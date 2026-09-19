Johanna San Miguel, Norma Martínez y Mónica Sánchez se unen por primera vez en la obra ‘Las irresponsables’

La comedia seguirá a tres amigas durante un fin de semana que altera sus planes y pone a prueba sus límites

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Johanna San Miguel, Norma Martínez y Mónica Sánchez protagonizarán por primera vez una misma obra con Las irresponsables, una comedia de Javier Daulte que llegará al Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) el 16 de octubre. La temporada se extenderá hasta el 6 de diciembre, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 y los domingos a las 19:00.

La puesta reúne a tres actrices peruanas con recorridos distintos en televisión, cine y teatro. Norma Martínez, además, asumirá la dirección de la obra, que será producida por DEA Teatro y propone una mirada sobre la amistad, los impulsos y la presión por cumplir con las expectativas de los demás.

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La historia se inicia con una ruptura sentimental. Una mujer atraviesa un momento difícil después de que su pareja la deja, y dos amigas deciden acompañarla durante un fin de semana fuera de la ciudad. El plan parece responder a una intención de contención y compañía, pero pronto comienza a tomar otro rumbo.

Lo que empieza como una escapada para consolar a una amiga deriva en una serie de decisiones que ponen a prueba los límites de las protagonistas. La obra plantea qué sucede cuando tres mujeres dejan de actuar según los mandatos que ordenan su vida cotidiana y se permiten dar espacio a una parte de sí mismas que suele permanecer contenida.

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Una historia sobre amistad, deseos y límites personales

Las irresponsables fue escrita por el dramaturgo argentino Javier Daulte y tuvo montajes previos en Argentina, España y otros países. La versión que llegará a Lima propone una comedia centrada en tres mujeres y en los cambios que experimentan durante un fin de semana compartido.

La pieza aborda la tensión entre el comportamiento socialmente esperado y los impulsos que muchas veces quedan fuera de la conversación pública. En lugar de presentar a sus personajes desde una conducta previsible, el texto los lleva a enfrentar situaciones que alteran el plan inicial del viaje.

Según la sinopsis de la obra, la protagonista recibe el apoyo de sus amigas después de una separación. Sin embargo, la convivencia fuera de la ciudad abre paso a conflictos, secretos, desacuerdos y decisiones inesperadas. La contención inicial da lugar a otro tipo de experiencia para las tres.

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Johanna San Miguel, Norma Martínez y Mónica Sánchez compartirán escenario por primera vez en Las irresponsables

El montaje se apoya en el humor, el sarcasmo y la complicidad entre personajes. La propuesta no se limita a contar una anécdota sobre una ruptura amorosa, sino que se pregunta por el deseo de romper, aunque sea de forma temporal, con las reglas que organizan la vida adulta.

“Podemos llamarlo rebeldía, desborde o inconformismo. O sencillamente, estar hartos. Hay un día en que necesitamos imperiosamente ser irresponsables”, plantea Javier Daulte sobre el impulso que atraviesa a las protagonistas.

Norma Martínez dirigirá a Johanna San Miguel y Mónica Sánchez

La producción tendrá un elemento particular: Norma Martínez integrará el elenco junto con Johanna San Miguel y Mónica Sánchez, pero también estará a cargo de la dirección. La actriz y directora conducirá una puesta que exige trabajo de conjunto entre tres personajes que comparten la mayor parte del desarrollo dramático.

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Para Johanna San Miguel, el proyecto representa un regreso a una dinámica teatral basada en la interacción constante con sus compañeras de reparto. La actriz mantiene una presencia sostenida en la televisión peruana, pero también ha desarrollado una carrera ligada a las tablas y a producciones de humor.

Mónica Sánchez, por su parte, se incorpora a la propuesta luego de una trayectoria vinculada a producciones televisivas, cinematográficas y teatrales. Su presencia junto a San Miguel y Martínez marca el primer encuentro de las tres en una misma obra.

El argumento no plantea una mirada idealizada sobre la amistad. Las tres mujeres se acompañan en un momento personal complejo, aunque ese respaldo también revela tensiones y diferencias entre ellas a medida que cambian las circunstancias del fin de semana.

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La temporada comenzará el jueves 16 de octubre en el Teatro NOS de la PUCP, ubicado en San Isidro. Las funciones se realizarán los jueves, viernes y sábados a las 20:00, mientras que los domingos serán a las 19:00.

Norma Martínez dirigirá la obra de Javier Daulte, que llegará al Teatro NOS de la PUCP el 16 de octubre