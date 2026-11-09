El papa León XIV se subira al 'papamóvil' en las cuatro ciudades que visitará en Perú

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Lima, 9 nov (EFE).- El papa León XIV se subirá al 'papamóvil' para recorrer el centro histórico de la capital Lima, y también hará lo propio en algunos traslados en las ciudades de Cusco y Pucallpa, mientras que en Chiclayo solo lo usará para saludar a los fieles en la misa campal que ofrecerá en las Pampas de Pimentel, según informó este lunes la organización de la visita apostólica.

El pontífice ingresará al centro histórico de Lima en el 'papamóvil' para saludar a los fieles en su camino hacia el Palacio de Gobierno, el próximo miércoles, cuando llegue al país en el último tramo de su primera gira por América Latina, que incluye Uruguay y Argentina y que concluirá el próximo día 16.

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Tras aterrizar en el Callao, la provincia portuaria aledaña a Lima, el pontífice se transportará en automóvil cerrado hasta la iglesia María Auxiliadora, donde abordará el 'papamóvil' para dirigirse al Palacio de Gobierno de Lima, según detalló el coordinador nacional de la visita, monseñor Guillermo Inca.

En ese punto, León XIV podrá ser visto por las personas que se acerquen a saludarlo a su ingreso por las calles del casco antiguo de Lima y el centro histórico de la capital, en camino hacia el Palacio de Gobierno, donde será recibido por la mandataria Keiko Fujimori.

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Para esa primera tarde de la visita, habrá un aforo de 11.000 personas en el centro histórico, donde el Santo Padre dará una vuelta por la Plaza Mayor, antes de ingresar a la casa de gobierno.

León XIV volverá a subir al 'papamóvil' al día siguiente en varias actividades programadas en el Palacio Arzobispal y la Basílica Catedral con religiosos, que también tiene un aforo de 12.000 asistentes.

Inca explicó que en la norteña ciudad de Chiclayo, que visitará el 13 y 14, el papa utilizará el 'papamóvil' dentro de la zona de la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, así como en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, donde se transportará en un carro de golf.

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Luego, en su viaje a la andina ciudad de Santa Cruz de Succhabamba utilizará un 'papamóvil' pequeño.

El domingo 15, el pontífice se trasladará a la ciudad de Cusco y abordará el 'papamóvil' desde su salida del aeropuerto hasta la fortaleza de Sacsayhuamán, donde ofrecerá un discurso con fieles, y regresará al terminal aéreo en un auto cerrado.

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Esa misma tarde, el papa viajará a la amazónica ciudad de Pucallpa, donde será visto por los pobladores en el 'papamóvil' desde la Plaza de Armas de esa urbe hasta la Villa Deportiva donde ofrecerá una misa.

La noche del domingo 15, León XIV viajará de vuelta a Lima para cerrar su gira sudamericana con una masiva misa en la base aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco, al que se espera la asistencia de 1,2 millones de personas, y en la que también se espera que se suba por última vez al 'papamóvil' en Perú. EFE

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