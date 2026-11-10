Perú

Envíos de dinero desde Perú crecieron 22% en el tercer trimestre, impulsados por ayuda familiar y estudios

Las transferencias internacionales de usuarios peruanos sumaron más de 175 millones de dólares entre enero y septiembre, de acuerdo con Global66

Las salidas de peruanos hacia el exterior alcanzaron los 4,17 millones de viajes en 2025 según datos del INEI. EFE/ Luis Torres
Las salidas de peruanos hacia el exterior alcanzaron los 4,17 millones de viajes en 2025 según datos del INEI. EFE/ Luis Torres
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Los clientes peruanos de Global66 enviaron más de USD 65 millones al exterior entre julio y septiembre de 2026, un aumento de 22% frente al mismo período de 2025 y de 20% respecto del trimestre previo. La ayuda a familiares y el pago de estudios concentraron siete de cada 10 dólares transferidos durante esos tres meses.

El crecimiento coincide con una mayor movilidad internacional. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró 4,17 millones de salidas de peruanos al exterior en 2025, una cifra 6,6% mayor que la de 2024. Chile, Estados Unidos, Bolivia y España figuraron entre los destinos más frecuentes.

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Las transferencias internacionales reflejan vínculos familiares, académicos y laborales que conectan a los usuarios con otros países. Según el reporte de la plataforma, los clientes peruanos realizaron operaciones hacia 55 destinos durante el tercer trimestre, seis más que un año antes.

María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú, dijo que las cifras permiten observar para qué se requiere movilizar dinero fuera del país, en un contexto donde una persona puede tener vínculos familiares, educativos y profesionales en distintos territorios.

Cinco graduados vistos de espalda caminan por una calle asfaltada usando togas y birretes azules frente a un horizonte de rascacielos.
La asistencia a familiares concentró el 43% de los fondos transferidos fuera de Perú entre julio y septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ayuda a familiares representó el 43% de los montos enviados

La ayuda familiar concentró 43% del dinero remitido desde Perú a través de Global66 entre julio y septiembre. El pago de estudios representó 28%, por lo que ambas categorías sumaron 71% de los montos con finalidad declarada.

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Los negocios concentraron 12% del volumen enviado, mientras que los tratamientos médicos representaron 8%. Los servicios digitales alcanzaron 5% y los pagos por servicios profesionales o trabajos independientes, 2%.

El reporte indica que el 14% de las transferencias no registró una finalidad declarada. Por ello, las proporciones por categoría corresponden a las operaciones que sí contaban con esa información.

El crecimiento de los envíos vinculados con educación muestra un uso recurrente de estas plataformas para cubrir gastos de estudiantes peruanos fuera del país. El desembolso puede incluir matrículas, alquileres, manutención o pagos asociados con programas de formación, aunque el informe no ofrece un desglose de esos conceptos.

Los remitentes peruanos enviaron fondos a 55 países durante el tercer trimestre de 2026.
Los remitentes peruanos enviaron fondos a 55 países durante el tercer trimestre de 2026.

España recibió el 28% de las transferencias con ruta identificada

España se ubicó como el principal destino de las operaciones desde Perú con información de ruta. El país concentró 28% del volumen, por encima de Colombia, con 26%, y Chile, con 8%.

Los envíos hacia España crecieron 33% frente al mismo trimestre del año anterior. Global66 vinculó ese avance con las necesidades de la comunidad peruana residente en ese país y con los pagos relacionados con estudios.

El reporte se refiere únicamente a las operaciones efectuadas por clientes de la empresa, por lo que no representa el total de transferencias internacionales realizadas desde Perú ni el conjunto del mercado de remesas.

La plataforma informó que, entre enero y septiembre de 2026, sus usuarios en Perú movilizaron más de USD 175 millones mediante transferencias internacionales. La cifra equivale a un incremento interanual de 49%.

Perú recibió más de USD 9,5 millones desde Chile, Colombia y Argentina

El flujo de dinero también se dirigió hacia Perú. Durante el tercer trimestre, Global66 registró más de USD 9,5 millones recibidos desde Chile, Colombia y Argentina, un aumento de 16% frente al mismo período de 2025.

Chile aportó cerca del 70% de ese volumen. Los envíos desde el exterior pueden responder a apoyo familiar, pagos de servicios, gastos personales o actividades económicas, pero el reporte no detalla la finalidad de estas operaciones.

“Entre enero y septiembre de 2026, nuestros clientes en Perú movilizaron más de USD 175 millones en transferencias internacionales, un 49% más que un año antes”, señaló Artacho.

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