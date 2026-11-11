Perú

Papa León XIV en Perú: liberan entradas gratuitas para la misa en La Videnita de Pucallpa y así puedes reservarlas

Vicariato Apostólico de Pucallpa confirmó que el aforo de 70 mil personas se reparte mediante códigos QR, que indicarán la puerta de acceso asignada a cada asistente

Retrato del papa León XIV junto a un mapa del Vicariato Apostólico de Pucallpa con sectores y puertas de acceso señalizados
El Vicariato Apostólico de Pucallpa publica el plano con las puertas y zonas de acceso para el encuentro del papa León XIV en el bulevar de Yarinacocha. (Infobae Perú/FB:VicariatoPucallpa)
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La misa que presidirá el papa León XIV el domingo 15 de noviembre en la sede de La Videnita, en Pucallpa, todavía cuenta con entradas disponibles para los fieles interesados en asistir a la celebración. El recinto tiene capacidad para 70.000 personas, y al momento de las últimas declaraciones recogidas por la Agencia Andina, cerca del 65% del aforo permanecía sin reservar.

El padre Luca Zanta, representante legal del Vicariato Apostólico de Pucallpa y coordinador de la visita papal, precisó que las entradas gratuitas se gestionan a través de la plataforma Joinnus. “Tenemos un aforo de 70.000 personas y al momento hay un 30% de inscritos, pero hay que contar también unas 3.000 personas que son las invitadas, entonces ya estamos con un 35%”, explicó el sacerdote en declaraciones a la agencia estatal.

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Estructura metálica con pantalla del Festival de Música Río Verde, escenarios, carpas y árboles en un terreno abierto bajo un cielo con nubes.
Los trabajos de instalación del escenario avanzan en la sede de La Videnita para la misa que presidirá el papa León XIV en el distrito de Manantay. (Crédito: Agencia Andina)

Entradas agotadas para el encuentro indígena

A diferencia de la misa en La Videnita, el encuentro del pontífice con representantes de los pueblos indígenas, programado en el Bulevar de Yarinacocha, ya no tiene cupos disponibles. Según Zanta, el aforo de esta actividad es considerablemente menor y se agotó por completo. “Para el encuentro de los pueblos originarios, como el aforo es mucho más chiquito, son 3.000 personas, ya están agotadas, ya no hay ingresos”, manifestó el coordinador.

El sacerdote aclaró que esta limitación corresponde únicamente a la actividad en Yarinacocha, mientras que los interesados en participar de la misa todavía pueden gestionar sus entradas sin costo.

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Ilustración del papa León XIV con vestimenta litúrgica sobre fondo verde con textos y el logo del Vicariato Apostólico de Pucallpa
Un afiche del Vicariato Apostólico de Pucallpa anuncia las actividades oficiales por la visita del papa León XIV programada para el 15 de noviembre. (@VicariatoPucallpa)

¿Cómo ingresar con el código QR?

Cada asistente deberá presentar su entrada con un código QR en el que figurará la puerta asignada para el acceso al recinto correspondiente. De acuerdo con Zanta, el horario establecido para presentarse en los ingresos será a partir de las 10:00 horas, tanto para la misa en La Videnita como para el encuentro en Yarinacocha.

“Cada persona que consigue su QR de entrada, allí está indicado el horario de presentarse a la puerta, que es a las 10 de la mañana para ambos eventos, y la puerta indicada”, detalló el sacerdote, quien remarcó que cada participante deberá dirigirse al acceso señalado en su reserva.

Plano con sectores numerados por colores, flechas de puertas de ingreso, nombres de calles perimetrales y una tabla de distribución
Un mapa del Vicariato Apostólico de Pucallpa detalla las puertas de acceso y los sectores para la misa del papa León XIV en La Videnita. (@VicariatoPucallpa)

Mapas y señales para el ingreso de fieles

El Vicariato Apostólico difundió mapas de ingreso a través de redes sociales para orientar a los asistentes sobre la ubicación de las puertas habilitadas en ambos recintos. Según el coordinador de la visita, también se instalarán señalizaciones dentro de los espacios para facilitar el desplazamiento del público hacia los sectores correspondientes.

Estas medidas forman parte de la organización prevista por el Vicariato ante la llegada de miles de peregrinos a Pucallpa con motivo de la visita del papa León XIV, que se suma a las actividades que el pontífice cumplirá en Lima, Chiclayo y Cusco durante su recorrido por el país.

Plano del bulevar con seis sectores de colores, cinco puertas de acceso rotuladas de la A a la E, el escenario principal y recuadros explicativos
Un plano difundido por el Vicariato Apostólico de Pucallpa detalla las zonas y puertas de ingreso al bulevar de Yarinacocha para el encuentro del papa León XIV con comunidades amazónicas. (@VicariatoPucallpa)

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