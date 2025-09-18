Perú

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: "Pido respeto a mi familia"

El todavía esposo de la exreina de belleza comentó que no brindará más declaraciones y lo que preocupa ahora son sus hijos

Gustavo Salcedo, exesposo de la conductora Maju Mantilla, volvió a ser consultado por la prensa luego de que se confirmara la salida de la presentadora del magazine 'Arriba mi gente’ de Latina. Su respuesta fue breve, pero contundente: pidió respeto hacia su familia y rechazó los señalamientos en su contra.

El equipo de ‘Amor y Fuego’ lo interceptó para conocer su postura frente a los rumores y a la renuncia de Maju, que se dio en medio de una fuerte exposición mediática. Sin embargo, Gustavo se mostró incómodo ante las preguntas y aseguró que no busca hacer más declaraciones públicas.

Gustavo niega haber expuesto a Maju

El reportero del programa le consultó directamente si él habría querido “dejar en evidencia” a Maju Mantilla. Ante ello, Salcedo respondió con firmeza:

“No, en lo absoluto. Yo ya hablé. Les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto y le pido respeto a mi familia”.

El exesposo de la conductora recalcó que existe información falsa en los medios y que lo único que desea es mantener la calma y proteger a sus hijos.

“Hay un montón de invenciones en la prensa. Yo no he hecho absolutamente nada y la verdad que no quiero que nos sigan molestando. Te agradezco por tu tiempo”, agregó.

El quiebre entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viene siendo ampliamente comentado en la prensa de espectáculos. Desde que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ revelara imágenes que lo comprometían, la pareja ha estado en el ojo público. En este escenario, cualquier pronunciamiento suyo ha generado titulares y debate en redes sociales.

No obstante, Gustavo insiste en que no quiere ser parte del “circo mediático”. Sus declaraciones recientes buscan frenar la presión que han sentido tanto él como sus hijos tras la exposición del caso.

Maju Mantilla renuncia a “Arriba mi gente”

El jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla sorprendió a sus seguidores y a los televidentes al anunciar en vivo su salida del magazine “Arriba mi gente”. La presentadora, visiblemente conmovida, explicó que su decisión responde a un tema personal y al desgaste emocional provocado por los constantes rumores en torno a su vida privada.

“Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, expresó con lágrimas en los ojos.
Maju Mantilla se retira de 'Arriba mi gente' tras acusaciones y escandalosa separación | Latina TV

La renuncia de Maju se dio en vivo, frente a sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes, con quienes compartió la conducción del programa. Durante su intervención, destacó lo difícil que había sido para ella tomar esta decisión.

“Yo me siento muy afectada. Venir aquí, este programa necesita energía, necesita alegría, necesita concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada”, indicó.

La ex Miss Mundo Perú resaltó también que la presión mediática no solo la golpeó a ella, sino también al equipo del magazine. “Esta carga ha llegado acá a mis compañeros, al equipo tan bonito de Arriba Mi Gente, que no se lo merece y que no es justo. Por tal motivo, yo he decidido no continuar en el programa y solo quiero agradecerles por completo”, comentó mientras se quebraba.

Palabras de agradecimiento al equipo

Antes de despedirse definitivamente de las pantallas de Latina, Maju dedicó unas emotivas palabras a sus colegas, quienes la acompañaron durante esta etapa en la conducción televisiva.

“Quiero agradecerles... (abraza a Fernando Díaz y Santi Lesmes) Gracias, amigos. Gracias a todo este equipo grandioso. He sido feliz trabajando con ustedes. He aprendido muchísimo. Pero bueno, es una decisión que ha sido difícil y he tenido que tomar”, expresó en medio de un abrazo colectivo.

El trasfondo de la renuncia

Si bien Maju no mencionó directamente a Gustavo Salcedo en su discurso, la noticia de su salida llega después de semanas complicadas para ambos. El anuncio de su separación, las especulaciones sobre terceras personas y las tensiones mediáticas crearon un entorno que la conductora reconoció como insostenible.

Sus palabras dejaron ver que más allá de los comentarios, lo que más le duele es el impacto en su familia y en su imagen profesional. “Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas”, reiteró.

