Perú

Alta tensión: 4 de cada 5 viviendas autoconstruidas en Perú no cumplen buenas prácticas de cableado

¿Bomba de tiempo en los hogares peruanos? La mayoría de viviendas en el país ignora criterios técnicos de edificación pese a la vulnerabilidad sísmica, según INDECO

cables - electricidad - indeco
El Grupo de Análisis para el Desarrollo reportó que el 69% de los inmuebles en la capital fueron levantados por autoconstrucción.
Guardar

Las viviendas construidas sin supervisión técnica enfrentan un problema que suele quedar relegado frente a las fallas estructurales: instalaciones eléctricas improvisadas, con cables sin certificación, empalmes informales y sistemas que no responden a la demanda de los hogares. El riesgo aumenta ante lluvias, filtraciones, humedad y un mayor consumo de energía durante periodos de altas temperaturas.

El Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) estima que el 69% de las viviendas de Lima y más del 70% a nivel nacional fueron levantadas mediante autoconstrucción. De ese universo, cuatro de cada cinco no cumple con buenas prácticas de construcción.

PUBLICIDAD

La edificación por etapas también suele trasladarse a la red interna. Muchas familias parten de una instalación básica y, con el tiempo, añaden habitaciones, electrodomésticos y conexiones sin revisar si el cableado inicial soporta la nueva carga.

Ese proceso puede dejar conductores de calibre insuficiente, conexiones expuestas, tableros sin protección y puntos eléctricos afectados por filtraciones. Las consecuencias van desde el sobrecalentamiento y los cortocircuitos hasta incendios o fallas en el suministro dentro de la vivienda.

construccion - viivienda
Las familias tardan 16 años en terminar una vivienda informal e invierten un 33% más recursos que en una obra formal.

La humedad y el calor elevan la presión sobre las redes domésticas

La vulnerabilidad de las instalaciones internas coincide con un escenario climático que puede elevar el uso de electricidad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la generación hidroeléctrica cayó 6,21% en mayo de 2026, mientras que la producción termoeléctrica aumentó 27,61% para atender la demanda.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Energía y Minas indica que el 58% de la electricidad del país proviene de centrales hidroeléctricas. Las alteraciones climáticas pueden afectar esa fuente de generación, al mismo tiempo que las altas temperaturas incrementan el uso de ventiladores, refrigeradoras y otros equipos en los hogares.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene una alerta por un Niño Costero que se extendería hasta el verano de 2026-2027, con una intensidad prevista entre fuerte y extraordinaria.

Para Mirko Males, gerente de Marketing de INDECO by Nexans, el análisis de la vivienda segura debe incorporar el componente eléctrico. “La discusión sobre autoconstrucción suele concentrarse en la estructura, pero la instalación eléctrica es parte de la misma ecuación de seguridad”, afirmó.

cables - electricidad - indeco
Las conexiones eléctricas en casas ampliadas sin supervisión técnica acumulan cableados improvisados y conductores sin certificación.

Cables certificados y una red calculada para el crecimiento de la vivienda

La empresa plantea cuatro medidas para reducir el riesgo eléctrico. La primera es priorizar conductores certificados, ya que los cables sin norma técnica o de calibre menor al requerido pueden calentarse en exceso y provocar fallas.

La segunda recomendación es proyectar la demanda futura. Una vivienda que crece por etapas necesita una red preparada para nuevos ambientes y equipos, no solo para el consumo que tenía al momento de la primera instalación.

También resulta necesario proteger la canalización, el aislamiento y las conexiones frente a la humedad. Las filtraciones en paredes y techos deterioran los materiales eléctricos y exponen a los ocupantes a accidentes.

El cuarto punto es contar con personal técnico calificado para diseñar, ampliar o revisar el sistema. Una instalación eléctrica sin evaluación profesional puede convertirse en un riesgo permanente para las familias.

electricidad
INDECO recomienda instalar conductores eléctricos dimensionados para la demanda futura y protegidos contra la humedad.

Las fallas eléctricas se suman a la fragilidad de la autoconstrucción

La vulnerabilidad de la red eléctrica se agrega a los problemas estructurales identificados en viviendas autoconstruidas. La especialista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Sandra Santa Cruz, advierte sobre tres factores que elevan el riesgo ante un terremoto: cimientos sin estudios de suelo, uso de ladrillo pandereta en muros portantes y falta de columnas y vigas de concreto armado.

El ladrillo pandereta sirve para tabiques divisorios, pero no para soportar cargas estructurales. Su uso en muros portantes puede reducir la resistencia de una vivienda frente a un sismo.

La PUCP calcula que una familia limeña tarda 16 años en terminar su casa e invierte cerca de S/ 190.000, un monto 33% mayor al costo estimado de una construcción formal. La falta de supervisión durante ese proceso puede dejar deficiencias desde los cimientos hasta el cableado.

Temas Relacionados

electricidadincendiosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Duelo clave en el estadio Mansiche. Las escuadras de Fabián Bustos y Federico Urciouli disputarán un partido decisivo para ambos, pues pelean la parte alta de la tabla

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

En redes sociales, fanáticas peruanas expusieron el mismo discurso que utilizaron los integrantes de BTS en Chile y Perú

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

Tanques al límite y balones vacíos: Perú busca nuevas esferas para almacenar GLP fuera de Lima para evitar crisis por El Niño

La construcción de nuevas esferas en Ilo, Arequipa y La Libertad podría tomar hasta tres años y ejecutarse bajo asociaciones público-privadas, según Solgas

Tanques al límite y balones vacíos: Perú busca nuevas esferas para almacenar GLP fuera de Lima para evitar crisis por El Niño

Cardenal Castillo agradece al Señor de los Milagros por recuperación de León XIV: “Damos gracias a su por su vida”

Durante una misa en los exteriores del Santuario de las Nazarenas, el cardenal Carlos Castillo indicó que espera una pronta recuperación del pontífice y que pueda llegar al Perú próximamente

Cardenal Castillo agradece al Señor de los Milagros por recuperación de León XIV: “Damos gracias a su por su vida”

Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’: ARMY peruana lo llama ‘Jin Eskenazi’ por su fidelidad a Perú

Las fanáticas peruanas encontraron una nueva razón para bromear con el integrante de BTS tras sus conciertos en Sudamérica. En TikTok y X, las ARMY celebraron que Jin no repitiera en Chile el acróstico en español que preparó para las peruanas y lo compararon con Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz y símbolo de fidelidad en el humor de las redes peruanas

Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’: ARMY peruana lo llama ‘Jin Eskenazi’ por su fidelidad a Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Tomás Gálvez pide crédito suplementario, sino el Ministerio Público no podrá pagar sueldos de noviembre y diciembre

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Caso ‘Trvko’: Sala Penal de Enma Benavides decidirá si el caso pasa al Fuero Militar

¿Qué pasa si el Senado no vota a tiempo su dictamen de facultades? Esta es la radical solución de la Constitución

ENTRETENIMIENTO

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’: ARMY peruana lo llama ‘Jin Eskenazi’ por su fidelidad a Perú

ARMY revela que le invitó una cerveza a Jungkook de BTS cuando almorzaba en restaurante de Miraflores y esta fue su reacción

Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

Perú fue primero: BTS repitió el plato y lució ponchos chilenos en su último concierto en Santiago

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026