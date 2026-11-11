Papa León XIV llegó al Perú: así fue recibido el Santo Padre al pisar suelo nacional

Emocionado y feliz, así se mostró el papa León XIV a su llegada al Perú

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El papa León XIV ya está en el Perú. Poco antes de las 5 de la tarde de este miércoles 11 de noviembre, el avión que trasladaba al pontífice desde Argentina aterrizó en Lima, marcando el inicio de una visita apostólica de seis días que tiene un significado especial para millones de fieles peruanos. El Santo Padre regresó al país donde vivió durante más de dos décadas y desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica.

Tras descender de la aeronave, el pontífice inició su reencuentro con el territorio peruano, en una jornada que concentra la atención de la comunidad católica y de las autoridades nacionales. Su llegada representa un momento esperado para quienes recuerdan su labor pastoral en distintas localidades del país, especialmente en el norte, donde construyó una estrecha relación con la población.

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Emotivo momento del aterrizaje del Santo Padre en tierras peruanas que alegra a todos en el país | Vatican News

El arribo de León XIV se produjo en el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, ubicado en el Callao, punto establecido para recibir al líder de la Iglesia católica. Desde allí comenzarán las actividades oficiales previstas para su primera jornada en territorio nacional.

Nuncio apostólico subió al avión para recibir al papa León XIV

Poco antes de que el papa León XIV descendiera de la aeronave procedente de Argentina, el nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco, llegó al Grupo Aéreo N.° 8 para recibir al Santo Padre. El representante diplomático de la Santa Sede subió al avión y fue uno de los primeros en darle la bienvenida al pontífice tras su aterrizaje en territorio peruano.

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Instante que el papa León XIV aterriza en suelo peruano. | Vatican News

La recepción del papa León XIV en Lima también contó con la participación de niños del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), menores vinculados a la Fuerza Aérea del Perú y representantes del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), quienes estuvieron presentes para recibir al Santo Padre en su llegada al país.

Decenas de niños y el coro nacional infantil saludaron al papa León XIV a au llegada al Perú

Uno de los momentos especiales de la jornada ocurrió cuando el pontífice se acercó al coro infantil y a los niños que participaron en la ceremonia de recibimiento. El gesto permitió un primer acercamiento del papa con los pequeños que llegaron al recinto para ser parte de su bienvenida al Perú, en el inicio de una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.

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Keiko Fujimori llegó al Grupo Aéreo N.° 8 para recibir al papa León XIV

Minutos antes de que el papa León XIV descendiera del avión que lo trasladó desde Argentina, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, para participar en la recepción oficial del Santo Padre. La mandataria estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá y el presidente del Congreso, Miguel Torres, quienes aguardaron el arribo del pontífice en el recinto militar.

Keiko Fujimori emocionada por recibir al Papa León XIV

En la víspera, Fujimori destacó el significado de esta visita y sostuvo que la bendición del pontífice representa un momento de alegría, unidad y reconciliación para los peruanos. El regreso de León XIV tiene un significado especial por los vínculos que construyó con distintas comunidades del país antes de ser elegido sucesor de san Pedro.

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Papa León XIV regresó al país donde desarrolló su labor pastoral

La llegada del pontífice tiene una carga especial por el vínculo que mantiene con el Perú. Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, llegó por primera vez al país en 1985 como misionero agustino. Su primera experiencia pastoral tuvo lugar en Chulucanas, región Piura, donde comenzó una trayectoria que lo llevaría a permanecer durante varios años en distintas jurisdicciones eclesiásticas.

Acompáñanos en este emotivo viaje mientras damos la bienvenida al Papa León XIV. Escucha palabras que tocarán tu corazón y fortalecerán tu fe, inspirándonos a vivir como Jesús.

Posteriormente, desarrolló parte de su labor en Trujillo, donde asumió responsabilidades dentro de la Orden de San Agustín y de la Iglesia local. Su trabajo también estuvo relacionado con la formación de nuevos religiosos y la enseñanza del Derecho Canónico.

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Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria ocurrió en Chiclayo. En noviembre de 2014, el entonces papa Francisco lo nombró administrador apostólico de esa diócesis y, al año siguiente, asumió como obispo. Desde esa ciudad del norte peruano acompañó a diversas comunidades y fortaleció su cercanía con los fieles.

A man eats a wafer as people gather for a Mass celebrated by Pope Leo outside the Basilica of Our Lady of Lujan on the first papal visit to Argentina since 1987, as part of his 12-day trip to South America, in Lujan, Argentina, November 11, 2026. REUTERS/Martin Cossarini

Prevost también obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización en 2015. En total, permaneció alrededor de 21 años en el país, por lo que esta visita representa su regreso como pontífice después de haber sido elegido sucesor de san Pedro en mayo de 2025.

Así continuará la primera jornada del papa León XIV en Lima

Luego de su llegada al Grupo Aéreo N.° 8, el programa oficial contempla una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, donde será recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori. La actividad marcará el inicio de los encuentros institucionales previstos durante su permanencia en la capital.

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Una infografía de Infobae detalla el itinerario oficial y los horarios previstos para la primera jornada de actividades del papa León XIV en Lima y Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los momentos más esperados por los ciudadanos será su desplazamiento por distintas avenidas de Lima. El recorrido contempla un primer traslado en un vehículo cerrado desde el Callao, con dirección a la basílica María Auxiliadora, en Breña. En ese punto, el Santo Padre abordará el papamóvil para continuar su camino hacia el Centro Histórico.

La expectativa está puesta en el primer encuentro directo entre León XIV y los fieles peruanos, quienes podrán acercarse a las vías autorizadas para saludarlo durante su recorrido.

La agenda de este miércoles concluirá con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Posteriormente, el pontífice se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche.

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La visita continuará hasta el lunes 16 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Será una semana de encuentros religiosos y acercamiento a las comunidades que forman parte de la historia personal y pastoral del actual papa.