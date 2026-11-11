Perú

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a China y Japón en medio de la visita del papa León XIV

Con 44 votos a favor, la Cámara Alta aprobó nueva salida del país de la mandataria, que no podrá estar presente en la despedida del sumo pontífice

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El Senado de la República aprobó que la presidenta Keiko Fujimori viaje a China y Japón desde el domingo 15 al sábado 21 de noviembre. La salida de la mandataria ocurrirá un día antes del último día de la visita del papa León XIV al Perú. La solicitud fue aprobada con 44 votos a favor, uno en contra y 5 abstenciones.

Pantalla electrónica con la lista de legisladores y el resultado de una votación parlamentaria con opciones a favor, en contra y abstención
Una pantalla de votación del Senado de Perú registra 43 votos a favor para autorizar el viaje oficial de la presidenta a Japón.

Antes del debate, la senadora Mirtha Vásquez planteó una cuestión de orden para que el Senado vote por separado cada destino, es decir, primero la autorización a China y luego el permiso para trasladarse a Japón. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada.

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Durante el debate, senadores como Carlos Caballero del Partido del Buen Gobierno cuestionaron la oportunidad del viaje, aunque de todos modos anunció que su bancada votará a favor del pedido.

Las críticas al viaje radican en que Fujimori no estará en el país para despedir al papa León XIV el lunes 16 de noviembre. La mandataria rechazó los cuestionamientos de la oposición por su decisión de viajar a China y Japón mientras el papa León XIV se encuentra de visita apostólica en el país. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica, creyente y practicante”, afirmó la mandataria ante la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Shenzhen entre el 18 y el 19 de noviembre.

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La jefa de Estado también pidió evitar la politización de la visita del pontífice. “Que no politicen una llegada tan hermosa. El Papa León nos va a dar la bendición y es un momento de alegría, de unidad y de reconciliación para los peruanos”, expresó.

La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronuncia sobre la próxima visita del Papa León XIV a Perú, abordando las controversias políticas y la importancia del evento para el país.

La agenda coincide con la despedida del papa León XIV

El cronograma de viaje de la mandataria se superpone con el tramo final de la gira del papa León XIV por Perú, país donde el pontífice vivió más de veinte años antes de su elección. León XIV llegará este miércoles a la Base Aérea del Callao y recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa hasta el lunes 16 de noviembre, cuando celebrará una misa de cierre en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima.

Fujimori sí participará en la recepción oficial del Santo Padre, prevista para esta tarde en el Palacio de Gobierno, y en un discurso posterior en el Gran Teatro Nacional. Sin embargo, no estará presente en la misa de despedida del 16 de noviembre, ya que su viaje a Asia comienza el domingo 15. “Mi corazón se queda en el Perú. Pero como presidenta tengo obligaciones de Estado que cumplir”, sostuvo la jefa de Estado.

Reunión con Xi Jinping

La mandataria explicó que uno de los motivos centrales de su viaje es un encuentro programado con el presidente de China, Xi Jinping, fijado para el 17 de noviembre. Según detalló, su equipo intentó reorganizar la agenda para evitar el conflicto de fechas sin éxito. “Hemos tratado de hacer malabares, tratar de cambiar la fecha, los horarios, y era imposible”, declaró en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno, donde supervisó los ensayos de la ceremonia de bienvenida al pontífice.

Fujimori vinculó la necesidad de su presencia en la cumbre de APEC con la emergencia derivada del fenómeno de El Niño, que afecta a distintas regiones del país. “En las circunstancias por las que estamos atravesando también en nuestro país y con el fenómeno El Niño, también es fundamental participar de las reuniones de APEC”, indicó. Añadió que el objetivo del viaje incluye gestionar donaciones internacionales para atender la emergencia climática y promover inversiones e intercambio comercial para Perú.

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