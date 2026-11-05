Keiko Fujimori gana espacio en el Congreso, pero persiste la tensión política a 100 días de gobierno

Keiko Fujimori cumple 100 días de mandato presidencial en medio de tensiones y acuerdos puntuales con el Congreso de la República. (Presidencia de la República)

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A 100 días de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República, su vínculo con el Congreso se sostiene sobre acuerdos puntuales, disputas por el control de la agenda y una oposición que, según el analista político Luis Benavente, no ha logrado consolidar un bloque con capacidad para articular una alternativa frente al oficialismo.

La mandataria asumió el 28 de julio de 2026. Este jueves 5 de noviembre, su Gobierno llega a esa primera marca con facultades legislativas aprobadas en seguridad ciudadana y prevención frente al Fenómeno El Niño, aunque con un alcance menor al que había planteado inicialmente el Ejecutivo.

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Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, definió la relación entre Palacio de Gobierno y el Legislativo como “bien complicada”. Para el analista, esa tensión se originó en la correlación de fuerzas que dejó el proceso electoral y que se hizo visible en la elección de las mesas directivas de ambas cámaras.

La correlación inicial de fuerzas parlamentarias dejó a la oposición con 74 votos en Diputados y un desempate oficialista en el Senado.

En la Cámara de Diputados, recordó, la oposición consiguió 74 votos frente a 58 del oficialismo. En el Senado hubo un empate de 30 a 30, que se inclinó finalmente a favor del oficialismo. “Con lo cual en la práctica se dio un equilibrio”, indicó.

Las facultades legislativas

El trámite de las facultades legislativas volvió a mostrar esa disputa. El Poder Ejecutivo solicitó autorización para legislar sobre 66 materias durante 120 días. El Parlamento aprobó finalmente 27 materias por un plazo de 90 días, concentradas en asuntos de seguridad ciudadana y respuesta ante el Fenómeno El Niño.

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Para Benavente, los 35 votos obtenidos por el Ejecutivo en el Senado muestran un avance del oficialismo respecto de la elección de la Mesa Directiva. “Subir de 30 a 35 es 20 por ciento de lo que tenías”, sostuvo al explicar la variación de apoyos en una cámara compuesta por 60 senadores.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue captada el pasado 29 de octubre, durante una rueda de prensa, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

El director de Vox Populi señaló que el expediente no avanzó sin dificultades, pero consideró que la correlación de fuerzas ha pasado a ser más favorable para el oficialismo.

En la Cámara de Diputados, añadió, la oposición conserva una mayoría, aunque ha sufrido cambios internos por renuncias, sanciones, pérdida de vocerías y apartamientos de legisladores de sus partidos.

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“El mango de la sartén, de alguna manera, más lo tiene el Gobierno que la oposición”, afirmó Benavente. Sin embargo, señaló que ninguna de las dos partes tiene una mayoría que le permita alcanzar los dos tercios requeridos para una eventual vacancia presidencial, proceso al que denominó un “impeachment a la peruana”.

Keiko Fujimori encabeza la fotografía oficial junto a los integrantes de su Consejo de Ministros frente a banderas peruanas. (Presidencia de la República)

¿Una derrota del Gobierno?

El analista político descartó que la reducción de materias y del plazo solicitado por el Ejecutivo deba ser interpretada como una derrota política de Fujimori. A su criterio, el resultado expresa un ejercicio de control parlamentario sobre las facultades delegadas.

“Me hubiera preocupado mucho si no le daban las facultades o si se las daban todas”, declaró. Benavente consideró que el Congreso aprobó facultades en materias urgentes, como la seguridad ciudadana y la prevención de los efectos de El Niño, mientras que otros asuntos requieren una discusión más amplia.

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El especialista remarcó que el Ejecutivo conserva herramientas para impulsar su agenda, entre ellas decretos ejecutivos, iniciativa legislativa y proyectos de ley remitidos al Congreso. “Creo que el tema de las facultades es algo razonable, que no es una derrota política del Gobierno”, remarcó.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a su llegada a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) durante la visita oficial a El Salvador. Infobae Centroamérica/ Emerson del Cid.

Para Benavente, la decisión parlamentaria también muestra que el control político debe mantenerse dentro de una democracia. “La esencia del control político del Congreso no se debe perder nunca”, afirmó.

Falta de una agenda opositora

El director de Vox Populi sostuvo que la oposición llega a este escenario con dificultades para consolidar una posición común. Mencionó el desgaste por cuestionamientos contra algunos de sus integrantes y las disidencias dentro de las agrupaciones parlamentarias.

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Esa situación, según el analista, impide que la oposición pueda “articular un bloque” frente al oficialismo. También observó que su agenda está enfocada en asuntos políticos, entre ellos la ley anticrimen y la situación del expresidente Pedro Castillo.

“No veo una agenda de gobernabilidad, no veo una agenda propositiva”, afirmó. Benavente, además, dijo que no identifica iniciativas opositoras vinculadas con el fenómeno de El Niño, la seguridad ciudadana o la economía popular.

Señaló, finalmente, que no observa liderazgos sólidos dentro de ese sector del Congreso. Bajo ese escenario, la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento mantiene una tensión de origen, aunque el oficialismo ha ganado espacio durante los primeros 100 días de gestión de Fujimori.

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