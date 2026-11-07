Policía alquilaba su arma a delincuentes por S/50 y filtraba información de operativos en Barranca

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú en Barranca cumple siete meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía investiga el presunto alquiler de su arma de fuego a bandas delictivas por cincuenta soles. Según la investigación fiscal, el agente también habría participado en hechos de extorsión y filtración de información policial a organizaciones criminales.

Guardar

Un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) es investigado por presuntamente colaborar con organizaciones criminales en la provincia de Barranca, región Lima. El agente habría alquilado su arma de fuego particular a integrantes de estas bandas a cambio de S/50 y proporcionado información reservada sobre diligencias policiales.

El caso salió a la luz tras una investigación fiscal que también involucra denuncias por extorsión contra comerciantes de la zona. Como parte de las medidas adoptadas, el efectivo permanece bajo siete meses de prisión preventiva mientras continúan las diligencias para esclarecer su presunta participación en actividades delictivas.

PUBLICIDAD

Policía habría alquilado su arma de fuego a criminales

Elio Erick Gonzáles, fiscal adjunto provincial a cargo del caso, explicó que las investigaciones apuntan a que el suboficial habría mantenido conversaciones con tres sujetos, uno de ellos identificado, para facilitarles el acceso a su arma de fuego particular. El armamento, de marca Stroger y abastecido con cinco municiones, habría sido utilizado para intimidar a personas y cometer actos vinculados con extorsiones.

Las comunicaciones recuperadas del celular del agente constituyen una de las principales evidencias de la investigación. En los mensajes, el efectivo presuntamente coordinaba con sus interlocutores la entrega y custodia del arma, además de reclamar el pago acordado.

PUBLICIDAD

En uno de los intercambios, una persona le responde: «Ahí a mano, pero tranquilo, tu fierro está guardado, tranquilo nomás». En otra conversación se escucha el reclamo por el dinero pendiente: «Ya, mano, cincuenta falta».

Un agente de policía afronta una denuncia por su presunta participación en extorsiones y el alquiler de un arma de fuego, según conversaciones de mensajería. (Panamericana)

Según la tesis fiscal, el policía habría alquilado el arma a integrantes de organizaciones criminales para que pudieran utilizarla en acciones de intimidación contra sus víctimas.

Denuncia por extorsión permitió llegar hasta el suboficial

La investigación también está relacionada con la denuncia presentada por la propietaria de un restaurante de Barranca, quien reportó ser víctima de extorsión. Las diligencias permitieron establecer una presunta conexión entre estos hechos y el efectivo policial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el fiscal Gonzáles, el suboficial tenía dos armas de fuego: una de reglamento y otra particular. Esta última debía permanecer bajo su posesión; sin embargo, durante el registro de su vivienda, las autoridades únicamente encontraron el maletín y una cacerina del armamento.

La ausencia del arma particular fue considerada por la Fiscalía como un indicio dentro de la investigación, pues hasta ese momento no había sido ubicada.

Policía también habría filtrado información de diligencias policiales

Otro de los elementos que comprometerían al suboficial es la presunta filtración de información reservada a los delincuentes investigados. Durante las diligencias preliminares, la Fiscalía habría identificado que el agente compartía audios y fotografías de citaciones policiales con personas vinculadas a estas organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

Para profundizar en las comunicaciones y recuperar posibles evidencias, los investigadores utilizan el programa Cellebrite, una herramienta especializada en la extracción y análisis de información de dispositivos móviles.

El fiscal adjunto provincial señaló que el efectivo, identificado como el policía Campos, habría incumplido sus obligaciones como integrante de la institución al proporcionar información que debía mantenerse bajo reserva.

El caso ha generado preocupación en Barranca, donde, días antes, otros dos tenientes de la Policía Nacional fueron detenidos por su presunta participación en la comercialización ilegal de armas de fuego.

¿Dónde y cómo denunciar casos de corrupción policial en el Perú?

Las personas que conocen o tienen información sobre presuntos actos de corrupción policial, colaboración de efectivos con organizaciones criminales, filtración de operativos o tráfico ilegal de armas pueden presentar una denuncia ante distintas instituciones, incluso sin revelar su identidad.

PUBLICIDAD

Uno de los principales canales es la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, que recibe reportes sobre conductas irregulares de policías y otros funcionarios del sector Interior.

Teléfono: 1818 (gratuito).

Página web: Central Única de Denuncias del Mininter.

Correo electrónico: denuncias@mininter.gob.pe.

Atención: las 24 horas, todos los días.

También es posible acudir a la Inspectoría General de la Policía Nacional, encargada de investigar presuntas faltas y conductas irregulares del personal policial. Sus canales de contacto son el teléfono 964 812 144 y el correo ig.jeford@policia.gob.pe.

Otra alternativa es presentar una denuncia directamente ante el Ministerio Público, especialmente cuando los hechos podrían constituir delitos como extorsión, tráfico de armas, cohecho o colaboración con organizaciones criminales. Para ello, se encuentra disponible el Portal de Denuncias del Ministerio Público y la línea gratuita 0800-00-205.

PUBLICIDAD

En casos relacionados con amenazas y extorsiones, las víctimas también pueden comunicarse con la línea 111 de la Policía Nacional, que brinda atención gratuita durante las 24 horas.

Para facilitar las investigaciones, es recomendable proporcionar nombres o características de los presuntos involucrados, dependencia policial, fechas, lugares y una descripción detallada de los hechos. También se pueden aportar fotografías, videos, audios, capturas de conversaciones u otros elementos que permitan verificar la información.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través de la Central Única de Denuncias del Mininter. Asimismo, el Ministerio Público cuenta con mecanismos de reserva de identidad para proteger a quienes proporcionan información. No es indispensable contar con todas las pruebas para comunicar un hecho sospechoso; corresponde a las autoridades realizar las diligencias de investigación.

PUBLICIDAD