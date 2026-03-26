El secreto de los bosques sale a la luz: lanzan plataforma abierta para detectar y validar alertas de deforestación en Perú

Desde 2021, MapBiomas Alerta Perú verificó 90.000 alertas, de las cuales 39.000 están disponibles para consulta y descarga gratuita.

La lucha contra la deforestación en el Perú cuenta desde hoy con una herramienta clave: la Red MapBiomas Perú presentó en Lima la plataforma colaborativa MapBiomas Alerta Perú, diseñada para verificar y validar con rigor científico las alertas de pérdida de cobertura boscosa en el país.

Esta iniciativa integra información de sistemas oficiales como GeoBosques (MINAM) y GLAD (Universidad de Maryland), y la complementa con imágenes satelitales de muy alta resolución.

“El procesamiento y validación local de las alertas permite ofrecer evidencia más sólida y útil para la fiscalización y la gestión ambiental, facilitando la labor de las autoridades y brindando transparencia a la sociedad”, explicó Sidney Novoa, coordinador de MapBiomas Alerta Perú.

Deforestación en Perú: MapBiomas centraliza, verifica y publica alertas semanales

La plataforma permite generar informes técnicos rápidos y precisos, lo que facilita la respuesta oportuna ante eventos de deforestación. Además, sus datos de acceso libre pueden ser utilizados por fiscalías, autoridades ambientales, organizaciones indígenas, empresas, investigadores y la sociedad civil.

Para Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), organización que lidera la Red MapBiomas Perú, la disponibilidad de información confiable y estandarizada es esencial para la toma de decisiones informadas y la coordinación entre sectores en favor de la conservación.

Piana remarcó que MapBiomas Alerta Perú es hoy la plataforma más completa para el estudio y reporte de alertas validadas de deforestación en el país, ya que unifica datos territoriales y los cruza con áreas protegidas, territorios indígenas y otras categorías, permitiendo identificar patrones y causas de la pérdida de vegetación natural.

Cada alerta de deforestación validada incluye un informe técnico descargable y análisis contextual para apoyar la fiscalización y gestión ambiental.

Red global y metodología de acceso abierto

Andrea Bravo, coordinadora técnica de MapBiomas Perú, subrayó que la plataforma constituye un puente entre la ciencia y la fiscalización ambiental. Los insumos geoespaciales de alta resolución fortalecen la capacidad investigativa y probatoria en casos de delitos ambientales y aceleran la respuesta ante la deforestación.

Durante el evento, representantes de organizaciones indígenas, autoridades ambientales y periodistas especializados resaltaron la complementariedad de la herramienta con los sistemas oficiales y su aporte para la vigilancia y conservación de los bosques.

La información, ahora en manos de todos, según MapBiomas

A diferencia de otros sistemas, MapBiomas Alerta Perú no genera alertas propias, sino que integra y somete a verificación las alertas existentes mediante imágenes de hasta 3,7 metros de resolución y revisiones periódicas.

Esto permite confirmar la ocurrencia, precisar la causa de la pérdida de cobertura y contextualizar cada evento cruzando información con áreas protegidas, territorios indígenas y otras capas territoriales clave. El sistema publica nuevas alertas verificadas semanalmente y, desde 2021, ha verificado y refinado más de 90.000 alertas de deforestación, de las cuales 39.000 ya están disponibles para descarga gratuita.

Cada alerta validada incluye un informe técnico descargable, imágenes satelitales y un análisis contextual útil para informes, investigaciones y procesos institucionales.

La deforestación ya no podrá esconderse: Más de 90.000 alertas desde 2021

MapBiomas Alerta Perú adopta metodologías de la red global MapBiomas, activa en 17 países de Sudamérica, África y Asia, y se distingue por su enfoque en la validación local, la interoperabilidad de datos y el acceso gratuito.

MapBiomas Perú, liderada por el Instituto del Bien Común (IBC) junto a Conservación Amazónica (ACCA) y otros aliados, utiliza ciencia y tecnología geoespacial para revelar las transformaciones del territorio con precisión y agilidad.

Su objetivo es generar y difundir información gratuita sobre cambios en cobertura y uso del suelo, agua, glaciares, fuego y alertas de deforestación en colaboración con instituciones aliadas del país.