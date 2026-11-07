Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el sábado 7 de noviembre de 2026

Un usuario consulta las tarifas de combustible mediante la aplicación Facilito de Osinergmin frente al surtidor de una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios del GNV, GLP, diésel y gasoholes pueden variar entre grifos de un mismo distrito, una diferencia que incide en el gasto de conductores particulares, taxistas, empresas de reparto y transportistas. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), concentra los valores declarados por los establecimientos para facilitar la comparación antes de cargar combustible.

La consulta permite filtrar la información por región, provincia y distrito, además de confirmar qué productos ofrece cada estación de servicio. Los montos publicados constituyen una referencia y pueden modificarse durante el día, por lo que conviene verificar la hora de actualización, la disponibilidad del combustible y el precio mostrado en el surtidor antes de realizar el pago.

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Dos surtidores con tarifas diferenciadas ilustran la dispersión de precios de combustibles frente a la plataforma de información Facilito de Osinergmin en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel en Lima mostró una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón

Los precios declarados para el diésel B5 S-50 UV en los grifos de Lima registraron una distancia de hasta S/ 4,54 por galón en los datos disponibles al jueves 5 de noviembre. Las referencias oscilaron entre S/ 23,45 y S/ 27,99, una variación que puede alterar el presupuesto de taxis, vehículos particulares, unidades de reparto y camiones que requieren abastecimiento frecuente.

La diferencia tiene un efecto directo en las cargas de mayor volumen. Un vehículo que necesita 15 galones puede pagar desde S/ 351,75 hasta S/ 419,85, según el establecimiento elegido. La brecha para esa carga alcanza S/ 68,10, un monto que puede resultar relevante para quienes cubren rutas urbanas todos los días o trasladan mercadería dentro y fuera de la capital.

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Un teléfono móvil con el mapa de Osinergmin y diversos elementos de viaje ilustran la planificación del abastecimiento de combustible en rutas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carabayllo, Comas y el Rímac registraron menores referencias para el diésel

Algunas estaciones de servicio de Lima norte consignaron precios por debajo del mínimo general observado para el diésel. En Carabayllo, determinados grifos declararon valores desde S/ 23,29 por galón. En Comas, la menor referencia fue de S/ 24,10, mientras que en el Rímac se encontraron montos desde S/ 24,94.

El traslado hacia un punto de venta con menor precio también forma parte del cálculo. Un conductor debe considerar la distancia, el tiempo de viaje y el combustible necesario para llegar al grifo antes de decidir si el ahorro compensa el recorrido. La plataforma Facilito, administrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite localizar establecimientos por distrito y contrastar las opciones disponibles.

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Un conductor abastece de combustible a un automóvil y realiza el pago con tarjeta en una estación de servicio vinculada al sistema Facilito de Osinergmin en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular tuvo una brecha de S/ 3 por galón

El gasohol regular figuró entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en la relación general de precios declarados. La diferencia de S/ 3 por galón puede representar una variación de S/ 36 cuando un vehículo carga 12 galones. Para quienes usan el automóvil como herramienta de trabajo, esa distancia entre un grifo y otro puede influir en el gasto semanal.

Las referencias más bajas para este combustible aparecieron en varios distritos de la capital. En Villa El Salvador, algunos locales declararon gasohol regular desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, el menor monto informado fue de S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho se encontraron valores desde S/ 20,65. Los precios pueden cambiar durante la jornada, por lo que es recomendable revisar la hora de actualización antes de dirigirse al establecimiento.

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Un mapa de Lima y una tableta con la aplicación Facilito de Osinergmin presentan la ubicación de estaciones de servicio para distintos tipos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium llegó a S/ 26,19 por galón en los registros

La dispersión de precios fue mayor en el caso del gasohol premium. Los montos declarados se ubicaron entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón, con una diferencia de S/ 4,90. Una carga de 12 galones puede implicar un desembolso adicional de S/ 58,80 si se compara el establecimiento con el valor más bajo frente al que informó el precio más alto.

En San Miguel, algunos grifos consignaron gasohol premium desde S/ 21,99 por galón. El valor que figura en la consulta digital sirve como referencia, aunque el conductor debe verificar el precio exhibido en el surtidor antes de efectuar el pago. También debe utilizar el combustible recomendado por el fabricante del vehículo, ya que la elección depende de las especificaciones del motor y no solo del monto por galón.

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Un mapa de Lima y una tableta con la aplicación Facilito de Osinergmin presentan la ubicación de estaciones de servicio para distintos tipos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP requieren una comparación por unidades distintas

El Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) deben analizarse con una referencia distinta a la del diésel y los gasoholes. El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se despacha por galón. Esa diferencia impide establecer una comparación directa entre sus precios y los de los combustibles líquidos.

La oferta de productos tampoco es igual en todos los establecimientos. Algunos grifos venden gasolina, gasohol y diésel, mientras que otros concentran su atención en GNV o GLP. La consulta previa en Facilito permite confirmar si el local se encuentra operativo, si tiene existencias y si ofrece el combustible compatible con cada vehículo antes de iniciar el desplazamiento.

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Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite revisar los valores en provincias antes de un viaje

La búsqueda de precios de combustibles en Facilito puede realizarse por región, provincia y distrito. La herramienta resulta útil para conductores que realizan viajes interprovinciales, empresas de reparto y transportistas que planifican rutas fuera de Lima. Los montos pueden cambiar entre zonas por los costos de transporte, el abastecimiento local, la demanda y las condiciones comerciales de cada establecimiento.

Un surtidor de combustible marca un precio de 16.89 para el diésel B5 junto a las tarifas de otros carburantes en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio declarado por cada grifo permite proyectar una parte del gasto, aunque el consumo final depende de otros factores. La presión de los neumáticos, el estado de filtros e inyectores, el peso de la carga y la forma de conducción inciden en el rendimiento. Revisar la disponibilidad y los valores actualizados antes de salir puede evitar recorridos innecesarios y ajustar el presupuesto destinado al abastecimiento.

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