Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,83 soles, manteniendo el mismo nivel que su precio previo, con una leve variación a la baja del -0,05% en comparación con la sesión anterior, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,09%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -1,42%.

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