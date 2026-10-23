Techo Propio sin fondos: subsidios de vivienda se agotan antes de plazo y miles de familias quedarían sin bono este año

CODIP alertó que el agotamiento de los fondos del Bono Familiar Habitacional deja a 7.530 familias sin subsidio en 2026.

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La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) alertó que los recursos del Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, destinado a la adquisición de vivienda nueva, se agotaron antes del cierre de 2026. El gremio estima que unas 7.530 familias no podrán acceder al subsidio durante el último tramo del año.

En un comunicado conjunto con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), CODIP señaló que, pese a las gestiones ante las autoridades, todavía no se concreta una asignación adicional que garantice la continuidad de los bonos. Los gremios advirtieron que esta situación afecta a los hogares que esperaban completar el financiamiento de una vivienda y genera incertidumbre entre los proyectos de vivienda social.

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El Bono Familiar Habitacional (BFH) es un subsidio no reembolsable que forma parte de Techo Propio, programa dirigido a familias de menores ingresos para comprar, construir o mejorar una vivienda. El agotamiento actual alcanza a la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

CODIP pide S/379 millones para cubrir los subsidios hasta diciembre

En diálogo con Infobae Perú, el director ejecutivo de CODIP, José Salardi, afirmó que hasta septiembre se desembolsaron cerca de 8.400 Bonos Familiares Habitacionales, aunque una parte relevante de las colocaciones suele concentrarse en los últimos meses del año.

“Históricamente siempre se considera que el 40% del desembolso se da en el último tramo del año”, indicó Salardi. Por ello, el gremio estima que se necesitan alrededor de S/379 millones para atender la demanda pendiente y evitar una interrupción de los subsidios antes de diciembre.

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Los gremios del sector solicitaron una asignación presupuestaria anual de al menos S/2.000 millones con planificación multianual.

El representante sostuvo que el presupuesto inicial de vivienda para este año ascendió a S/1.000 millones, un monto que, a juicio de CODIP, resultó insuficiente frente al dinamismo de la demanda. Añadió que el último crédito suplementario no incluyó partidas adicionales para este fin.

Salardi señaló que la falta de subsidios tiene efectos sobre las familias que buscan comprar una vivienda y sobre los desarrolladores que proyectan sus ventas en función de una demanda que requiere el bono estatal para completar el financiamiento. Si el beneficio se suspende, indicó, se postergan decisiones de compra y se reduce la rotación de los proyectos formales.

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El proyecto de presupuesto 2027 plantea recortes para Techo Propio y Mivivienda

La preocupación de los gremios también se extiende al próximo año. Según el comunicado de CODIP y Capeco, el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 presentado por el Ejecutivo ante el Congreso contempla 53% menos recursos para los subsidios de Techo Propio y una reducción de 60% en los subsidios de Mivivienda, frente a las partidas de 2026.

“Estamos partiendo con cerca de la mitad de lo que sería el presupuesto del 2026”, afirmó Salardi. CODIP y Capeco plantean que el Estado asigne al menos S/2.000 millones al año para los programas de vivienda social y establezca una programación multianual de los recursos.

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CODIP y Capeco advirtieron que la reducción de subsidios impulsa la informalidad y la ocupación de áreas expuestas al fenómeno El Niño.

Los gremios consideran que una asignación previsible permitiría a las familias conocer con anticipación las condiciones de acceso a los subsidios y daría mayor certidumbre a las empresas que desarrollan proyectos de vivienda social.

El comunicado advierte que la reducción de los recursos puede limitar el acceso a una vivienda adecuada, favorecer la expansión de la informalidad y aumentar la ocupación de zonas de riesgo, en un contexto de alerta por los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Las ventas de vivienda acumulan un alza de 26% hasta septiembre

La advertencia sobre los subsidios llega mientras el mercado inmobiliario mantiene cifras de crecimiento. Entre enero y septiembre de 2026 se vendieron 23.626 unidades, frente a las 18.679 registradas en el mismo período de 2025.

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La diferencia equivale a un aumento de 26% en las ventas acumuladas. El índice de absorción creció 15% interanual y los precios avanzaron 2,8% en el mismo período.

Para Salardi, el agotamiento de los Bonos Familiares Habitacionales puede interrumpir esa evolución durante el último trimestre y afectar el inicio de 2027. CODIP y Capeco solicitaron al Ejecutivo una asignación urgente para reponer los recursos de Techo Propio este año y revisar las partidas previstas para los subsidios de vivienda en el próximo presupuesto.