el Perú lo recibe esta tarde como lo que nunca imaginó ser cuando cruzó por primera vez las áridas planicies del norte del país a lomo de mula: el sucesor de Pedro. A las 17:30, el avión papal aterrizará en la Base Aérea del Callao. Y en ese instante, algo que empezó hace más de cuatro décadas en las pequeñas localidades de la costa norte peruana cerrará un círculo que ningún misionero agustino de Chicago hubiera podido trazar de antemano.

El Arzobispado de Lima lo recibe hoy con la misma emoción con que lo despidió Chiclayo. Y para hacerlo, ha vuelto a sus palabras. A aquellas palabras que Prevost pronunció en la Misa de Acción de Gracias con que se despidió de su diócesis, ante una catedral repleta de fieles, sacerdotes, religiosos y religiosas que no querían dejarlo ir.

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Un hombre y cinco jóvenes sentados en escalones de cemento al aire libre junto a una radiograbadora portátil situada frente a ellos
El sacerdote Robert Prevost comparte un momento al aire libre con monaguillos de Chulucanas junto a una radiograbadora durante su misión pastoral en la década de 1980. (Tv Perú)

Esa noche, ante los aplausos de quienes lo amaban, él eligió no hablar de sí mismo. Eligió hablar de los misioneros.

“Un misionero va donde no es querido, pero sí lo necesitan; y se queda hasta que es querido, pero ya no tan necesitado”, dijo, citando a un fundador de un grupo de misioneros llegados desde Estados Unidos hacía muchos años. La frase, que él mismo confesó que lo hacía pensar mucho, describía sin proponérselo su propio trayecto: ocho años y cinco meses en Chiclayo, más de dos décadas en el Perú, desde Piura hasta Trujillo, desde Chulucanas hasta la Amazonía.

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Hoy, ese misionero vuelve. Ya no como el padre Robert. Como León XIV.

Un sacerdote con vestidura blanca bendice a una niña junto a un grupo de niños vestidos formalmente frente a una pared de esteras
El sacerdote Robert Prevost oficia una ceremonia religiosa para niños en una estructura provisional de esteras en el sector Santa María de Trujillo, Perú.

El hombre que llegó sin ser querido y se fue siendo amado

La frase que el Arzobispado de Lima recupera hoy no es solo una cita hermosa. Es la autobiografía pastoral de un hombre que llegó al Perú en 1985 sin que nadie lo esperara con nombre propio, y que lo dejó en 2023 con una catedral llena de lágrimas.

En su discurso de despedida de Chiclayo —pronunciado durante la Semana Santa, en una celebración que reunió a toda la diócesis—, Prevost fue más lejos aún. Habló de lo que nació espontáneamente en su corazón cuando un periodista lo llamó para preguntarle cómo se sentía al ser nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos: “Lo que nació espontáneamente en mi corazón fue precisamente que soy un misionero, he venido enviado, he estado con ustedes y con mucha alegría durante estos ocho años y cinco meses”.

No había en esas palabras resignación. Había obediencia, que es algo distinto. Y había gratitud.

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“Pero, ahora, el Espíritu Santo, a través de nuestro Papa Francisco, me dice una nueva misión. Y aunque puede ser difícil para muchos, hay que seguir adelante, hay que responder al Señor, hay que decir sí Señor, si tú me has llamado voy a responder”, continuó ante los presentes.

Chiclayo lo escuchó. Y lo dejó ir.

Lo que nadie sabía esa noche es que la nueva misión no terminaría en el Dicasterio para los Obispos. Que el Espíritu Santo tenía preparado un paso más.

Un religioso vestido con hábito blanco y cordón negro posa de pie en un interior rodeado por nueve personas jóvenes
El sacerdote agustino Robert Francis Prevost posa junto a jóvenes de la comunidad durante su etapa de trabajo pastoral en Trujillo, Perú.

Chiclayo en el corazón de la Iglesia, como él prometió

Al final de aquel discurso, Prevost hizo una promesa que los chiclayanos no olvidaron: «Desde pasado mañana, en adelante, Chiclayo estará presente en el corazón de la Iglesia, en el Vaticano».

Lo dijo como obispo que partía a Roma. Lo cumplió como papa que vuelve a Chiclayo.

Porque el itinerario oficial de esta visita apostólica —que se extenderá del 11 al 16 de noviembre y recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa— incluye el regreso del pontífice a la ciudad norteña el viernes 13. Allí celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y visitará en privado la capilla San Óscar Romero, el pequeño templo que él mismo ayudó a reconstruir cuando ya era cardenal, a través de donaciones gestionadas con colaboradores cercanos en Estados Unidos.

La trayectoria de Robert Prevost antes de ser el papa León XIV| Foto: Vatican News/Cortesía de la familia Prevost a Univisión Noticias
La trayectoria de Robert Prevost antes de ser el papa León XIV| Foto: Vatican News/Cortesía de la familia Prevost a Univisión Noticias

La Conferencia Episcopal Peruana recordó que cuando León XIV pronunció sus primeras palabras como pontífice desde la Basílica de San Pedro, el 8 de mayo de 2025, saludó en castellano a su «querida diócesis de Chiclayo». Ese gesto, señaló la CEP, «hizo sonreír al Perú», porque mientras «Roma escuchaba por primera vez la voz de un nuevo papa», los peruanos reconocían «inmediatamente al pastor que había caminado junto a su pueblo».

Chiclayo abre una exposición dedicada a la labor social y religiosa de Robert Prevost| Foto: Pinceladas Chiclayo (Facebook)
Chiclayo abre una exposición dedicada a la labor social y religiosa de Robert Prevost| Foto: Pinceladas Chiclayo (Facebook)

“El Papa está volviendo a casa”

Monseñor Estrada Herrera, uno de los obispos peruanos que conoció a Prevost durante su propia formación sacerdotal, lo resumió con sencillez: “Creo que el Papa está volviendo a casa, a su pueblo, e imagino que su corazón rebosa de alegría”.

La Iglesia peruana lo espera con esa misma mezcla de fe y afecto personal que solo se construye en décadas de camino compartido. León XIV no es para el Perú un papa extranjero en visita oficial. Es el padre Robert que un día llegó como misionero a donde no era querido, se quedó hasta ser amado, y ahora regresa transformado en algo que ningún misionero agustino de Chicago había sido antes.

A las 18:15, en el Palacio de Gobierno, comenzará la ceremonia de bienvenida oficial. A las 19:45, en el Gran Teatro Nacional, pronunciará su primer discurso en suelo peruano ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. El jueves 12, el Palacio Arzobispal de Lima abrirá sus puertas para el encuentro del pontífice con los obispos del Perú, seguido de la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima y un encuentro abierto sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano en la plaza frente a la Catedral.

Ese día cerrará con una vigilia de oración junto a jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Un hombre con un crucifijo en el cuello posa junto a una mujer con una bebé en brazos y un hombre con camisa a cuadros azul
Robert Prevost posa junto a Héctor Camacho y su hija Mildred durante sus años de misión pastoral en la ciudad de Chulucanas, Perú.

El misionero que regresa

Más de 40.000 efectivos de seguridad —entre policías y militares, con el Ejército activando la operación “León del Norte” para los días 13 y 14 en el norte del país— custodiarán una visita que el Perú no vive como protocolo sino como reencuentro.

La Diócesis de Chiclayo ya anunció que espera prepararle sus platos favoritos: arroz con pato, ceviche. Y que, si el tiempo lo permite, quieren subirlo a una mula para recrear una fotografía célebre del joven misionero que recorría los caminos rurales del norte peruano hace cuatro décadas.

Primer plano de un hombre joven de cabello oscuro y sonriente que viste un hábito blanco y un ornamento litúrgico morado
El joven sacerdote agustino Robert Prevost posa con vestimentas litúrgicas durante sus primeros años de misión religiosa antes de su ascenso como el papa León XIV. (Difusión)

Aquel joven no sabía adónde lo llevaría el camino. Pero dijo que sí.

Y el Perú, que lo vio partir hace tres años con una catedral llena de aplausos, lo recibe hoy con el mismo corazón: convencido de que un misionero que se queda hasta ser querido deja una huella que ni el tiempo ni la distancia —ni siquiera el papado— logran borrar.

¡Bienvenido al Perú, Santo Padre!

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