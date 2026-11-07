Perú

Ordenando el desastre

El ministro de Trabajo reflexiona sobre los cien primeros días de gobierno y vincula el deterioro nacional desde 2011 con la irrupción de la izquierda. Menciona cinco años con cuatro presidentes antes de la llegada de la actual mandataria al poder

Trabajadores con batas blancas manipulan cajas en varias líneas de una planta industrial
Trabajadores con batas manipulan cajas en una planta industrial, en una escena vinculada con la difusión de puestos de trabajo.
Guardar

En las democracias maduras, los gobiernos suelen ser distintas fases de un solo proyecto como Nación. Hay un hilo conductor, una continuidad que le da sentido a las políticas públicas. Independientemente del sesgo político, los hombres y mujeres de Estado son conscientes de que en algunas medidas uno debe dejar de lado el complejo adánico conmigo empieza todo e impulsar lo que vale la pena para el país sin tomar en cuenta quién lo inició o, aun, a pesar de quién lo inició. Nuestro país supo tener un tiempo vinculado a ello. Reformas económicas, tributarias y previsionales empezaron con Alberto Fujimori y se respetaron y continuaron hacia adelante; los tratados de libre comercio fueron impulsados por Alejandro Toledo y, en sucesivos gobiernos, recibieron nuevos impulsos de Alan García hasta que algo empezó a cambiar en nuestro país a partir del 2011 que empezó a entorpecer la exitosa marcha del modelo peruano. No tengo duda de que la irrupción de la izquierda y en especial su sector progresista empezaron a generar las condiciones para la pérdida de fuerza del crecimiento económico y por ende del desarrollo. Llegamos así a la década perdida, entre los años 2016 y 2026 en el cual el desorden, el caos y la odiosidad política fueron la característica.

En el análisis no puede quedar de lado un hecho concreto: es muy distinto heredar un país encaminado, que asumir las riendas tras uno o varios gobiernos que lo sumieron en el caos. A Keiko Fujimori le tocó recibir un país que en 5 años había tenido cuatro presidentes, cada cual más nefasto que el anterior. Un país que padecía de una severa crisis institucional que confundía la separación de poderes con la discusión permanente, incapaz de ponerse de acuerdo. Un país en el que un Ejecutivo esencialmente frívolo y corrupto tomó el control, llevándolo a los peores momentos de este siglo: el colapso de la seguridad, educación, salud e infraestructura, y el avance de la informalidad laboral así lo demuestran. Esa situación originó que las expectativas ciudadanas se elevaran mucho en relación con la gestión de Keiko Fujimori. De allí que los niveles de exigencia sean máximos, por parte de la opinión pública, en estos primeros cien días de gobierno.

PUBLICIDAD

La tradición que algunos presidentes no han tomado en cuenta deja en manos del gobernante rendir cuenta en estos primeros cien días de gestión. La presidenta Keiko Fujimori honró esa costumbre y, en un mensaje al país, dejó en claro que su gobierno obtuvo varios resultados positivos en lo que va de su mandato. Desde un principio señaló que su gobierno giraría en torno al ciudadano y que este tendría como pilares la recuperación de la economía y los servicios públicos, el Fenómeno de El Niño, la institucionalidad, el combate a la delincuencia y la reconquista de la confianza ciudadana. Y así lo viene haciendo. En los tres primeros casos hay gran cantidad de obras y hechos que mostrar. En el caso de la seguridad, por la complejidad del caso, aún hay tareas por hacer. Pero el balance es muy positivo. Los indicadores de confianza en que las cosas van a mejorar así lo demuestran. Considero que el éxito de la presidenta Fujimori tendrá que ver más con el balance que la historia haga de su mandato que los resultados que difunda una encuesta de coyuntura. Cuando llegue ese momento se verá que los primeros 100 días más que semilla fueron el arranque de lo que será un gobierno exitoso y transformador del país.

Juan Sheput
Juan Sheput

Temas Relacionados

Keiko FujimoriCrisis políticaCrecimiento económicoperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Inicia la cuarta jornada con duelos decisivos: Universitario defenderá el liderato frente Rebaza Acosta, San Martín hará lo suyo con Wanka, Alianza Lima chocará con Géminis, y mucho más

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

El expediente Flor Polo – Luigi Yarasca: Hija de Susy Díaz revela que su mayor temor es una posible agresión mortal de su expareja

La hija de Susy Díaz obtuvo protección judicial después de denunciar una agresión en Pachacámac y describir episodios previos de control, insultos y violencia física

El expediente Flor Polo – Luigi Yarasca: Hija de Susy Díaz revela que su mayor temor es una posible agresión mortal de su expareja

Papa León XIV llega al Perú: Qué preparan las regiones para recibir al sumo pontífice el próximo 11 de noviembre

Estudiantes, artistas y parroquias ultiman preparativos en tres regiones ante la agenda que tendrá el pontífice a mediados de noviembre

Papa León XIV llega al Perú: Qué preparan las regiones para recibir al sumo pontífice el próximo 11 de noviembre

¿Por qué llueve más en Lima?: Fenómeno El Niño elevó a 120 milímetros el acumulado anual en Lima Sur

El organismo meteorológico prevé nuevas lloviznas durante las próximas horas y recomienda atención en las áreas afectadas por acumulación de agua

¿Por qué llueve más en Lima?: Fenómeno El Niño elevó a 120 milímetros el acumulado anual en Lima Sur

De Las Nazarenas a Las Palmas: el recorrido que hará el Señor de los Milagros para encontrarse con León XIV

El Cristo Moreno volverá a Las Palmas después de su presencia en 2018, cuando acompañó la misa celebrada durante la visita del papa Francisco al Perú

De Las Nazarenas a Las Palmas: el recorrido que hará el Señor de los Milagros para encontrarse con León XIV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

División en el JNE: Fallo que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga no fue unánime

División en el JNE: Fallo que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga no fue unánime

Rafael López Aliaga no será proclamado como alcalde de Lima: JNE se pronuncia sobre reelección encubierta

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

“Es inconstitucional”: Ministro Elmer Cuba ratifica su posición sobre ley de pensión de S/3.500 para maestros

ENTRETENIMIENTO

El expediente Flor Polo – Luigi Yarasca: Hija de Susy Díaz revela que su mayor temor es una posible agresión mortal de su expareja

El expediente Flor Polo – Luigi Yarasca: Hija de Susy Díaz revela que su mayor temor es una posible agresión mortal de su expareja

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Elías despacha a Mostafa Asal para clasificar a la final del US Open Squash e igualar el historial con el egipcio

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partidazo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026