Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,83 soles, manteniendo el mismo nivel que su precio previo, con una leve variación a la baja del -0,05% en comparación con la sesión anterior, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,09%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -1,42%.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MEF alista emisiones de bonos por hasta USD 10 mil millones con Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander

El Gobierno saldrá a buscar financiamiento mediante bonos internacionales para refinanciar, canjear o recomprar deuda pendiente, tras contratar a cuatro bancos globales para estructurar las operaciones

MEF alista emisiones de bonos por hasta USD 10 mil millones con Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander

Papa León XIV EN VIVO: faltan dos días para el regreso a casa de Robert Prevost y así avanzan los preparativos en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El Santo Padre llegará este miércoles 11 de noviembre a Lima, donde comenzará una visita apostólica que lo llevará también a Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Las ciudades ultiman los preparativos para recibir al pontífice. Sigue aquí las últimas noticias, los detalles de su agenda y todo lo que debes saber antes de su llegada

Papa León XIV EN VIVO: faltan dos días para el regreso a casa de Robert Prevost y así avanzan los preparativos en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

Días no laborables por la visita del papa León XIV: ¿desde cuándo rigen en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa?

El Gobierno estableció jornadas no laborables compensables en varias regiones por el retorno de Robert Prevost al Perú. Chiclayo tendrá fechas adicionales por una disposición regional, mientras que en Cusco y Pucallpa la medida del 15 de noviembre alcanza únicamente al sector privado

Días no laborables por la visita del papa León XIV: ¿desde cuándo rigen en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa?

Florcita Polo anuncia su separación de Luiggi Yarasca tras imágenes de agresión: “Hoy abro paso a una nueva etapa”

La hija de Susy Díaz usó sus redes sociales para dejar en claro cuál es su posición frente a las imágenes de agresión por parte de su ahora expareja

Florcita Polo anuncia su separación de Luiggi Yarasca tras imágenes de agresión: “Hoy abro paso a una nueva etapa”

Andrés Hurtado manejaba dinero ligado al narcotráfico, según Fiscalía: “Podrían ser algunas veces $20.000 o $50.000”

La investigación fiscal recoge testimonios y conversaciones que apuntan a entregas de dinero por intermediarios vinculados a ‘Chicho’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Gran Manzana’

Andrés Hurtado manejaba dinero ligado al narcotráfico, según Fiscalía: “Podrían ser algunas veces $20.000 o $50.000”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hija del director de Barbadillo e hijo de un agente que custodia a Pedro Castillo trabajan para JP en Congreso

Hija del director de Barbadillo e hijo de un agente que custodia a Pedro Castillo trabajan para JP en Congreso

Gobierno confirma entrega de bonos de s/ 200 mensuales por el fenómeno El Niño: ¿A quiénes va dirigido?

Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes

ENTRETENIMIENTO

Florcita Polo anuncia su separación de Luiggi Yarasca tras imágenes de agresión: “Hoy abro paso a una nueva etapa”

Florcita Polo anuncia su separación de Luiggi Yarasca tras imágenes de agresión: “Hoy abro paso a una nueva etapa”

Carlos Thornton revela que estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones: “Me dio un infarto”

Milena Zárate deja sorprendidos a sus seguidores con inédita fotografía junto a Edwin Sierra y su hija: “Amor de mi vida”

Q+ Network suspende la programación de su podcast fallecimiento del padre de Abneer Robles: “Lo acompañamos con respeto”

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y dónde ver partidazo por fecha 5 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y dónde ver partidazo por fecha 5 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Gianluca Lapadula expresó su molestia por el empate de Universitario ante CD Moquegua: “Es una decepción, una lástima”

Exárbitro FIFA aseguró que hubo penal de Luis Advíncula en Alianza Lima vs Los Chankas: “Sujeción muy clara”

‘Pepe’ Soto destacó la estrategia de CD Moquegua para empatar ante Universitario en el Monumental: “Fuimos atrevidos”

La postura de Fabián Bustos sobre las opciones de Universitario en el Torneo Clausura: “Tenemos una semifinal asegurada, queremos ser campeones”