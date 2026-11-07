Perú

De Las Nazarenas a Las Palmas: el recorrido que hará el Señor de los Milagros para encontrarse con León XIV

El Cristo Moreno volverá a Las Palmas después de su presencia en 2018, cuando acompañó la misa celebrada durante la visita del papa Francisco al Perú

El anda, que pesa alrededor de una tonelada y media con flores y cirios, será trasladada desde el vehículo hasta el estrado de Las Palmas mediante rampas especialmente acondicionadas - Créditos: Andina.
El anda, que pesa alrededor de una tonelada y media con flores y cirios, será trasladada desde el vehículo hasta el estrado de Las Palmas mediante rampas especialmente acondicionadas - Créditos: Andina.
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El Señor de los Milagros será trasladado este domingo 15 de noviembre desde el convento de las Nazarenas hasta la Base Aérea Las Palmas, donde permanecerá para la misa que presidirá el papa León XIV durante su visita apostólica al Perú. El recorrido comenzará a las 7 a. m. y atravesará cinco distritos de Lima antes de llegar al recinto ubicado en Surco.

José Luis Toledo, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, explicó a RPP que este encuentro tendrá un significado especial para los millones de devotos del Cristo Moreno.

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Recordó que la imagen ya estuvo en Las Palmas en 2018, durante la visita del papa Francisco, y ahora volverá al mismo lugar con motivo de la llegada de León XIV.

Según detalló el representante de la hermandad, la decisión de trasladar el anda hasta la base aérea surgió a partir de una indicación de monseñor Carlos Castillo. A partir de ello, se coordinó la salida de la imagen, el recorrido por las calles y las condiciones necesarias para su ingreso al recinto donde se desarrollará la celebración religiosa.

El recorrido por cinco distritos

El Nazareno Móvil partirá aproximadamente a las 7 a. m. de la Iglesia de las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Bolivia. Posteriormente, continuará por Paseo de la República, José Gálvez, el jirón Manuel Segura, Prolongación Iquitos y la avenida Javier Prado.

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La ruta seguirá por Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano. Luego, el vehículo continuará hacia la avenida Surco, para finalmente tomar Paseo de la República y Soto Bermejo, vía por la que ingresará a la Base Aérea Las Palmas, aproximadamente a la 1 p. m.

Nazareno Móvil
El Nazareno Móvil avanzará a una velocidad aproximada de cinco kilómetros por hora para permitir que los devotos acompañen el paso de la imagen por las calles de Lima - Crédito: HSMN

Durante este desplazamiento, el Cristo de Pachacamilla pasará por Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco. Toledo destacó que será una ocasión inédita para varios sectores de la capital, debido a que la imagen nunca había recorrido algunas de estas jurisdicciones. “Vamos por cinco distritos”, precisó el mayordomo general en RPP.

La intención de la hermandad es que los vecinos puedan acercarse a las calles por donde pasará el anda y recibir la bendición del Señor de los Milagros. Para facilitar este encuentro, el traslado se realizará a una velocidad aproximada de cinco kilómetros por hora. El plano con el recorrido y una animación de las vías por las que avanzará fueron difundidos en las redes sociales de la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas.

Así será el traslado del anda

La imagen será movilizada en el denominado Nazareno Móvil, un vehículo que cuenta con una plataforma especial cuya elevación alcanza apenas 70 centímetros. Esta característica permitirá reducir las dificultades al momento de pasar por puentes, semáforos y otros puntos de la infraestructura vial.

El mayordomo general indicó que la hermandad coordinó previamente con los alcaldes de los cinco distritos involucrados. Estas gestiones incluyeron trabajos para podar árboles, ajustar cables, reparar algunos sectores de las pistas y garantizar que el paso del vehículo se desarrolle sin inconvenientes. Además, las calles serán cerradas conforme avance el cortejo y reabiertas una vez que la imagen haya pasado.

El Nazareno Móvil partió del templo de las Nazarenas a las 6:50 a. m., mientras los fieles aplaudían el inicio de la histórica procesión | Agencia Andina
Cerca de 50 integrantes de la hermandad participarán en el recorrido, mientras que 34 hermanos estarán a cargo de cargar el anda durante las maniobras de traslado - Créditos: Andina.

En el recorrido participarán alrededor de 50 integrantes de la hermandad. Una vez que el Nazareno Móvil llegue a Las Palmas, el anda será trasladada desde la plataforma hasta la parte superior del estrado mediante un sistema de rampas diseñado especialmente para este procedimiento.

El anda, que con los cirios y las flores pesa aproximadamente una tonelada y media, será movilizada por 34 hermanos. Debido a la inclinación de las rampas, otros integrantes de la organización ayudarán durante el ascenso para garantizar la estabilidad de la estructura.

Retorno a Las Nazarenas

Después de la misa del papa León XIV, prevista para el lunes 16 de noviembre, el Señor de los Milagros emprenderá su retorno hacia el Convento de las Nazarenas. La salida desde Las Palmas está programada para las 4 p. m., aunque la hora dependerá de la salida de los asistentes del recinto y de la liberación de las vías.

Para esta segunda jornada, el recorrido será diferente en algunos tramos. La imagen avanzará por Soto Bermejo, Paseo de la República, avenida Surco, Tomás Marsano y República de Panamá. Luego seguirá por Canaval y Moreyra, Juan de Arona, Petit Thouars, 28 de Julio y el jirón Washington, antes de continuar por la avenida Tacna hasta llegar nuevamente al Convento de las Nazarenas, alrededor de las 8 p. m.

De esta manera, el traslado permitirá que el Cristo Moreno acompañe una de las actividades centrales de la visita de León XIV al Perú y, al mismo tiempo, recorra por primera vez determinados sectores de Lima para acercarse a sus devotos.

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