Papa León XIV en Perú: ¿Quién despedirá al santo padre el lunes 16 de noviembre ante la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori?

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La presidenta Keiko Fujimori no asistirá a la misa ni a la despedida oficial del papa León XIV el lunes 16 de noviembre porque estará en Asia para participar en la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Su agenda incluye una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, prevista para el 17 de noviembre. La ceremonia de cierre de la visita apostólica se realizará en la base aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, sin la presencia de la jefa de Estado.

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Fujimori pidió al Congreso autorización para viajar entre el 15 y el 21 de noviembre. El permiso fue aprobado por el Senado con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

El itinerario prevé actividades del APEC en Shenzhen y una visita oficial a Japón el 20 de noviembre. La coincidencia con la última jornada del pontífice abrió cuestionamientos de la oposición, que reclamó su ausencia en un acto previsto para congregar a fieles y autoridades peruanas.

La mandataria sostuvo que intentó modificar fechas y horarios antes de confirmar el desplazamiento. “Hemos tratado de hacer malabares, tratar de cambiar la fecha, los horarios y eran imposibles”, afirmó al explicar la superposición de compromisos.

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También rechazó que el viaje suponga un desaire al jefe de la Iglesia católica. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe. Católica, creyente y practicante”, dijo.

La presidenta Keiko Fujimori viajará a la cumbre de APEC para reunirse con Xi Jinping en fechas que coinciden con los actos finales de la visita del papa León XIV a Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canciller reveló cómo será la despedida del papa León XIV

El canciller Carlos Espá confirmó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y él representarán al Ejecutivo peruano en la despedida. Explicó que Fujimori había contactado el día anterior a la Conferencia Episcopal Peruana, al nuncio apostólico y al arzobispo de Lima para informarles sobre su imposibilidad de asistir.

“Ellos son los primeros testigos del interés tan grande que ha tenido el gobierno peruano para que esta visita sea un éxito y del interés personal, del interés de la presidenta Fujimori para que esta visita realmente sea exitosa”, manifestó.

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Espá señaló que las autoridades eclesiásticas conocían las gestiones del Gobierno desde antes de la llegada del Pontífice. El ministro vinculó ese contacto con la organización de las actividades previstas en Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, ciudades incluidas en el itinerario de seis días.

Al detallar el encargo, el titular de Relaciones Exteriores afirmó que la decisión respondió a las obligaciones presidenciales y no a un distanciamiento de la agenda religiosa.

“Y ellos comprenden que la presidenta también tiene responsabilidad del estado de cumplir y frente a eso, la presidenta Fujimori ha encargado al premier Luis Galarreta y en mi caso, en mi condición de canciller, que hagamos esa despedida”, precisó. El Gobierno mantendrá así una delegación de alto nivel en el último acto.

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Fujimori participará en la ceremonia de bienvenida, que contará con tres coros infantiles, incluido uno formado por niños del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).