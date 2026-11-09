Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,83 soles, manteniendo el mismo nivel que su precio previo, con una leve variación a la baja del -0,05% en comparación con la sesión anterior, según información de Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,09%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -1,42%.
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