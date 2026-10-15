Campaña veterinaria gratuita para este 17 de octubre: conoce el lugar, el horario y los servicios disponibles

Los vecinos podrán acceder a la desparasitación interna y externa de sus mascotas sin costo durante la actividad organizada por la comuna - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Guardar

La Municipalidad de San Isidro realizará este sábado 17 de octubre una campaña veterinaria gratuita en el parque Combate de Abtao, ubicado en la avenida Las Camelias, cuadra 3, en el cruce con la calle Andrés Reyes. La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. y ofrecerá servicios de vacunación antirrábica y desparasitación para las mascotas.

La actividad está dirigida a los vecinos que buscan acceder a medidas preventivas para el cuidado de sus animales de compañía sin realizar pagos por las prestaciones anunciadas. Los propietarios podrán acudir con sus perros al espacio habilitado por el municipio, siempre que cumplan con las indicaciones establecidas para facilitar el desarrollo de las atenciones.

PUBLICIDAD

Servicios disponibles

La campaña contempla dos tipos de procedimientos orientados a la prevención de enfermedades y al control de parásitos que pueden afectar la salud de los animales. Estas son las prestaciones anunciadas por la comuna:

Vacunación antirrábica: aplicación de la vacuna contra la rabia, una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a las personas y que representa un riesgo para la salud pública.

Desparasitación interna y externa: atención destinada al control de parásitos que pueden afectar el organismo de las mascotas. El servicio incluye la aplicación de un producto antipulgas en espray para combatir estos agentes externos.

Los responsables deberán tener en cuenta que la disponibilidad de estas prestaciones corresponde a los servicios comunicados por la municipalidad para la jornada. Por ello, se recomienda llevar a los animales preparados para recibir la atención y seguir las indicaciones del personal encargado.

Los perros grandes deberán acudir con bozal y correa para garantizar un manejo seguro durante la campaña - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

Requisitos para llevar a las mascotas

Antes de acudir al parque Combate de Abtao, los propietarios deberán considerar las medidas de seguridad y las condiciones previstas para participar en la actividad. La municipalidad ha establecido indicaciones específicas para el traslado de perros grandes y la presentación de documentos relacionados con su salud.

PUBLICIDAD

En el caso de los canes de gran tamaño, será obligatorio llevarlos con bozal y correa. Esta medida permitirá mantener un mejor control durante el desplazamiento y la permanencia en el lugar, además de contribuir a una convivencia segura con otros animales y asistentes.

La jornada ofrecerá vacunación antirrábica para perros con el objetivo de prevenir una enfermedad infecciosa que también representa un riesgo para las personas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Asimismo, los vecinos deberán presentar la cartilla de vacunación vigente de sus mascotas. Este documento contiene información sobre las inmunizaciones recibidas y puede facilitar la revisión de sus antecedentes durante la atención veterinaria.

Esta no es la primera vez que la Municipalidad de San Isidro organiza una campaña veterinaria gratuita para los animales de compañía del distrito. En anteriores oportunidades, la comuna ha promovido este tipo de iniciativas para acercar servicios básicos de prevención a los vecinos y fomentar el cuidado responsable de sus mascotas.

PUBLICIDAD

¿Por qué son importantes los chequeos veterinarios sin costo?

Permiten detectar enfermedades a tiempo: Ayudan a identificar problemas de salud antes de que presenten síntomas graves y facilitan un tratamiento oportuno.

Previenen complicaciones: Las evaluaciones permiten revisar el estado físico de las mascotas y detectar posibles alteraciones que afecten su bienestar.

Orientan sobre cuidados básicos: Los veterinarios brindan recomendaciones sobre alimentación, higiene, vacunación y desparasitación.

Reducen gastos futuros: La prevención puede evitar tratamientos más complejos y costosos cuando las enfermedades avanzan.

Promueven la tenencia responsable: Estas campañas facilitan el acceso a servicios veterinarios, especialmente para familias con recursos económicos limitados.

Mejoran la calidad de vida: Los controles periódicos contribuyen a mantener a perros y gatos saludables y favorecen su bienestar a largo plazo.